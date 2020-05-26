Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки, - Шмигаль
На завтрашньому засіданні уряду буде представлена програма стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"До формування програми ми підійшли комплексно і створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта", - зазначив прем'єр.
"На першому етапі ми провели ретельний збір інформації, за підсумками чого був сформований ідейний каркас програми. Далі ми його систематизували і провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців, десятків асоціацій, мозкових центрів, представників середнього і великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювала список ініціатив. На заключному етапі ми відібрали ініціативи згідно з Конституцією України, нормами міжнародного права, принципами чесної конкуренції та іншими важливими принципами", - пояснив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, стратегія, яку представить Кабмін, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в Україні. Результат цієї роботи буде доопрацьовано експертним середовищем і подано до Верховної Ради для подальшої роботи.
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настануть часи, коли жодне чмо не втіче.
дамбас никто не ставил на калени
будут инвестиционные сиделки.
Ещё пару месяцев и будет обещанные 40%, только не плюса а минуса и не за 5 лет, а за год зебильной власти
Сколько же лохов повелось на этого Зе-Бендера.
Такий розумний, аж страшно. (с)
Куда будут стимулировать?
всё, что надо понимать
тем,
кто поверил охметовскому шмыгалю и зеленскому
во экономика подпрыгнет
...
Государство в очередной раз кидает инвесторов. Должно им платить по закону, но не платит. У него сложности.
Менты по закону должны защищать граждан от насилия. Но они насилуют и пытают.
Чиновники по закону должны исполнять свои обязанности перед государством и народом, но они занимаются бизнесом и собственным пиаром.
Подходящая фраза из популярного сериала, совершенно исчерпывающе описывающая реальность: ****** и ******, ****** и ******.
Поэтому у государства сложности.
Президент дает слово, а Президентское слово - закон. Потом забирает его обратно. Ничего нового, конечно, до этого все было точно так же, но 75% верили, что уж в этот раз...
Мы говорим при встрече: а что ты ожидал? Мы же выросли в этой стране! Когда было такое, чтобы нас не грабили, не обманывали, не кидали? Когда честно, без откатов и проволочек возвращали НДС? (мне за все годы - один раз, при преступной власти Порошенко, так что я думаю, что это случайность - так звезды совпали).
Когда государство исполняло свои обязательства перед инвестором?
Когда чиновники не крали, не врали, не обманывали и не брали взяток?
Когда менты не грабили, не пытали, не насиловали и не крышевали схемы?
Когда закон у нас исполнялся одинаково и для всех, а не выборочно по знакомству или за деньги?
Такое вообще было?
И знаете, что страшно?
Что и в перспективе ничего не изменится. Потому, что красивые лозунги и удачные видосы могут, в лучшем случае, говорить только о чистоте намерений, но никак не об эффективности управления. А чаще всего говорят о том, что вас снова хотят нае..ть, но изящно. Что бы вы доились добровольно и с песней, в ожидании светлого будущего.
Я не то, чтобы пессимист, утверждающий, что ничего не делается. Делается. Но КПД власти наводит на мысль, что главное в любом действии - это дымовая завеса.
Потому что базовые грехи остаются - вранье, пренебрежение к законам, коррупция и избирательное действие законов.
Очень грустно, но факт.
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не было обнародовано плана развития Украины
на год два или больше
чтобы /хозяева/ видели что сделали ,,слуги народа,,
нет ни одной расшифровки стоимости товара комуслуги
одни слова все /убыточно /
только непонятно откуда милиардеры миллионеры