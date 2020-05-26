Медиков, работающих с COVID-19, нужно застраховать по всей Украине, - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции президент поднял вопрос страховок для врачей, которые борются с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине", - отметил Зеленский.

Президент попросил министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева собрать все документы, которые дадут понять, когда украинские врачи будут застрахованы.

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