Трьох підозрюваних у торгівлі людьми судитимуть на Дніпропетровщині

Підозрювані пропонували бездомним роботу і продавали їх у рабство на сільгоспугіддя однієї з агрофірм Одеської області.

Про це "Суспільному" розповіла прессекретарка обласної прокуратури Олександра Сараєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадані особи в період з 2017 по 2019 роки шляхом обману здійснювали вербування людей, як правило бездомних, використовуючи їхній уразливий стан, для подальшої трудової експлуатації на території Одеської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронні органи виявили 11 осіб, які незаконно утримувалися і працювали на сільгоспугіддях однієї з агрофірм в Одеській області", - сказала представниця прокуратури.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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