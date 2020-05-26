Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль

На завтрашнем заседании правительства будет представлена программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта", - отметил премьер.

"На первом этапе мы провели тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и других важных принципов", - объяснил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, стратегия, которую представит Кабмин, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в Украине. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева 1 июля рассмотрит иск Нефьодова о его восстановлении на посту главы Гостаможенной службы