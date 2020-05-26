В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию о якобы штурме музея Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины из семейной коллекции пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко ("Евросолидарность").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.

Как отмечают в ГБР, в настоящее время проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.