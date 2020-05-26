Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін

Президент РФ Володимир Путін наказав почати підготовку до параду на честь Дня Перемоги, який відбудеться 24 червня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Путін в режимі відеоконференції повідомив міністру оборони РФ Шойгу, що парад відбудеться 24 червня, і зажадав звести до мінімуму ризики для здоров'я його учасників.

Він поінформував Шойгу, що 26 липня відбудеться акція "Безсмертний полк", додавши, що її можуть перенести через коронавірус.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, сотні військових у Росії заразилися на коронавірус на репетиціях параду до Дня Перемоги. Сам парад в результаті скасували через коронавірус.

Раніше Цензор.НЕТ публікував відео військових на репетиціях в Алабіно. На них видно, що не дотримувалася соціальна дистанція, не всі носили маски.