В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР
В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию о якобы штурме музея Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины из семейной коллекции пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко ("Евросолидарность").
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.
Как отмечают в ГБР, в настоящее время проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
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щовечора на колінах перед іконою святого Петра 'Мальдівського' промовляти цю мантру 99 раз.
і вона здійсниться!
Виявляється - все могло би бути значно простішим !
ФБРДБР світить стаття за бандитизм
Їм невтямки,що жоден Майдан за "колишнього" не "розігнати"..
Міхо не вдалось..
От і Пєті 24 травня "не дуже",..
Вот вы упоротые тупаки.
Я думаю достаточно было прийти одному следаку с понятыми и осмотреть. С участием адвоката поп, который там был.
Но зебилы пригнали два буса спецназа для приобщения к искусству, а те заодно и документы спёрли.
"А картинами всё незаконно" ?
А ты снова в запое и не можешь понять её смысл.
На вот прочти правильные текст сам себе о себе: "ПЕленка, почему ваша прослойка настолько тупа и недолуга? Просто интересно. Препарирую наш подвид для истории."
читай о само себе о себе по утрам и вечерам: "улыбнул , перхоть, ты просто дебил"
теперь твоё самовнушение звучит так: "где вас шизиков берут ? ну хоть нули в профиле , никто не читает , не верит тебе , дефективный " философ", улыбнул , перхоть, ты просто дебил"
Это ж надо какая любоффь ...
Посмотрите про ещё одного вашего любимца, выдвинутого Петей ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ с
паРашей (то есть консерву выдвинул переговаривать с резидентом)
Декларация Мертвечука.
https://youtu.be/aI89dATzMOE
От так до кожного тепер можна. Ви розумієте?
Останнім часом дивлюся на цей цирк і не перестаю дивуватися.
8 років назад людина ввезла (не вивезла!!!) в Україну витвори мистецтва, іще за це платила цій державі.
Дебіли кажуть - мало заплатив?
А взагалі термін давності на такі "злочини" з повернення в Україну творів мистецтва є?
Прочитав https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_49/ про терміни давності .
Якщо злочин важкий чи особливо важкий, то можуть щось розслідувати.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
ГБР так рвалось приобщиться к духовному наследию человечества, что поломало двери в музей Истерика власти уже приобретает характер мании...
Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.
Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
Куда катится Украина? Больно новости читать...