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У музеї Гончара відбуваються слідчі дії, а саме "огляд картин", - ДБР

У музеї Гончара відбуваються слідчі дії, а саме

У Державному бюро розслідувань (ДБР) спростували інформацію про нібито штурм музею Івана Гончара в Києві, де виставлено картини з сімейної колекції п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка ("Євросолідарність").

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР.

Як зазначають у ДБР, наразі проводяться слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження, а саме, огляд картин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, де було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

Читайте також: ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов

Автор: 

картина (111) музей (441) Порошенко Петро (15166) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+45
"небыло штурма" - а видео прямого эфира это фотошоп?
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26.05.2020 18:44
+44
Зе таки не добудет каденцию. Идиот...
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26.05.2020 18:45
+34
уже европейские СМИ подняли шум. BBC так точно.
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26.05.2020 18:45
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Сси к.рві в очі а вона каже дощ іде...
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26.05.2020 19:29 Відповісти
Зе-мрази - вон из Украины!
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26.05.2020 19:29 Відповісти
не забувай..
щовечора на колінах перед іконою святого Петра 'Мальдівського' промовляти цю мантру 99 раз.
і вона здійсниться!
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26.05.2020 19:36 Відповісти
Порошенко выкупил и привез эти картины из-за рубежа в Украину, в отличии от табачника, который вывозил картины из Украины. А теперь ему это ставят в вину
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26.05.2020 19:38 Відповісти
якщо ці картини були куплені Порошенко раніше,і він вивіз.наприклад "дипломатичною поштою",а потім ще раз купив - то ПРОСТЕ,ЧІТКЕ І ЗРОЗУМІЛЕ ВСІМ "відмивання коштів"..
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26.05.2020 19:43 Відповісти
Дурень думкою багатіє, а дехто поштою.
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26.05.2020 21:08 Відповісти
100% , при хряке брали настоящие картины из музеев , а возвращали копии , помним
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26.05.2020 21:33 Відповісти
Смотрел сегодня этот беспредел с начала и до конца в прямом эфире одновременно на нескольких каналах. Люди были просто в шаге, что бы облить бензином бусики этих дбр ублюдков. Берегитесь суки! Майдан не за горами! Никакие автоматы и элитные броники вас не спасут. Зеленого нелоха оманского это касается в первую очередь!
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26.05.2020 19:39 Відповісти
А для "огляду" ГБР немогли купити вхідні квитки!?
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26.05.2020 19:40 Відповісти


Виявляється - все могло би бути значно простішим !
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27.05.2020 10:17 Відповісти
за вламування зі зброєю і без ордера придуркам з ФБР ДБР світить стаття за бандитизм
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26.05.2020 19:44 Відповісти
і знову мрії упоротих порохоботів про Майдан...
Їм невтямки,що жоден Майдан за "колишнього" не "розігнати"..
Міхо не вдалось..
От і Пєті 24 травня "не дуже",..
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26.05.2020 19:46 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЕ мрази вообще с катушек слетели
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26.05.2020 20:20 Відповісти
Ты и впрямь такой зебил, что не понимаешь, что на майдан выходят не за "колишнього" чи "майбутнього", а за Украину свободную и независимую от рашки, которая столетиями гнобит украинский народ, за путь в цивилизацию, а не в фсбешногундяевское мракобесие, куда нас пытается тащить зекоманда.

Вот вы упоротые тупаки.
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26.05.2020 21:06 Відповісти
Недодраний Дудра підло хіхікає і потирає рученята.
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26.05.2020 21:09 Відповісти
а чего ЕС так возбудились? Пусть смотрят, всё с картинами же законно? Или не всё там законно?
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26.05.2020 19:55 Відповісти
Конечно пусть смотрят. Но зачем ломать двери, зачем закрывать вход?
Я думаю достаточно было прийти одному следаку с понятыми и осмотреть. С участием адвоката поп, который там был.
Но зебилы пригнали два буса спецназа для приобщения к искусству, а те заодно и документы спёрли.
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26.05.2020 20:00 Відповісти
С картинами всё законно, а с действиями зе-власти - всё незаконно. Если власть плюёт на Закон, то народ плюёт на такую власть. Вначале плюёт, а потом вешает.
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26.05.2020 20:01 Відповісти
С действиями власти - всё незаконно. А картинами всё незаконно. Если ПЕ на Закон, то народ плюёт на такую ПЕ. Вначале плюёт, а потом вешает.
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26.05.2020 20:10 Відповісти
бухаешь ?
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26.05.2020 20:18 Відповісти
Я чай-кофе только. А у тебя по прежнему запои?
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26.05.2020 20:19 Відповісти
а после какого чая у тебя получаются такие бессвязные предложения типа

"А картинами всё незаконно" ?
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26.05.2020 20:22 Відповісти
"А картинами всё незаконно" - правильная и правдивая фраза.

А ты снова в запое и не можешь понять её смысл.
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26.05.2020 20:28 Відповісти
Зеленка, почему ваша прослойка настолько тупа и недолуга? Просто интересно. Препарирую ваш подвид для истории.
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26.05.2020 20:51 Відповісти
Хорошо ты сам себе о себе написал, только небольшое уточнение нужно.
На вот прочти правильные текст сам себе о себе: "ПЕленка, почему ваша прослойка настолько тупа и недолуга? Просто интересно. Препарирую наш подвид для истории."
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26.05.2020 20:55 Відповісти
ты просто дебил
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26.05.2020 21:35 Відповісти
хорошо ты исключительно о себе написал.
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26.05.2020 21:37 Відповісти
улыбнул , перхоть
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26.05.2020 21:54 Відповісти
хорошо ты снова исключительно само себ о себе написало. одобряю
читай о само себе о себе по утрам и вечерам: "улыбнул , перхоть, ты просто дебил"
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26.05.2020 21:57 Відповісти
где вас шизиков берут ? ну хоть нули в профиле , никто не читает , не верит тебе , дефективный " философ"
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26.05.2020 21:59 Відповісти
ты умничка, прекрасно.
теперь твоё самовнушение звучит так: "где вас шизиков берут ? ну хоть нули в профиле , никто не читает , не верит тебе , дефективный " философ", улыбнул , перхоть, ты просто дебил"
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26.05.2020 22:04 Відповісти
унылый гоблин
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27.05.2020 22:46 Відповісти
да. с тобой скучно. но ничего, прими ингибиторы обратного захвата, станешь гоблином повеселее.
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27.05.2020 23:19 Відповісти
да ,да шизик , расскажи про симпиляцию диструбных гертронов ещё
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29.05.2020 17:34 Відповісти
не я, а ты шизик. сам себе расскажи про мпиляцию диструбных гертронов ещё.
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03.06.2020 06:33 Відповісти
Цей москаль кондрашов сере з московії, а прапорець США це маскування.
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26.05.2020 21:02 Відповісти
Ну раз москаль, значит переношу в раздел земноводных. Эти мне не интересны.
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26.05.2020 21:13 Відповісти
нее. це москаль игорпсеске сере з московії, а прапорець неизвестно какой це маскування.
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26.05.2020 21:36 Відповісти
Макидонский великий полководець, но сачем стулья ломать?
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26.05.2020 20:04 Відповісти
Эка любителей олигарха Порошенко плющит...
Это ж надо какая любоффь ...
Посмотрите про ещё одного вашего любимца, выдвинутого Петей ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ с
паРашей (то есть консерву выдвинул переговаривать с резидентом)
Декларация Мертвечука.
https://youtu.be/aI89dATzMOE
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26.05.2020 20:54 Відповісти
Зе через свою меншовартість намагається мстити Порошенкові, але його страшні пімсти виглядають як дрібне підісранство і як завжди у власні портки.
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26.05.2020 20:59 Відповісти
Не понял...а разве музей не был разграблен еще щербицким, кравчуком и кучмой?
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26.05.2020 21:39 Відповісти
Казкові дебіли ...
От так до кожного тепер можна. Ви розумієте?
Останнім часом дивлюся на цей цирк і не перестаю дивуватися.
8 років назад людина ввезла (не вивезла!!!) в Україну витвори мистецтва, іще за це платила цій державі.
Дебіли кажуть - мало заплатив?
А взагалі термін давності на такі "злочини" з повернення в Україну творів мистецтва є?
Прочитав https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_49/ про терміни давності .
Якщо злочин важкий чи особливо важкий, то можуть щось розслідувати.
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26.05.2020 21:41 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


ГБР так рвалось приобщиться к духовному наследию человечества, что поломало двери в музей Истерика власти уже приобретает характер мании...

Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.

Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
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26.05.2020 21:45 Відповісти
А на видео тогда что? Какие же они тупые клоуны.
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26.05.2020 22:39 Відповісти
самый бесполезный орган. наверняка самый коррумпированный.
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26.05.2020 22:42 Відповісти
А зачем им их осматривать - картины что, украдены, что ли ?
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26.05.2020 22:58 Відповісти
я конечно же не эстет, но как мне кажется, музеи и созданы для осмотра картин...но я могу ошибаться
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26.05.2020 23:04 Відповісти
Воевать с женщинами, картинами! Герои зеленые, ****, это ж не под пулями снайперов.
Куда катится Украина? Больно новости читать...
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26.05.2020 23:22 Відповісти
Зе красава иначе как бороться с хряками у которых есть чем откупиться и лучшие адвокаты.
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27.05.2020 17:17 Відповісти
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