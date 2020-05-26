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Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль

Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль

На завтрашнем заседании правительства будет представлена программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта", - отметил премьер.

"На первом этапе мы провели тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и других важных принципов", - объяснил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, стратегия, которую представит Кабмин, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в Украине. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы.

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Автор: 

Кабмин (14025) экономика (3879) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+11
Ржу. Накормите экономику виагрой. И пусть вам коронавирус налоги платит.
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26.05.2020 17:08
+10
Уйдите по хорошему, зебилы. Не доводите народ до греха
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26.05.2020 17:08
+7
Еще наркоман милованов в ноябре создал штаб по спасению промышленности, в результате в апреле имеем уже 17% падение промпроизводства
Ещё пару месяцев и будет обещанные 40%, только не плюса а минуса и не за 5 лет, а за год зебильной власти
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26.05.2020 17:20
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Ржу. Накормите экономику виагрой. И пусть вам коронавирус налоги платит.
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26.05.2020 17:08 Ответить
Нє.Це,типу,як массаж простати,тільки з країною.
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2672
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26.05.2020 17:14 Ответить
Уйдите по хорошему, зебилы. Не доводите народ до греха
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26.05.2020 17:08 Ответить
вони дають нам шанс видушити все проросійське бидло.
настануть часи, коли жодне чмо не втіче.
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26.05.2020 17:11 Ответить
Та нехай би вже втікали. Усі відразу.
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27.05.2020 00:26 Ответить
Мало їх лякали.
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27.05.2020 06:32 Ответить
это охметовская гвардя под патронатом клована из квартала95
дамбас никто не ставил на калени
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26.05.2020 17:30 Ответить
Звучит как угроза
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26.05.2020 17:09 Ответить
Угу... Реанімаційні заходи.
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26.05.2020 17:10 Ответить
экономика уже померла, что он стимулировать собрался? где 500000 новых рабочих мест?
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26.05.2020 17:10 Ответить
Не пойман-не шмыгаль...
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26.05.2020 17:13 Ответить
Економісти завжди розмовляють мовою цифр. Де у цьому бла-бла цифри? Де, наприклад, 40%+1, самокат вам в печінку?!
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26.05.2020 17:13 Ответить
Решили мешки поворочать ?
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26.05.2020 17:13 Ответить
вот так надо уметь красиво говорить, чтобы ничего не сказать))
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26.05.2020 17:14 Ответить
Клитор себе простимулируй. Шмаркля.
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26.05.2020 17:14 Ответить
Вместо не оправдавших надежд инвестиционных нянь
будут инвестиционные сиделки.
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26.05.2020 17:14 Ответить
Стимул экономики - длинные, дешевые деньга, а все остальное просто говорильня!!! Налоги не снизят, пошлины не снизят, только налоговый пресс усилят. К чему вся эта туфта??? Господа, Вы превратили Украину в производителя бананов и рабов!!! Главное давать рабам немного бананов и показывать клоунов. Неужели у нас нет умных людей???
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26.05.2020 17:14 Ответить
Нагадую, що економіка була розхерачена зеленою шоблою ще до епідемії.
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26.05.2020 17:15 Ответить
Еще наркоман милованов в ноябре создал штаб по спасению промышленности, в результате в апреле имеем уже 17% падение промпроизводства
Ещё пару месяцев и будет обещанные 40%, только не плюса а минуса и не за 5 лет, а за год зебильной власти
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26.05.2020 17:20 Ответить
ИВЛ пора в помощь...
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26.05.2020 17:15 Ответить
Ага, верю, особенно про честную конкуренцию, выйдет из этого, как всегда, стимулирование экономики хозяина Ахметова
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26.05.2020 17:16 Ответить
А помине 2019 год, сказку про ВВП 40% за 5 лет, самокат, велосвипед, новую молодую зе-команду, приток инвестиции, Украина станет нью Васюками...
Сколько же лохов повелось на этого Зе-Бендера.
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26.05.2020 17:16 Ответить
Не уверен, что убитой экономике это поможет.
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5922
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26.05.2020 17:17 Ответить
Дорожная карта, тщательный сбор информации, идейный каркас, систематизировали и провели анализ, рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров..

Такий розумний, аж страшно. (с)
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26.05.2020 17:17 Ответить
А было бы интересно посмотреть ринатовскую программу стимулирования Шмыгаля
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26.05.2020 17:20 Ответить
Шмыгаля стимулируют только шекели
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26.05.2020 17:20 Ответить
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль

Куда будут стимулировать?
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26.05.2020 17:20 Ответить
дурень думкою багатіє
всё, что надо понимать
тем,
кто поверил охметовскому шмыгалю и зеленскому
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26.05.2020 17:39 Ответить
а, понятно, теперь будут отдельно за мусор и его вывоз брать бабло,
во экономика подпрыгнет
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26.05.2020 17:40 Ответить
наработанные - план А (слева) и план Б (справа).... ну или наоборот...
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2935

...
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26.05.2020 17:41 Ответить
В плане Б, судя по большому пальцу явное недофинансирование.
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26.05.2020 17:43 Ответить
СТИМУЛИРОВАНИЕ АХМЕТОВСКОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕД УКРАИНСКОЙ ЗВУЧИТ ТАК ПРАВИЛЬНЕЕ
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26.05.2020 17:46 Ответить
Треба вас стимулювати копняком до Ростова.
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26.05.2020 18:17 Ответить
Государство не возвращает НДС. По закону должно, но не возвращает. У него опять сложности.
Государство в очередной раз кидает инвесторов. Должно им платить по закону, но не платит. У него сложности.
Менты по закону должны защищать граждан от насилия. Но они насилуют и пытают.
Чиновники по закону должны исполнять свои обязанности перед государством и народом, но они занимаются бизнесом и собственным пиаром.
Подходящая фраза из популярного сериала, совершенно исчерпывающе описывающая реальность: ****** и ******, ****** и ******.
Поэтому у государства сложности.
Президент дает слово, а Президентское слово - закон. Потом забирает его обратно. Ничего нового, конечно, до этого все было точно так же, но 75% верили, что уж в этот раз...
Мы говорим при встрече: а что ты ожидал? Мы же выросли в этой стране! Когда было такое, чтобы нас не грабили, не обманывали, не кидали? Когда честно, без откатов и проволочек возвращали НДС? (мне за все годы - один раз, при преступной власти Порошенко, так что я думаю, что это случайность - так звезды совпали).
Когда государство исполняло свои обязательства перед инвестором?
Когда чиновники не крали, не врали, не обманывали и не брали взяток?
Когда менты не грабили, не пытали, не насиловали и не крышевали схемы?
Когда закон у нас исполнялся одинаково и для всех, а не выборочно по знакомству или за деньги?
Такое вообще было?

И знаете, что страшно?
Что и в перспективе ничего не изменится. Потому, что красивые лозунги и удачные видосы могут, в лучшем случае, говорить только о чистоте намерений, но никак не об эффективности управления. А чаще всего говорят о том, что вас снова хотят нае..ть, но изящно. Что бы вы доились добровольно и с песней, в ожидании светлого будущего.
Я не то, чтобы пессимист, утверждающий, что ничего не делается. Делается. Но КПД власти наводит на мысль, что главное в любом действии - это дымовая завеса.
Потому что базовые грехи остаются - вранье, пренебрежение к законам, коррупция и избирательное действие законов.
Очень грустно, но факт.
https://www.facebook.com/ian.valietov?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDHdc8rOwOKFNevQfGU_AZeJo-Vzg3noD20rm1LrxHZljF9ojLar3Wrw2XUHcyMnPO_nEuZ9pmEqEpS&hc_ref=ARQZ84XMVaD8ZWhzkeHV2i6bETHMjgcm7jZNgtPBokvdf6NS2KzXWWOEolWwGl65l-8&ref=nf_target Ян Валетов﻿
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26.05.2020 18:18 Ответить
пока не дадут нормальных кредитов, никакой экономики не будет а свои 5,7,9 % пусть засунут себе в ....опу. из суммы вылетает 23% в день первой сделки а через 6 месяцев у Вас денег уже нет а Вы должны платить и погашать.................. Конечный итог 60% и более только с Вас а те бабки которые Вы за 6 месяцев вернули, принесут им еще 30-40%. вот и посчитайте доход банка и государства. а ВЫ господа и я, попадаем в здоровенную, черную, афроамериканскую . ЖООПППППУУ. и по этому наши банкиры богаче всех банкиров мира, как и чиновники
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26.05.2020 18:50 Ответить
ни у одного президента
не было обнародовано плана развития Украины
на год два или больше
чтобы /хозяева/ видели что сделали ,,слуги народа,,
нет ни одной расшифровки стоимости товара комуслуги
одни слова все /убыточно /
только непонятно откуда милиардеры миллионеры
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26.05.2020 18:52 Ответить
Не нужно ничего выдумывать,овца ахметовская,свобода предпринимательства,нормальные законы,нормальная судебная система,коррупционеры и взяточники в тюрьмах,ахметка,фирташ,беня,потрох и прочее сверхнаглое ворьё в отдельной зоне откуда совсем нет выхода,визовый режим с засрашкой,стимулы для европейских и американских инвестиций - и будет тебе экономический подъем в короткий сроки.
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26.05.2020 18:58 Ответить
Зе и К ( ничего не напоминает?), решили в очередной раз отмыть пару баксов на хорошую жизнь, сколько уже программ приняли, а все где в Ж-пе.
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26.05.2020 18:58 Ответить
- Нет-нет, я приличная девушка! - кричала Экономика.
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26.05.2020 20:26 Ответить
Зрение совсем плохое,прочитала «симулирования экономики»
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26.05.2020 22:55 Ответить
 
 