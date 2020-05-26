Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин

Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к параду в честь Дня победы, который пройдет 24 июня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Путин в режиме видеоконференции сообщил министру обороны РФ Шойгу, что парад состоится 24 июня, и потребовал свести к минимуму риски для здоровья его участников.

Он проинформировал Шойгу, что 26 июля состоится акция "Бессмертный полк", добавив, что ее могут перенести из-за коронавируса.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. Сам парад в итоге отменили из-за коронавируса.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.