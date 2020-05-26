УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10614 відвідувачів онлайн
Новини
1 684 42

Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки, - Шмигаль

Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки, - Шмигаль

На завтрашньому засіданні уряду буде представлена ​​програма стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До формування програми ми підійшли комплексно і створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта", - зазначив прем'єр.

"На першому етапі ми провели ретельний збір інформації, за підсумками чого був сформований ідейний каркас програми. Далі ми його систематизували і провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців, десятків асоціацій, мозкових центрів, представників середнього і великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювала список ініціатив. На заключному етапі ми відібрали ініціативи згідно з Конституцією України, нормами міжнародного права, принципами чесної конкуренції та іншими важливими принципами", - пояснив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, стратегія, яку представить Кабмін, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в Україні. Результат цієї роботи буде доопрацьовано експертним середовищем і подано до Верховної Ради для подальшої роботи.

Читайте також: Сьогодні Шмигаль втретє за місяць збирає інвесторів у зелену енергетику: ми чекаємо, який компроміс буде запропоновано, - власник "Віндкрафт Україна" Стурен

Автор: 

Кабмін (14078) економіка (928) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Ржу. Накормите экономику виагрой. И пусть вам коронавирус налоги платит.
показати весь коментар
26.05.2020 17:08
+10
Уйдите по хорошему, зебилы. Не доводите народ до греха
показати весь коментар
26.05.2020 17:08
+7
Еще наркоман милованов в ноябре создал штаб по спасению промышленности, в результате в апреле имеем уже 17% падение промпроизводства
Ещё пару месяцев и будет обещанные 40%, только не плюса а минуса и не за 5 лет, а за год зебильной власти
показати весь коментар
26.05.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ржу. Накормите экономику виагрой. И пусть вам коронавирус налоги платит.
показати весь коментар
26.05.2020 17:08 Відповісти
Нє.Це,типу,як массаж простати,тільки з країною.
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2672
показати весь коментар
26.05.2020 17:14 Відповісти
Уйдите по хорошему, зебилы. Не доводите народ до греха
показати весь коментар
26.05.2020 17:08 Відповісти
вони дають нам шанс видушити все проросійське бидло.
настануть часи, коли жодне чмо не втіче.
показати весь коментар
26.05.2020 17:11 Відповісти
Та нехай би вже втікали. Усі відразу.
показати весь коментар
27.05.2020 00:26 Відповісти
Мало їх лякали.
показати весь коментар
27.05.2020 06:32 Відповісти
это охметовская гвардя под патронатом клована из квартала95
дамбас никто не ставил на калени
показати весь коментар
26.05.2020 17:30 Відповісти
Звучит как угроза
показати весь коментар
26.05.2020 17:09 Відповісти
Угу... Реанімаційні заходи.
показати весь коментар
26.05.2020 17:10 Відповісти
экономика уже померла, что он стимулировать собрался? где 500000 новых рабочих мест?
показати весь коментар
26.05.2020 17:10 Відповісти
Не пойман-не шмыгаль...
показати весь коментар
26.05.2020 17:13 Відповісти
Економісти завжди розмовляють мовою цифр. Де у цьому бла-бла цифри? Де, наприклад, 40%+1, самокат вам в печінку?!
показати весь коментар
26.05.2020 17:13 Відповісти
Решили мешки поворочать ?
показати весь коментар
26.05.2020 17:13 Відповісти
вот так надо уметь красиво говорить, чтобы ничего не сказать))
показати весь коментар
26.05.2020 17:14 Відповісти
Клитор себе простимулируй. Шмаркля.
показати весь коментар
26.05.2020 17:14 Відповісти
Вместо не оправдавших надежд инвестиционных нянь
будут инвестиционные сиделки.
показати весь коментар
26.05.2020 17:14 Відповісти
Стимул экономики - длинные, дешевые деньга, а все остальное просто говорильня!!! Налоги не снизят, пошлины не снизят, только налоговый пресс усилят. К чему вся эта туфта??? Господа, Вы превратили Украину в производителя бананов и рабов!!! Главное давать рабам немного бананов и показывать клоунов. Неужели у нас нет умных людей???
показати весь коментар
26.05.2020 17:14 Відповісти
Нагадую, що економіка була розхерачена зеленою шоблою ще до епідемії.
показати весь коментар
26.05.2020 17:15 Відповісти
Еще наркоман милованов в ноябре создал штаб по спасению промышленности, в результате в апреле имеем уже 17% падение промпроизводства
Ещё пару месяцев и будет обещанные 40%, только не плюса а минуса и не за 5 лет, а за год зебильной власти
показати весь коментар
26.05.2020 17:20 Відповісти
ИВЛ пора в помощь...
показати весь коментар
26.05.2020 17:15 Відповісти
Ага, верю, особенно про честную конкуренцию, выйдет из этого, как всегда, стимулирование экономики хозяина Ахметова
показати весь коментар
26.05.2020 17:16 Відповісти
А помине 2019 год, сказку про ВВП 40% за 5 лет, самокат, велосвипед, новую молодую зе-команду, приток инвестиции, Украина станет нью Васюками...
Сколько же лохов повелось на этого Зе-Бендера.
показати весь коментар
26.05.2020 17:16 Відповісти
Не уверен, что убитой экономике это поможет.
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5922
показати весь коментар
26.05.2020 17:17 Відповісти
Дорожная карта, тщательный сбор информации, идейный каркас, систематизировали и провели анализ, рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров..

Такий розумний, аж страшно. (с)
показати весь коментар
26.05.2020 17:17 Відповісти
А было бы интересно посмотреть ринатовскую программу стимулирования Шмыгаля
показати весь коментар
26.05.2020 17:20 Відповісти
Шмыгаля стимулируют только шекели
показати весь коментар
26.05.2020 17:20 Відповісти
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль

Куда будут стимулировать?
показати весь коментар
26.05.2020 17:20 Відповісти
дурень думкою багатіє
всё, что надо понимать
тем,
кто поверил охметовскому шмыгалю и зеленскому
показати весь коментар
26.05.2020 17:39 Відповісти
а, понятно, теперь будут отдельно за мусор и его вывоз брать бабло,
во экономика подпрыгнет
показати весь коментар
26.05.2020 17:40 Відповісти
наработанные - план А (слева) и план Б (справа).... ну или наоборот...
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2935

...
показати весь коментар
26.05.2020 17:41 Відповісти
В плане Б, судя по большому пальцу явное недофинансирование.
показати весь коментар
26.05.2020 17:43 Відповісти
СТИМУЛИРОВАНИЕ АХМЕТОВСКОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕД УКРАИНСКОЙ ЗВУЧИТ ТАК ПРАВИЛЬНЕЕ
показати весь коментар
26.05.2020 17:46 Відповісти
Треба вас стимулювати копняком до Ростова.
показати весь коментар
26.05.2020 18:17 Відповісти
Государство не возвращает НДС. По закону должно, но не возвращает. У него опять сложности.
Государство в очередной раз кидает инвесторов. Должно им платить по закону, но не платит. У него сложности.
Менты по закону должны защищать граждан от насилия. Но они насилуют и пытают.
Чиновники по закону должны исполнять свои обязанности перед государством и народом, но они занимаются бизнесом и собственным пиаром.
Подходящая фраза из популярного сериала, совершенно исчерпывающе описывающая реальность: ****** и ******, ****** и ******.
Поэтому у государства сложности.
Президент дает слово, а Президентское слово - закон. Потом забирает его обратно. Ничего нового, конечно, до этого все было точно так же, но 75% верили, что уж в этот раз...
Мы говорим при встрече: а что ты ожидал? Мы же выросли в этой стране! Когда было такое, чтобы нас не грабили, не обманывали, не кидали? Когда честно, без откатов и проволочек возвращали НДС? (мне за все годы - один раз, при преступной власти Порошенко, так что я думаю, что это случайность - так звезды совпали).
Когда государство исполняло свои обязательства перед инвестором?
Когда чиновники не крали, не врали, не обманывали и не брали взяток?
Когда менты не грабили, не пытали, не насиловали и не крышевали схемы?
Когда закон у нас исполнялся одинаково и для всех, а не выборочно по знакомству или за деньги?
Такое вообще было?

И знаете, что страшно?
Что и в перспективе ничего не изменится. Потому, что красивые лозунги и удачные видосы могут, в лучшем случае, говорить только о чистоте намерений, но никак не об эффективности управления. А чаще всего говорят о том, что вас снова хотят нае..ть, но изящно. Что бы вы доились добровольно и с песней, в ожидании светлого будущего.
Я не то, чтобы пессимист, утверждающий, что ничего не делается. Делается. Но КПД власти наводит на мысль, что главное в любом действии - это дымовая завеса.
Потому что базовые грехи остаются - вранье, пренебрежение к законам, коррупция и избирательное действие законов.
Очень грустно, но факт.
https://www.facebook.com/ian.valietov?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDHdc8rOwOKFNevQfGU_AZeJo-Vzg3noD20rm1LrxHZljF9ojLar3Wrw2XUHcyMnPO_nEuZ9pmEqEpS&hc_ref=ARQZ84XMVaD8ZWhzkeHV2i6bETHMjgcm7jZNgtPBokvdf6NS2KzXWWOEolWwGl65l-8&ref=nf_target Ян Валетов﻿
показати весь коментар
26.05.2020 18:18 Відповісти
пока не дадут нормальных кредитов, никакой экономики не будет а свои 5,7,9 % пусть засунут себе в ....опу. из суммы вылетает 23% в день первой сделки а через 6 месяцев у Вас денег уже нет а Вы должны платить и погашать.................. Конечный итог 60% и более только с Вас а те бабки которые Вы за 6 месяцев вернули, принесут им еще 30-40%. вот и посчитайте доход банка и государства. а ВЫ господа и я, попадаем в здоровенную, черную, афроамериканскую . ЖООПППППУУ. и по этому наши банкиры богаче всех банкиров мира, как и чиновники
показати весь коментар
26.05.2020 18:50 Відповісти
ни у одного президента
не было обнародовано плана развития Украины
на год два или больше
чтобы /хозяева/ видели что сделали ,,слуги народа,,
нет ни одной расшифровки стоимости товара комуслуги
одни слова все /убыточно /
только непонятно откуда милиардеры миллионеры
показати весь коментар
26.05.2020 18:52 Відповісти
Не нужно ничего выдумывать,овца ахметовская,свобода предпринимательства,нормальные законы,нормальная судебная система,коррупционеры и взяточники в тюрьмах,ахметка,фирташ,беня,потрох и прочее сверхнаглое ворьё в отдельной зоне откуда совсем нет выхода,визовый режим с засрашкой,стимулы для европейских и американских инвестиций - и будет тебе экономический подъем в короткий сроки.
показати весь коментар
26.05.2020 18:58 Відповісти
Зе и К ( ничего не напоминает?), решили в очередной раз отмыть пару баксов на хорошую жизнь, сколько уже программ приняли, а все где в Ж-пе.
показати весь коментар
26.05.2020 18:58 Відповісти
- Нет-нет, я приличная девушка! - кричала Экономика.
показати весь коментар
26.05.2020 20:26 Відповісти
Зрение совсем плохое,прочитала «симулирования экономики»
показати весь коментар
26.05.2020 22:55 Відповісти
 
 