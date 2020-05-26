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Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін

Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін

Президент РФ Володимир Путін наказав почати підготовку до параду на честь Дня Перемоги, який відбудеться 24 червня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Путін в режимі відеоконференції повідомив міністру оборони РФ Шойгу, що парад відбудеться 24 червня, і зажадав звести до мінімуму ризики для здоров'я його учасників.

Він поінформував Шойгу, що 26 липня відбудеться акція "Безсмертний полк", додавши, що її можуть перенести через коронавірус.

Також дивіться: Парад до Дня Перемоги в Мінську відбувся: прийшли тисячі людей, більшість без масок. ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сотні військових у Росії заразилися на коронавірус на репетиціях параду до Дня Перемоги. Сам парад в результаті скасували через коронавірус.

Раніше Цензор.НЕТ публікував відео військових на репетиціях в Алабіно. На них видно, що не дотримувалася соціальна дистанція, не всі носили маски.

Автор: 

День Перемоги (434) парад (375) путін володимир (23773) росія (65010)


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Топ коментарі
+49
А почему не 22 июня?
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26.05.2020 15:43
+48
Россия проведет парад в честь 9 мая 24 июня, - Путин - Цензор.НЕТ 1419
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26.05.2020 15:48
+47
Россия проведет парад в честь 9 мая 24 июня, - Путин - Цензор.НЕТ 2751
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26.05.2020 15:49
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Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін - Цензор.НЕТ 5453скрепы там всегда на месте
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26.05.2020 19:13 Відповісти
Ипанутым нет покоя.
Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін - Цензор.НЕТ 3404
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26.05.2020 20:46 Відповісти
Этим парадом путин вызовет только новую ненависть к себе.
Пусть делает, пусть опустошит кремлевские загашники на 15 млрд.рублей.
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26.05.2020 21:42 Відповісти
Сценарий для фильма "Мы из будущего-3"... два чувака с масковского парада 2020 года попадают в расположение одной из частей РККА, ну скажем, в 1943 год... один с флагом роSSии, второй с георгиевской тряпкой... обоих сразу же расстреливают за атрибутику... конец фильма
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26.05.2020 21:58 Відповісти
Пану Яру Холодному.

Переклад знаменитого «Швейка» українською мовою Степаном Масляком - це справжній, самостійний український шедевр, який не йде в жодне порівняння зі стандартним російським перекладом. Українець С. Масляк жив тривалий час у Чехії, Празі і досконало володів чеською мовою. Тому його переклад такий чудовий - його періодично можна читати все життя. Мені інколи здається, що українською «Швейк» значно кращий, смішніший, соковитіший в багатьох моментах, ніж в оригіналі. Можу це гарантовано стверджувати, бо якось при нагоді в Празі у букіністичному магазині купив собі чеського «Швейка» (2-томник 1947 року випуску). І можу порівнювати оригінальний текст з українським перекладом. Український «Швейк» кращий. Мої чеські друзі були приємно здивовані, що я шукав в Празі «Швейка» і знайшов. Адже вони самі якось ним особливо не захоплюються. Але мій вчинок їм сподобався, і на д. н. вони зразу мені вислали чеський фільм про пригоди Швейка (екранізація «Швейка» Я. Гашека), шикарне видання на 2-х компакт-дисках.
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26.05.2020 22:23 Відповісти
Просто напомню… С сентября 1939 по июнь 1941 Сталин поставлял Гитлеру зерно, горючее, металл, технику и многое другое… Это в то время, когда тот захватывал Европу… Рашики - вы пособники фашизма… 80 лет скрывали Пакт Молотова-Риббентропа, где чёрным по белому написано - Сталин и Гитлер поделили Европу, тем самым начали войну... Почему судили только Германию?...
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26.05.2020 22:46 Відповісти
Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін - Цензор.НЕТ 1288
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27.05.2020 01:02 Відповісти
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