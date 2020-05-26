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У Латвії змінюють закон на випадок вторгнення "зелених чоловічків"

У Латвії змінюють закон на випадок вторгнення

Комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції підтримала підготовлені Міністерством оборони поправки до закону, який регулює військові дії в разі загрози державі. У закон включено план дій і на випадок вторгнення "зелених чоловічків".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на латвійське видання Delfi.

Закон про Національну безпеку передбачає дії на випадок вторгнення іншої держави - і "традиційними" способами, і новішими, наприклад, за допомогою безпілотників і кібератак на найважливіші інформаційні системи країни і системи управління військовими кораблями і літаками.

До ситуацій, що загрожують державі, включено появу військових без розпізнавальних знаків - так званих "зелених чоловічків", які окупували Крим у 2014 році.

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Автор: 

Латвія (1345) оборона (4776) росія (65010)


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Топ коментарі
+13
Думаю стрельба на поражение без предупредительного выстрела в воздух будет самое то
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26.05.2020 19:32
+13
Гасить гадов,без предупреждения.
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26.05.2020 19:41
+9
В самой Латвии ещё остались "зелёные человечки", но с каждым годом их всё меньше...
В Латвии меняют закон на случай вторжения "зеленых человечков" - Цензор.НЕТ 2458
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26.05.2020 19:30
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варто було конкретизувати, що таке "неконвенційні способи ведення воєнних дій"
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26.05.2020 19:25 Відповісти
Що насправдi потрiбно - записатись на майстер-клас до хорватiв.
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26.05.2020 19:36 Відповісти
Пусть ещё троллят кацапов в соцетях.
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26.05.2020 19:28 Відповісти
В самой Латвии ещё остались "зелёные человечки", но с каждым годом их всё меньше...
В Латвии меняют закон на случай вторжения "зеленых человечков" - Цензор.НЕТ 2458
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26.05.2020 19:30 Відповісти
Красные и зелёные приелись прибалтам
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26.05.2020 19:39 Відповісти
Думаю стрельба на поражение без предупредительного выстрела в воздух будет самое то
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26.05.2020 19:32 Відповісти
ви хочете такий самий Закон в Україні,щоб мєнти випадково перестріляли своїх з "Національного корпусу" Білецького ? )))
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26.05.2020 19:49 Відповісти
У нас с помощью выборов залезли, так шо тоже имейте в виду.
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26.05.2020 19:32 Відповісти
И уж точно президенты не бегают от прокуратуры.
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26.05.2020 20:17 Відповісти
Да! Враг №1 сидит в музее! Не в офисе медведчука, не на востоке! А именно в музее! И 73% даунов ждут, когда сериал воплотиться в жизнь! Дауны и враг! Как стране, то выстоять?!
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26.05.2020 20:54 Відповісти
Гасить гадов,без предупреждения.
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26.05.2020 19:41 Відповісти
Як же ж вірно!!!
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26.05.2020 20:05 Відповісти
На расее ничего нового не придумывают, они откапывают старые методы кровавого пролетариата и повторяют их ничего не меняя.Этакие "Не пей иванушка, козленочком станешь", и вот на расее все выпили.
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26.05.2020 20:13 Відповісти
Креативно- говнистая территория.
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26.05.2020 20:14 Відповісти
6 лет всего, как быстро, а эстонцам похоже нужно существенно больше времени
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26.05.2020 19:54 Відповісти
План должен быть простой: уничтожать на месте (в плен не брать, переговоров не вести)!
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26.05.2020 20:28 Відповісти
нищити кацапів зразу і торба!!
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26.05.2020 20:56 Відповісти
Балтийцы молодцы. Они давно русне выдают вместо паспортов папирцы с пометкой Элиенс (чужой).
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26.05.2020 21:03 Відповісти
"Человечки" появляются на завершальном этапе подготовки вторжеия, когда руководство службы безопасности полностью прогнило. Латвия - это всё-таки не Крым.
Но перестраховаться всегда полезно.
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26.05.2020 21:20 Відповісти
 
 