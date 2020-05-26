В Івано-Франківську тестують на COVID-19 усіх новонароджених, - міськрада

В Івано-Франківську методом ПЛР-діагностики тестують всіх новонароджених.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко на щотижневій оперативній нараді у міського голови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зокрема, протестували 12 немовлят. Всі вони мали негативний результат.

"Станом на 25 травня 54 дитини, яким надавали медичну допомогу, мали підозру на коронавірус. З них у чотирьох підтвердився позитивний результат. Ці діти лікувалися в обласній клінічній інфекційній лікарні", - розповіла Марія Бойко.

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Наймолодша іванофранківка, яка захворіла на коронавірусну інфекцію - віком від одного до двох років. Ця дитина одужала.

"На жаль, найстарша пацієнтка, яка мала позитивний результат, це 91-річна жінка. Вона померла. COVID-19 не вибирає ні віку, ні статі", - каже начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.