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Медиків, які працюють із COVID-19, потрібно застрахувати по всій Україні, - Зеленський
На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції президент порушив питання страхування лікарів, які борються з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні", - зазначив Зеленський.
Президент попросив міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова зібрати всі документи, які дадуть зрозуміти, коли українські лікарі будуть застраховані.
Топ коментарі
+43 18c49ed2
показати весь коментар26.05.2020 14:20
+30 Эдик Михельсон
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+21 18c49ed2
показати весь коментар26.05.2020 14:21
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але це тимчасово, зараз пригрозять Ахметову і він тото всьо купит, а ще до всього - полк трембітників, котрі затрубл*ть "Тоже, Гриценка храні, раз-два!"
Порошенко это твердит с начала Эпидемии...
А оно только надумало...
в Конст. написано шо гос-во Должно обесп. на випадок .... бла-бла-бла
а тут - оштрафован ибо шел без маски за маской в аптеку с масками, в которую не был впущен ибо был без маски
Борменталь, дайте ему селёдки.
Единый социальный взнос заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные), "несчастный случай".
Так возникает вопрос... Какого еще страхования не хватает???)))
Разве не логично?)))
Вы не думайте я вообще за минимальное налогообложение, за свободную економику.. Но как это реализовать?
Наверное, надо начать с учебы )) Это я не вам, а тем, кто думает, что рулить страной это "раз плюнуть".
А дыра в бюджете у нас образовалась еще задолго до карантина и она каждый месяц увеличивается.
Гривну до 23 укреплять не надо ))
Малый и средний бизнес нужно поддерживать, а не щимить ))
Прощать долги кудрявой бабушке не надо ))
Покупать э/э у врагов не надо, когда своей избыток ))
Зеленую э/э не нужно выкупать дороже чем в ЕС в 2-3 раза ))
Зарплаты чиновникам по 300-500 тыс платить не надо, когда мин. зп 4 тыс. ))
Коррупция, в принципе за скобками всегда ))
Продолжать?))
А вы говорите "нужно начинать с образования", государство сгнило...
Да еще и попробуйте установить связь между заболеванием КОВИДом и наступлением инвалидности, это невозможно.
Инфекционные заболевания имеют только ДВА исхода - смерть или выздоровление. Еще нигде, никогда и ни одного переболевшего инфекционной болезнью не наступала инвалидность.
Рано проснулося, через рік приходь, буде дуже всчасно.
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.