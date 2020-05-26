Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин
Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к параду в честь Дня победы, который пройдет 24 июня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
Путин в режиме видеоконференции сообщил министру обороны РФ Шойгу, что парад состоится 24 июня, и потребовал свести к минимуму риски для здоровья его участников.
Он проинформировал Шойгу, что 26 июля состоится акция "Бессмертный полк", добавив, что ее могут перенести из-за коронавируса.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. Сам парад в итоге отменили из-за коронавируса.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.
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Пусть делает, пусть опустошит кремлевские загашники на 15 млрд.рублей.
Переклад знаменитого «Швейка» українською мовою Степаном Масляком - це справжній, самостійний український шедевр, який не йде в жодне порівняння зі стандартним російським перекладом. Українець С. Масляк жив тривалий час у Чехії, Празі і досконало володів чеською мовою. Тому його переклад такий чудовий - його періодично можна читати все життя. Мені інколи здається, що українською «Швейк» значно кращий, смішніший, соковитіший в багатьох моментах, ніж в оригіналі. Можу це гарантовано стверджувати, бо якось при нагоді в Празі у букіністичному магазині купив собі чеського «Швейка» (2-томник 1947 року випуску). І можу порівнювати оригінальний текст з українським перекладом. Український «Швейк» кращий. Мої чеські друзі були приємно здивовані, що я шукав в Празі «Швейка» і знайшов. Адже вони самі якось ним особливо не захоплюються. Але мій вчинок їм сподобався, і на д. н. вони зразу мені вислали чеський фільм про пригоди Швейка (екранізація «Швейка» Я. Гашека), шикарне видання на 2-х компакт-дисках.