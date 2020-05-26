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В Ивано-Франковске тестируют на COVID-19 всех новорожденных, - горсовет

В Ивано-Франковске тестируют на COVID-19 всех новорожденных, - горсовет

В Ивано-Франковске методом ПЦР-диагностики тестируют всех новорожденных.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко на еженедельном оперативном совещании у городского головы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В частности, протестовали 12 младенцев. Все они имели отрицательный результат.

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"По состоянию на 25 мая 54 ребенка, которым оказывали медицинскую помощь, имели подозрение на коронавирус. Из них у четырех подтвердился положительный результат. Эти дети лечились в областной клинической инфекционной больнице", - рассказала Мария Бойко.

Самая молодая жительница Ивано-Франковска, которая заболела коронавирусной инфекции - в возрасте от одного до двух лет. Этот ребенок выздоровел.

"К сожалению, старейшая пациентка, которая имела положительный результат, это 91-летняя женщина. Она умерла. COVID-19 не выбирает ни по возрасту, ни по полу", - говорит начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

В Ивано-Франковске тестируют на COVID-19 всех новорожденных, - горсовет 01

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