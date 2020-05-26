У Латвії змінюють закон на випадок вторгнення "зелених чоловічків"

Комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції підтримала підготовлені Міністерством оборони поправки до закону, який регулює військові дії в разі загрози державі. У закон включено план дій і на випадок вторгнення "зелених чоловічків".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на латвійське видання Delfi.

Закон про Національну безпеку передбачає дії на випадок вторгнення іншої держави - і "традиційними" способами, і новішими, наприклад, за допомогою безпілотників і кібератак на найважливіші інформаційні системи країни і системи управління військовими кораблями і літаками.

До ситуацій, що загрожують державі, включено появу військових без розпізнавальних знаків - так званих "зелених чоловічків", які окупували Крим у 2014 році.

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