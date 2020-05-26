Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін
Президент РФ Володимир Путін наказав почати підготовку до параду на честь Дня Перемоги, який відбудеться 24 червня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
Путін в режимі відеоконференції повідомив міністру оборони РФ Шойгу, що парад відбудеться 24 червня, і зажадав звести до мінімуму ризики для здоров'я його учасників.
Він поінформував Шойгу, що 26 липня відбудеться акція "Безсмертний полк", додавши, що її можуть перенести через коронавірус.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, сотні військових у Росії заразилися на коронавірус на репетиціях параду до Дня Перемоги. Сам парад в результаті скасували через коронавірус.
Раніше Цензор.НЕТ публікував відео військових на репетиціях в Алабіно. На них видно, що не дотримувалася соціальна дистанція, не всі носили маски.
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Пусть делает, пусть опустошит кремлевские загашники на 15 млрд.рублей.
Переклад знаменитого «Швейка» українською мовою Степаном Масляком - це справжній, самостійний український шедевр, який не йде в жодне порівняння зі стандартним російським перекладом. Українець С. Масляк жив тривалий час у Чехії, Празі і досконало володів чеською мовою. Тому його переклад такий чудовий - його періодично можна читати все життя. Мені інколи здається, що українською «Швейк» значно кращий, смішніший, соковитіший в багатьох моментах, ніж в оригіналі. Можу це гарантовано стверджувати, бо якось при нагоді в Празі у букіністичному магазині купив собі чеського «Швейка» (2-томник 1947 року випуску). І можу порівнювати оригінальний текст з українським перекладом. Український «Швейк» кращий. Мої чеські друзі були приємно здивовані, що я шукав в Празі «Швейка» і знайшов. Адже вони самі якось ним особливо не захоплюються. Але мій вчинок їм сподобався, і на д. н. вони зразу мені вислали чеський фільм про пригоди Швейка (екранізація «Швейка» Я. Гашека), шикарне видання на 2-х компакт-дисках.