Троих подозреваемых в торговле людьми будут судить на Днепропетровщине

Подозреваемые предлагали бездомным работу и продавали их в рабство на сельхозугодья одной из агрофирм Одесской области.

Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Александра Сараева, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанные лица в период с 2017 по 2019 годы путем обмана осуществляли вербовку людей, как правило бездомных, используя их уязвимое состояние, для дальнейшей трудовой эксплуатации на территории Одесской области. В ходе проведения следственных действий правоохранительными органами выявлено 11 лиц, которые незаконно содержались и работали на сельхозугодьях одной из агрофирм в Одесской области", - сказала представительница прокуратуры.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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