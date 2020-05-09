Путін застряг у машині часу, - експрезидент Латвії Віке-Фрейберга. ВIДЕО

Найкращий спосіб протистояти російській імперській пропаганді - розбудовувати успішну демократичну Україну, яка разюче відрізнятиметься від Росії в кращий бік.

Таку думку шостий президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга висловила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Війна, яка триває: трагедія і уроки Другої світової війни в новій реальності", організованій Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

Експрезидент зазначила, що людство має аналізувати і вивчати історію. "Необхідно мати об'єктивні наративи, які замінили б упереджені вузькі шовіністичні імперіалістичні наративи, які так любить президент Путін. Він застряг у машині часу. Він зізнається сам, що виховувався на пропагандистських фільмах про радянський героїзм. І я боюся, що він так і не подорослішав відтоді в плані розуміння того, що таке демократична система і що таке рівноправність націй", - сказала вона.

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"Я, до речі, була обурена тим, як вони кажуть про українців, що немає такого поняття, як українська нація чи українська мова. Тому перед українською нацією стоїть завдання самостверджуватися, показати, наскільки ефективно вона може забезпечити власне управління", - зазначила Віке-Фрейберга.

"Я думаю, що найкращим способом протистояння зазначеній пропаганді є розбудова такої держави в Україні, у якої були б наочні переваги над тим, що будується по той бік кордону", - підкреслила вона.

Експрезидент вважає, що це нелегке завдання, і його реалізація потребує часу, "але відповідь саме в цьому". "Необхідно показати, що демократична система, вільна країна можуть досягти більшого, ніж та, що вирощена на вузькій шовіністичній імперіалістичній пропаганді. І так звана велич сама не здатна нагодувати людей, не спроможна вилікувати хворих".

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Вона порадила українцям ніколи не забувати своє національне коріння і багатство своєї культури і мови.

"Також важливо розуміти для себе, що кожна нація має право на існування так само, як кожна людина має право жити, дихати і мріяти. І необхідно, щоб кожна нація зрозуміла: якщо нація мріє про те, щоб стати кращою, то ця мрія не має містити бажання придушувати інших. Ми маємо мріяти разом про краще майбутнє для кожної нації, для спільнот націй, об'єднаних спільними цілями. Ми всі є частиною єдиного людства, а людство може змінюватися на краще", - резюмувала Віке-Фрейберга.

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Київський безпековий форум - провідний міжнародний форум України щодо обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.