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В Латвии меняют закон на случай вторжения "зеленых человечков"

В Латвии меняют закон на случай вторжения

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала подготовленные Министерством обороны поправки к закону, регулирующему военные действия в случае угрозы государству. В закон включен план действий и на случай вторжения "зеленых человечков".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на латвийское издание Delfi.

Закон о Национальной безопасности предусматривает действия на случай вторжения другого государства — и "традиционными" способами, и более новыми, например, с помощью беспилотников и кибератак на важнейшие информационные системы страны и системы управления военными кораблями и самолетами.

В число ситуаций, угрожающих государству, включено появление военных без опознавательных знаков — так называемых "зеленых человечков", которые оккупировали Крым в 2014 году.

Также на Цензор.НЕТ: Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы

Автор: 

Латвия (1331) оборона (5202) россия (95420)


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Топ комментарии
+13
Думаю стрельба на поражение без предупредительного выстрела в воздух будет самое то
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26.05.2020 19:32
+13
Гасить гадов,без предупреждения.
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26.05.2020 19:41
+9
В самой Латвии ещё остались "зелёные человечки", но с каждым годом их всё меньше...
В Латвии меняют закон на случай вторжения "зеленых человечков" - Цензор.НЕТ 2458
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26.05.2020 19:30
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варто було конкретизувати, що таке "неконвенційні способи ведення воєнних дій"
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26.05.2020 19:25 Ответить
Що насправдi потрiбно - записатись на майстер-клас до хорватiв.
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26.05.2020 19:36 Ответить
Пусть ещё троллят кацапов в соцетях.
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26.05.2020 19:28 Ответить
В самой Латвии ещё остались "зелёные человечки", но с каждым годом их всё меньше...
В Латвии меняют закон на случай вторжения "зеленых человечков" - Цензор.НЕТ 2458
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26.05.2020 19:30 Ответить
Красные и зелёные приелись прибалтам
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26.05.2020 19:39 Ответить
Думаю стрельба на поражение без предупредительного выстрела в воздух будет самое то
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26.05.2020 19:32 Ответить
ви хочете такий самий Закон в Україні,щоб мєнти випадково перестріляли своїх з "Національного корпусу" Білецького ? )))
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26.05.2020 19:49 Ответить
У нас с помощью выборов залезли, так шо тоже имейте в виду.
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26.05.2020 19:32 Ответить
И уж точно президенты не бегают от прокуратуры.
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26.05.2020 20:17 Ответить
Да! Враг №1 сидит в музее! Не в офисе медведчука, не на востоке! А именно в музее! И 73% даунов ждут, когда сериал воплотиться в жизнь! Дауны и враг! Как стране, то выстоять?!
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26.05.2020 20:54 Ответить
Гасить гадов,без предупреждения.
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26.05.2020 19:41 Ответить
Як же ж вірно!!!
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26.05.2020 20:05 Ответить
На расее ничего нового не придумывают, они откапывают старые методы кровавого пролетариата и повторяют их ничего не меняя.Этакие "Не пей иванушка, козленочком станешь", и вот на расее все выпили.
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26.05.2020 20:13 Ответить
Креативно- говнистая территория.
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26.05.2020 20:14 Ответить
6 лет всего, как быстро, а эстонцам похоже нужно существенно больше времени
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26.05.2020 19:54 Ответить
План должен быть простой: уничтожать на месте (в плен не брать, переговоров не вести)!
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26.05.2020 20:28 Ответить
нищити кацапів зразу і торба!!
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26.05.2020 20:56 Ответить
Балтийцы молодцы. Они давно русне выдают вместо паспортов папирцы с пометкой Элиенс (чужой).
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26.05.2020 21:03 Ответить
"Человечки" появляются на завершальном этапе подготовки вторжеия, когда руководство службы безопасности полностью прогнило. Латвия - это всё-таки не Крым.
Но перестраховаться всегда полезно.
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26.05.2020 21:20 Ответить
 
 