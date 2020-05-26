Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки, - Шмигаль

На завтрашньому засіданні уряду буде представлена ​​програма стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До формування програми ми підійшли комплексно і створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта", - зазначив прем'єр.

"На першому етапі ми провели ретельний збір інформації, за підсумками чого був сформований ідейний каркас програми. Далі ми його систематизували і провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців, десятків асоціацій, мозкових центрів, представників середнього і великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювала список ініціатив. На заключному етапі ми відібрали ініціативи згідно з Конституцією України, нормами міжнародного права, принципами чесної конкуренції та іншими важливими принципами", - пояснив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, стратегія, яку представить Кабмін, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в Україні. Результат цієї роботи буде доопрацьовано експертним середовищем і подано до Верховної Ради для подальшої роботи.

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