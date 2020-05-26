РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11049 посетителей онлайн
Новости
7 089 108

Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин

Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин

Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к параду в честь Дня победы, который пройдет 24 июня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Путин в режиме видеоконференции сообщил министру обороны РФ Шойгу, что парад состоится 24 июня, и потребовал свести к минимуму риски для здоровья его участников.

Он проинформировал Шойгу, что 26 июля состоится акция "Бессмертный полк", добавив, что ее могут перенести из-за коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: В РФ очередной антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки - 174, подтверждено 8 915 новых случаев заражения

Как сообщал Цензор.НЕТ, сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. Сам парад в итоге отменили из-за коронавируса.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.

Автор: 

День Победы (1207) парад (632) путин владимир (31225) россия (95420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
А почему не 22 июня?
показать весь комментарий
26.05.2020 15:43
+48
Россия проведет парад в честь 9 мая 24 июня, - Путин - Цензор.НЕТ 1419
показать весь комментарий
26.05.2020 15:48
+47
Россия проведет парад в честь 9 мая 24 июня, - Путин - Цензор.НЕТ 2751
показать весь комментарий
26.05.2020 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін - Цензор.НЕТ 5453скрепы там всегда на месте
показать весь комментарий
26.05.2020 19:13 Ответить
Ипанутым нет покоя.
Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін - Цензор.НЕТ 3404
показать весь комментарий
26.05.2020 20:46 Ответить
Этим парадом путин вызовет только новую ненависть к себе.
Пусть делает, пусть опустошит кремлевские загашники на 15 млрд.рублей.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:42 Ответить
Сценарий для фильма "Мы из будущего-3"... два чувака с масковского парада 2020 года попадают в расположение одной из частей РККА, ну скажем, в 1943 год... один с флагом роSSии, второй с георгиевской тряпкой... обоих сразу же расстреливают за атрибутику... конец фильма
показать весь комментарий
26.05.2020 21:58 Ответить
Пану Яру Холодному.

Переклад знаменитого «Швейка» українською мовою Степаном Масляком - це справжній, самостійний український шедевр, який не йде в жодне порівняння зі стандартним російським перекладом. Українець С. Масляк жив тривалий час у Чехії, Празі і досконало володів чеською мовою. Тому його переклад такий чудовий - його періодично можна читати все життя. Мені інколи здається, що українською «Швейк» значно кращий, смішніший, соковитіший в багатьох моментах, ніж в оригіналі. Можу це гарантовано стверджувати, бо якось при нагоді в Празі у букіністичному магазині купив собі чеського «Швейка» (2-томник 1947 року випуску). І можу порівнювати оригінальний текст з українським перекладом. Український «Швейк» кращий. Мої чеські друзі були приємно здивовані, що я шукав в Празі «Швейка» і знайшов. Адже вони самі якось ним особливо не захоплюються. Але мій вчинок їм сподобався, і на д. н. вони зразу мені вислали чеський фільм про пригоди Швейка (екранізація «Швейка» Я. Гашека), шикарне видання на 2-х компакт-дисках.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:23 Ответить
Просто напомню… С сентября 1939 по июнь 1941 Сталин поставлял Гитлеру зерно, горючее, металл, технику и многое другое… Это в то время, когда тот захватывал Европу… Рашики - вы пособники фашизма… 80 лет скрывали Пакт Молотова-Риббентропа, где чёрным по белому написано - Сталин и Гитлер поделили Европу, тем самым начали войну... Почему судили только Германию?...
показать весь комментарий
26.05.2020 22:46 Ответить
Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін - Цензор.НЕТ 1288
показать весь комментарий
27.05.2020 01:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 