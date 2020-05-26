Медиків, які працюють із COVID-19, потрібно застрахувати по всій Україні, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції президент порушив питання страхування лікарів, які борються з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні", - зазначив Зеленський.

Президент попросив міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова зібрати всі документи, які дадуть зрозуміти, коли українські лікарі будуть застраховані.

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