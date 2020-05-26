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Новини Коронавірус і карантин
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Медиків, які працюють із COVID-19, потрібно застрахувати по всій Україні, - Зеленський

Медиків, які працюють із COVID-19, потрібно застрахувати по всій Україні, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції президент порушив питання страхування лікарів, які борються з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні", - зазначив Зеленський.

Президент попросив міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова зібрати всі документи, які дадуть зрозуміти, коли українські лікарі будуть застраховані.

Також читайте: Співробітники лабораторій, що працюють із COVID-19, отримають 300-відсоткову надбавку, - Ляшко

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) страхування (759) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+43
А что-же так? Ведь вы же от этого варианта отказались, когда вам Порох и ЕС предлагали.
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26.05.2020 14:20
+30
Петух дырявый...
Порошенко это твердит с начала Эпидемии...
А оно только надумало...
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26.05.2020 14:22
+21
Медиков, работающих с COVID-19, нужно застраховать по всей Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7544
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26.05.2020 14:21
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А что-же так? Ведь вы же от этого варианта отказались, когда вам Порох и ЕС предлагали.
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26.05.2020 14:20 Відповісти
Всіх працюючих має страхувати система соціального страхування і вона існує, не потрібно створювати нову систему, потрібно вдосконалювати існуючий державний інститут соцзахисту! Відрахування в фонд соцзахисту з зарплати медиків мають бути відповідними, щоб була відповідна компенсація у випадку зараження! Те саме має бути і з іншими групами ризику, які можуть захворіти на коронавірус - правоохоронці, продавці, працівники громадського транспорту, комунальні працівники, кур'єри, працівники громадського харчування, працівники сфери послуг, всі хто контактує з великою кількістю людей у зв'язку з особливостями професійної діяльності.
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26.05.2020 14:29 Відповісти
Ігор!!! Ну давно Вас не було, зараз підуть у відставку степанови і.... хто там зараз Міноборони.... вибачте, не закупили вакцинку від крабу, а також бронекосмічнолазерні крейсоносці дронів
але це тимчасово, зараз пригрозять Ахметову і він тото всьо купит, а ще до всього - полк трембітників, котрі затрубл*ть "Тоже, Гриценка храні, раз-два!"
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26.05.2020 14:38 Відповісти
он шо с петей теперь советуется ? не не может быть - попугайничаит - но хоть так
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26.05.2020 14:20 Відповісти
почему, теперь?...он раньше повторял...но, эти паузы, задержки, так не оперативно всё это(((
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26.05.2020 15:41 Відповісти
Видає за своє, бо сам не здатний. Краде.
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26.05.2020 18:21 Відповісти
Медиков, работающих с COVID-19, нужно застраховать по всей Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7544
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26.05.2020 14:21 Відповісти
А может лучше ВАЗика застраховать ?
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26.05.2020 14:25 Відповісти
От провала ... между рояльных клавиш?
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26.05.2020 14:32 Відповісти
Минулого року на виборах це треба було робити.
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26.05.2020 14:26 Відповісти
Петух дырявый...
Порошенко это твердит с начала Эпидемии...
А оно только надумало...
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26.05.2020 14:22 Відповісти
Принцип зеленой пошести - выдать достижения и идеи Пороха за свои. Авось прокатит.
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26.05.2020 14:29 Відповісти
шо тверлит то?
в Конст. написано шо гос-во Должно обесп. на випадок .... бла-бла-бла

а тут - оштрафован ибо шел без маски за маской в аптеку с масками, в которую не был впущен ибо был без маски
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26.05.2020 14:41 Відповісти
И весь резерв которых скамарох забарыжил перед самым карантином
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26.05.2020 15:19 Відповісти
Дол...**, тут уже 3 месяца карантин, а он только очнулся.
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26.05.2020 14:25 Відповісти
Карантин пора сворачивать, почему бы не сделать красивый жест... в пустоту. Но это до осени. Первую сцену они откатали.
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26.05.2020 14:39 Відповісти
В чем кстати заключается борьба с Вирусом? В распитии чая в пустых больницах?
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26.05.2020 14:26 Відповісти
Торчок мавпує у Бариги, тільки з запізненням і викривлено - така доля лицедія.
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26.05.2020 14:27 Відповісти
С коматоза выполз.
Борменталь, дайте ему селёдки.
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26.05.2020 14:28 Відповісти
А шож такое? Порошенко это давно предлагал. Или ты под коксом был?
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26.05.2020 14:32 Відповісти
Моя жена работает в приемной главврача,она конечно ни с кем не общается и она далеко от передовой,и не бегает по отделам с проблемами )))развеселили)))чтоб у вас дезинфекция от клопов была только кровати,а не простыней,одежды и всего помещения мрази!
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26.05.2020 14:41 Відповісти
Когда этот "президент" был "бизнесменом", наверное не платил налоги/соцвзносы и не знает, что в "социальной Украине", есть государственный соцстрах, куда платится ЕСВ.

Единый социальный взнос заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные), "несчастный случай".

Так возникает вопрос... Какого еще страхования не хватает???)))
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26.05.2020 14:44 Відповісти
ЕС предлагала застраховать на значительные суммы, что-то порядка 200 тыс грн в случае болезни, а не 50% от зп (или сколько там), как в соцстрахе
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26.05.2020 14:50 Відповісти
За чей счет?)))
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26.05.2020 14:53 Відповісти
За счёт тех, кто хочет отблагодарить медиков.
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26.05.2020 14:59 Відповісти
А кто хочет отблагодарить медиков?)))
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26.05.2020 15:03 Відповісти
Тем более граждане уже платят соцвзнос)))
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26.05.2020 15:04 Відповісти
я детально не интересовался, если интересно - почитайте
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26.05.2020 15:07 Відповісти
Где почитать?
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26.05.2020 15:10 Відповісти
я откуда знаю. сайт рады, новости, соцсети.
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26.05.2020 15:13 Відповісти
по логике вещей в законопроекте должен быть уже указан источник финансирования, поэтому - рада.гов.юа
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26.05.2020 15:17 Відповісти
Наверняка это очередная поппулисткая предвыборная программа (типа "любой каприз за деньги налогоплательщиков", только в итоге врачи останутся без денег, а некоторые госпоппулисты хорошо заживут..)
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26.05.2020 15:18 Відповісти
медики рискуют своей жизнью и было бы правильно застраховать их.
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26.05.2020 15:30 Відповісти
Скажите, что вы понимаете под словом "застраховать"?))
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26.05.2020 20:31 Відповісти
то же, что написано в любом словаре
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26.05.2020 23:06 Відповісти
Так кто должен уплачивать страховые взносы? За чей счет страховка медику борющемуся с ковид? А медикам борющимся с туберкулезом, венерическими, с гепатитными...? А военнослужащему который жизнью прямо рискует?
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27.05.2020 08:15 Відповісти
если посмотреть на страны ЕС, США, Китай, сколько они денег выделили на поддержку людей и экономики, и сравнить с нашими болтунами, которые программу поддержки три месяца составить не могут и налоговое давление усиливают, то можете не волноваться. вряд ли они кого-то поддержат
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26.05.2020 15:12 Відповісти
Ну так економмка затормозила, а бюджет нужно наполнять - вот и подымают налоги...)))
Разве не логично?)))
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26.05.2020 15:20 Відповісти
нелогично. так ее можно только добить.
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26.05.2020 15:28 Відповісти
Ну вы же сами написали, что ЕС, США, Китай столько то денег выделили на поддержку людей и економики..., а откуда они взяли эти деньги?)))
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26.05.2020 20:33 Відповісти
ну точно не из-за текущего усиления налогов. американцы, к примеру, разрешили бизнесу отсрочку по налоговым платежам до 90 дней. плюс на время карантина у них выплаты гражданам.
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26.05.2020 23:01 Відповісти
В Украине тожне есть налоговые каникули и что? Карантин заканчивается а в бюджете дыра... Что делать?))

Вы не думайте я вообще за минимальное налогообложение, за свободную економику.. Но как это реализовать?
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27.05.2020 08:11 Відповісти
Как это реализовать?
Наверное, надо начать с учебы )) Это я не вам, а тем, кто думает, что рулить страной это "раз плюнуть".

А дыра в бюджете у нас образовалась еще задолго до карантина и она каждый месяц увеличивается.
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27.05.2020 09:54 Відповісти
Ну так где взять деньги на закрытие бюджетной дыры?))
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27.05.2020 14:12 Відповісти
И где взять деньги на оплату страховок медикам?))
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27.05.2020 14:13 Відповісти
На таможне меньше контрабанды пропускать надо ))
Гривну до 23 укреплять не надо ))
Малый и средний бизнес нужно поддерживать, а не щимить ))
Прощать долги кудрявой бабушке не надо ))
Покупать э/э у врагов не надо, когда своей избыток ))
Зеленую э/э не нужно выкупать дороже чем в ЕС в 2-3 раза ))
Зарплаты чиновникам по 300-500 тыс платить не надо, когда мин. зп 4 тыс. ))
Коррупция, в принципе за скобками всегда ))

Продолжать?))
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27.05.2020 15:09 Відповісти
после этого и медикам найдется на страховку. а не так, что они маски одноразывые стирают. смешно, да?))
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27.05.2020 15:11 Відповісти
То есть нужно отменить ГОСУДАРСТВО И ВЫГНАТЬ ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ, да?)))
А вы говорите "нужно начинать с образования", государство сгнило...
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27.05.2020 20:47 Відповісти
Пока соберутся страховать от вируса холера может начаться.
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26.05.2020 14:45 Відповісти
Результатом этой инициативы будет всеобщая инвалидность медиков с выплатами . Механизм простой - тест на Ковид положительный и бабки в комиссию по инвалидности.
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26.05.2020 14:52 Відповісти
Ничего такого не будет. Если бы вы были врачом и оформляли инвалидность своим пациентам, то не писали бы таких глупостей. Инвалидность оформить, это трудное и долгое дело, нужно собрать кучу справок, пройти МСЭК, причем инвалидность первый раз даётся только на один год, потом её надо ежегодно подтверждать.
Да еще и попробуйте установить связь между заболеванием КОВИДом и наступлением инвалидности, это невозможно.
Инфекционные заболевания имеют только ДВА исхода - смерть или выздоровление. Еще нигде, никогда и ни одного переболевшего инфекционной болезнью не наступала инвалидность.
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26.05.2020 16:38 Відповісти
ой да ладно, покупают инвалидность аж бегом, знаю примеры и таксу.
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26.05.2020 16:55 Відповісти
"Еще нигде, никогда и ни одного переболевшего инфекционной болезнью не наступала инвалидность" - как насчет энцефалита? меннингита? Диабета? Наступеат аж бегом.
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26.05.2020 16:57 Відповісти
А что, диабет это, по-вашему инфекционное вирусное заболевание? Ну и остальное тоже.
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26.05.2020 17:16 Відповісти
Энцефалит, меннингит - не инфекционные? А слова "вирусный" в твоем высере не было.
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26.05.2020 17:29 Відповісти
Проснулося, пердонуло.
Рано проснулося, через рік приходь, буде дуже всчасно.
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26.05.2020 14:52 Відповісти
"Наконец это свершилось! Помните, как всего лишь пол-года назад мы обещали страховки медикам? Так вот в следующем месяце мы это сделаем! Это наше большое, совместное турбодостижение!!!" ((c) Зелемойский, а может он этого не говорил)
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26.05.2020 14:56 Відповісти
та мы опять его не так поняли... и вырвали.... (и с контекста тоже))))
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26.05.2020 15:21 Відповісти
как-то вова убого копирует инициативы пороха с опозданием на месяц
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26.05.2020 15:31 Відповісти
И что, Вова, тебе медиков застраховать тоже Порошенко мешает?
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26.05.2020 15:34 Відповісти
Корочку УБД сейчас не получил только ленивый. Так точно и борцов с вирусом окажется больше, чем врачей в стране...
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26.05.2020 15:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VEQzKOh_3U0 Зеленский - угроза для Украины. Провалы на всех фронтах.
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26.05.2020 15:55 Відповісти
Классик говорил, что великие исторические события происходят дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса. Если это действительно так , то правление Зеленского не есть случайность. Оно есть фарс на правление Януковича, приведшее страну к трагедии.
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.
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26.05.2020 16:06 Відповісти
Публикация на правах рекламы.
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26.05.2020 16:03 Відповісти
Сначала вместо порошенковского закона об страховании медиков пропихнули свой, без страхования. Теперь ЗЕ схватился:"Страхуем! Страхуем!" Но пока - только языком.
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26.05.2020 16:05 Відповісти
Удолбище наркоманско- зелёное от кайфа наркоманского проснулось и абы что ляпнуло.
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26.05.2020 16:13 Відповісти
Если кто-то не помнит, я напомню. Партия Порошенко уже трижды обращалась к раде, зеленскому, чтобы застраховать медиков, но зеленое шапито три месяца чхать хотело на нищесбродов, которые лечат людей от короновируса. А теперь криворожский мудак раздуплился и решил попиарится.
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26.05.2020 16:27 Відповісти
ПреЗЕдент, поднял вопрос или разрешил вопрос? Клоун. А пресс-служба за день зарплату получила.
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26.05.2020 16:42 Відповісти
Попугай повторяет слова порошенко и ЕС!!
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26.05.2020 17:04 Відповісти
трепло охметова
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26.05.2020 17:34 Відповісти
Господа.По моему у нашего преза позднее зажигание.Вы не находите?Порох уже два месяца это требует а Клоун только раздуплился..
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26.05.2020 17:55 Відповісти
Всё верно сказал.
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26.05.2020 19:25 Відповісти
 
 