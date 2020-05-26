У музеї Гончара відбуваються слідчі дії, а саме "огляд картин", - ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) спростували інформацію про нібито штурм музею Івана Гончара в Києві, де виставлено картини з сімейної колекції п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка ("Євросолідарність").

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР.

Як зазначають у ДБР, наразі проводяться слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження, а саме, огляд картин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, де було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

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