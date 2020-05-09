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Путін застряг у машині часу, - експрезидент Латвії Віке-Фрейберга. ВIДЕО

Найкращий спосіб протистояти російській імперській пропаганді - розбудовувати успішну демократичну Україну, яка разюче відрізнятиметься від Росії в кращий бік.

Таку думку шостий президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга висловила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Війна, яка триває: трагедія і уроки Другої світової війни в новій реальності", організованій Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

Експрезидент зазначила, що людство має аналізувати і вивчати історію. "Необхідно мати об'єктивні наративи, які замінили б упереджені вузькі шовіністичні імперіалістичні наративи, які так любить президент Путін. Він застряг у машині часу. Він зізнається сам, що виховувався на пропагандистських фільмах про радянський героїзм. І я боюся, що він так і не подорослішав відтоді в плані розуміння того, що таке демократична система і що таке рівноправність націй", - сказала вона.

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"Я, до речі, була обурена тим, як вони кажуть про українців, що немає такого поняття, як українська нація чи українська мова. Тому перед українською нацією стоїть завдання самостверджуватися, показати, наскільки ефективно вона може забезпечити власне управління", - зазначила Віке-Фрейберга.

"Я думаю, що найкращим способом протистояння зазначеній пропаганді є розбудова такої держави в Україні, у якої були б наочні переваги над тим, що будується по той бік кордону", - підкреслила вона.

Експрезидент вважає, що це нелегке завдання, і його реалізація потребує часу, "але відповідь саме в цьому". "Необхідно показати, що демократична система, вільна країна можуть досягти більшого, ніж та, що вирощена на вузькій шовіністичній імперіалістичній пропаганді. І так звана велич сама не здатна нагодувати людей, не спроможна вилікувати хворих".

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Вона порадила українцям ніколи не забувати своє національне коріння і багатство своєї культури і мови.

"Також важливо розуміти для себе, що кожна нація має право на існування так само, як кожна людина має право жити, дихати і мріяти. І необхідно, щоб кожна нація зрозуміла: якщо нація мріє про те, щоб стати кращою, то ця мрія не має містити бажання придушувати інших. Ми маємо мріяти разом про краще майбутнє для кожної нації, для спільнот націй, об'єднаних спільними цілями. Ми всі є частиною єдиного людства, а людство може змінюватися на краще", - резюмувала Віке-Фрейберга.

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Київський безпековий форум - провідний міжнародний форум України щодо обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Автор: 

Латвія (1349) путін володимир (23821) росія (65191) Форум (132)


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Топ коментарі
+25
Уляна Супрун

Чи знаєте ви правдиву історію штучного свята "Дєнь Пабєди"? В Совєцькому Союзі його почали святкувати лише через 20 років від завершення війни. До цього часу жодних парадів перемоги фактично не існувало.
9 травня 1965 року в Союзі вперше пройшло "святкування" цього дня у такому вигляді, який усім відомий сьогодні. Саме з цього часу совєцька пропаганда почала формувати і широко транслювати у маси штучний конструкт про "вєлікую пабєду", годуючи своїх громадян міфами про силу рускіх і виключну заслугу совєтів у перемозі над нацизмом. Масові святкування, демонстрація своїх військових потужностей, помпезні заходи, портрети Сталіна, подачки у вигляді орденів - усе це стало частиною штучного свята.
Чому потрібно було створити цей міф? Бо совєцька окупаційна влада усвідомила, що за рівнем життя громадяни Совєтів вже ніколи не наздоженуть розвинуті демократії. Тому треба створити якусь казочку, щоби люди відчували себе переможцями хоч у чомусь.
Цей штучний конструкт Росія підгодовує й сьогодні. Кремль продовжує виводити людей на марші з портретами "дідів", про яких ніхто нічого не знає, у компанії вічно молодих ветеранів, які "воювали" ще бувши дітьми або навіть не народившись. Кремль продовжує розповсюджувати штучні історичні наративи про події війни, переписуючи правду. Кремль продовжує цинічно брехати і кидатися погрозами усьому світу, що Росія здатна це повторити.
Сталін не започаткував святкування "Дня Пабєди", адже ця війна стала поразкою його імперських амбіцій - заплановане завоювання комуністами всієї Європи не вдалося. При цьому чомусь рідко під час святкування згадується факт, що Сталін був союзником Гітлера на початку війни, розподіливши сфери впливу ще влітку 1939 року за пактом Молотова - Ріббентропа. Це ще одна причина, чому перемога у війні стала не такою, як хотів Сталін.
Крім цього, чекали ще 20 років, аби "святкувати пабєду" після 1945 року, бо було надто багато живих безпосередніх учасників цього жахіття. Людей, які пам'ятали, що ця війна не була чимось шляхетним та звитяжним. Які бачили увесь страх та зверхній цинізм влади у боротьбі за імперські амбіції, що вартувало мільйонів життів воїнів і цивільних громадян.
Перемога над нацизмом не стала звільненням для українців. Тоталітарний режим совєцьких окупантів, який встановився після цього, став ще одним складним випробуванням, що тривав десятиліттями. Масові репресії, депортація українців та кримських татар, нелюдські табори ГУЛАГУ, розстріли, брутальне придушення визвольного руху, ув'язнення дисидентів. Це все стало реаліями життя "переможців".
Але війна за виживання для українців, насправді, триває і сьогодні. Як і тоді, важливо розуміти, що окупацію дуже легко назвати "миром", а рабство прикрасити міфом про "переможців". Росіяни і, толерований ними режим Путіна, продовжують вбивати українців, окуповувати наші території та намагатися зробити з України маріонетку.
Усі, хто транслює та поширює міфи совка, - кличе сюди смерть і занепад. Щороку таких людей в Україні меншає, і ця тенденція повинна продовжуватися.
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09.05.2020 14:59
+14
))))) зачОт
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09.05.2020 14:54
+14
путин просто *****..
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09.05.2020 14:55
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))))) зачОт
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09.05.2020 14:54 Відповісти
"город страна Зеро"
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09.05.2020 14:59 Відповісти
тас сценка с секретаршей, и вазонами!!!
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09.05.2020 17:28 Відповісти
Эх, вазоны...
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09.05.2020 18:12 Відповісти
путин просто *****..
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09.05.2020 14:55 Відповісти
путин НЕ ПРОСТО *****!
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09.05.2020 14:57 Відповісти
who is putin? - ото *****?
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09.05.2020 14:56 Відповісти
***** застряло и во времени и в бункере.
Рад за ноющих дидываевале.
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09.05.2020 14:57 Відповісти
Он застрял , - А все остальные и пол Украины единомышленников Застрявшего , что с ними такое Случилось таких как Новинский и Медведчук и тому подобные. Может демократия не то понятие , Для них и они злоупотребляют и Власть потакает Врагам, а значит и Стимулирует Ненависть к Украинцам.
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09.05.2020 14:58 Відповісти
Уляна Супрун

Чи знаєте ви правдиву історію штучного свята "Дєнь Пабєди"? В Совєцькому Союзі його почали святкувати лише через 20 років від завершення війни. До цього часу жодних парадів перемоги фактично не існувало.
9 травня 1965 року в Союзі вперше пройшло "святкування" цього дня у такому вигляді, який усім відомий сьогодні. Саме з цього часу совєцька пропаганда почала формувати і широко транслювати у маси штучний конструкт про "вєлікую пабєду", годуючи своїх громадян міфами про силу рускіх і виключну заслугу совєтів у перемозі над нацизмом. Масові святкування, демонстрація своїх військових потужностей, помпезні заходи, портрети Сталіна, подачки у вигляді орденів - усе це стало частиною штучного свята.
Чому потрібно було створити цей міф? Бо совєцька окупаційна влада усвідомила, що за рівнем життя громадяни Совєтів вже ніколи не наздоженуть розвинуті демократії. Тому треба створити якусь казочку, щоби люди відчували себе переможцями хоч у чомусь.
Цей штучний конструкт Росія підгодовує й сьогодні. Кремль продовжує виводити людей на марші з портретами "дідів", про яких ніхто нічого не знає, у компанії вічно молодих ветеранів, які "воювали" ще бувши дітьми або навіть не народившись. Кремль продовжує розповсюджувати штучні історичні наративи про події війни, переписуючи правду. Кремль продовжує цинічно брехати і кидатися погрозами усьому світу, що Росія здатна це повторити.
Сталін не започаткував святкування "Дня Пабєди", адже ця війна стала поразкою його імперських амбіцій - заплановане завоювання комуністами всієї Європи не вдалося. При цьому чомусь рідко під час святкування згадується факт, що Сталін був союзником Гітлера на початку війни, розподіливши сфери впливу ще влітку 1939 року за пактом Молотова - Ріббентропа. Це ще одна причина, чому перемога у війні стала не такою, як хотів Сталін.
Крім цього, чекали ще 20 років, аби "святкувати пабєду" після 1945 року, бо було надто багато живих безпосередніх учасників цього жахіття. Людей, які пам'ятали, що ця війна не була чимось шляхетним та звитяжним. Які бачили увесь страх та зверхній цинізм влади у боротьбі за імперські амбіції, що вартувало мільйонів життів воїнів і цивільних громадян.
Перемога над нацизмом не стала звільненням для українців. Тоталітарний режим совєцьких окупантів, який встановився після цього, став ще одним складним випробуванням, що тривав десятиліттями. Масові репресії, депортація українців та кримських татар, нелюдські табори ГУЛАГУ, розстріли, брутальне придушення визвольного руху, ув'язнення дисидентів. Це все стало реаліями життя "переможців".
Але війна за виживання для українців, насправді, триває і сьогодні. Як і тоді, важливо розуміти, що окупацію дуже легко назвати "миром", а рабство прикрасити міфом про "переможців". Росіяни і, толерований ними режим Путіна, продовжують вбивати українців, окуповувати наші території та намагатися зробити з України маріонетку.
Усі, хто транслює та поширює міфи совка, - кличе сюди смерть і занепад. Щороку таких людей в Україні меншає, і ця тенденція повинна продовжуватися.
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09.05.2020 14:59 Відповісти
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09.05.2020 15:01 Відповісти
кацап гуляй іди.
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09.05.2020 16:44 Відповісти
Кто бы сомневался. Перепостить чужой пост из Фейсбука не пошевелив мозгами - это высший пилотаж.
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10.05.2020 07:49 Відповісти
"Ты усвоишь урок": украинский борец Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил

https://www.obozrevatel.com/sport/box/ne-tebe-reshat-chto-pisat-ukraintsam-borets-bogdan-gritsaj-otvetil-usiku.htm
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09.05.2020 15:01 Відповісти
Он молодец, но не надо. Они в разной весовой категории.
Если не в весовой, то в ростовой - точно.
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09.05.2020 15:20 Відповісти
Усика жалко?)
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09.05.2020 16:09 Відповісти
тварь усиковская не ответит и не выйдет на бой.
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09.05.2020 16:07 Відповісти
Да нигде оно не застряло.Оно целенаправленно это делает.
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09.05.2020 15:01 Відповісти
Как это не застряло?Застряло, торлько ни в какой машине времени, а в глубоченной Дупе.
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09.05.2020 16:38 Відповісти
Путин застрял в машине времени, - экс-президент Латвии Вике-Фрейберга - Цензор.НЕТ 8546
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09.05.2020 15:03 Відповісти
Ватоцефалы- опущенцы?
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09.05.2020 15:04 Відповісти
Дебилы с ватой в голове.
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09.05.2020 15:06 Відповісти
Позор Украины.
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09.05.2020 15:09 Відповісти
Биба и Боба.
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09.05.2020 15:20 Відповісти
шпили и вили
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09.05.2020 15:26 Відповісти
Патріот викликав Усика на бій!
Бронзовий призер молодіжних чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Богдан Грицай втомився слухати постійні антиукраїнські заяви Олександра Усика і записав звернення до нього. Він сказав, що і є «тим диванним експертом, які постійно стібеться з ватних відео, примітивних віршиків та російського сценарію Усика» і до яких апелює «Алєксандр». Спортсмен стверджує (цілком справедливо), що від слів Усика тхне «кадиризмом». Богдан також не забув відмітити, що Крим - це Україна.
Українець за словом до кишені не лізе. Раджу глянути! Посилання на канал Богдана - у першому коментарі. Підтримаймо патріота!https://www.facebook.com/MEMorandumOfHate/videos/546701302888113/
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09.05.2020 15:45 Відповісти
Если вольная борьба, значит писец боксеру)
Но правда сложнее будет, чем оторвать ногу ногомахателям типа каратє)
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09.05.2020 16:04 Відповісти
були і нема
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12.05.2020 17:30 Відповісти
***** в бункере застрял😂
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09.05.2020 15:03 Відповісти
Вот умничка,так тонко ***** опустить- это Бинг ☝️☝️☝️
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09.05.2020 15:03 Відповісти
Краще би він застряг у родових шляхах суки,що його народжувала..
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09.05.2020 15:04 Відповісти
зло, но правильная мысль.
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09.05.2020 15:10 Відповісти
Зло - поняття філософське..хтось помер від чуми, а комусь пощастило запустити процес ренесансу на тлі зменшення поголів'я..хтось втратив імперію, але на золото загиблої виникло декілька нових..
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09.05.2020 15:16 Відповісти
США і НАТО з 2014 року дуже тверді і сильні у підтримці суверенітету України, її територіальної цілісності - і надалі дотримуватимуться цієї політики.
Так запевнив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019) Курт Волкер під час міжнародної конференції "Мир і війна".
"НАТО достатньо сильний Альянс, здатний і рішучий для того, щоб захищати своїх членів. І я думаю, що ймовірність збільшення агресії в Україні низька. Тому що Україна тепер сильніша. Вона зможе продемонструвати, що це буде тільки російська агресія. Жодних натяків на сепаратизм. І самі росіяни взагалі не зрозуміють, чому це їхній уряд нападає на їхнього українського сусіда. Тому я сподіваюся, що ми тепер вже створили більш стабільну ситуацію в результаті нашої діяльності", - заявив він.
"Щодо зовнішньої політики США. Ми є дуже тверді і сильні у підтримці суверенітету України і територіальної цілісності - з 2014 року і надалі. І я хочу тільки повторити те, що казав пан Расмуссен. У липні 2018 року була якраз декларація постійного невизнання анексії Криму, здійсненого Росією. І це пряма паралель декларації 40-го року, в якій США відмовилися визнавати долучення до складу Радянського Союзу балтійських держав. Так що, я думаю, що це підтверджує, що сильна позиція США є", - наголосив Волкер.
https://prm.ua/ssha-tverdo-stoyit-na-pidtrimtsi-suverenitetu-********-volker/
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09.05.2020 15:08 Відповісти
Путин застрял в машине времени, - экс-президент Латвии Вике-Фрейберга - Цензор.НЕТ 2787
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09.05.2020 15:09 Відповісти
Штурм картонного рейхстага.

https://youtu.be/576AIuqat4Y
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09.05.2020 15:10 Відповісти
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09.05.2020 15:14 Відповісти
Кстати, в настоящем Рейхстаге во время войны не было никаких органов власти.
Там в подвале располагалось родильное отделение больницы для бедных "Шаритэ".
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09.05.2020 15:21 Відповісти
Російська Федерація докладає багато зусиль для того, щоб стерти частину історію.
Про це заявив під час міжнародної конференції "Мир і війна" на "Прямому" спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019) Курт Волкер.
"Кремль наразі дуже багато докладає зусиль для того, щоб стерти частину історію: коли Радянський Союз уклав секретний пакт з нацистською Німеччиною для того, щоб напасти на балтійські держави, вбити мільйони людей. І все-таки хочеться, щоб люди про це пам'ятали. Але після того Німеччина повернулася вже проти Радянського Союзу. Тоді радянські війська… багато з них було просто вбито. Вони намагалися заперечити, що таке було, коли було здійснено напад. Тому що стільки багато людей було до цього залучено. І стільки з тих, хто помер, вони взагалі не були росіяни. Вони були в Радянському Союзі, але це були українці, грузини, білоруси. Було стільки там національностей, що це питання не тільки Росії, а це питання всіх тих, хто воював після нападу Німеччини. Але також ми не маємо забувати походження цього. Це був саме пакт Молотова-Ріббентропа, і саме він породив війну, яка привела до такої кількості смертей серед українців, росіян, білорусів та інших", - заявив він.
https://prm.ua/kreml-dokladaye-bagato-zusil-shhob-sterti-istoriyu-volker/
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09.05.2020 15:10 Відповісти
Хло застряло между секелем и пазухой рузге вСиней
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09.05.2020 15:14 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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09.05.2020 15:15 Відповісти
Щоб путін голову в Україні не піднімав, потрібно життя людям краще зробити, ніж в Росії.Щоб наші люди не їхали на заробітки в Росії, Польщі і т.д.
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09.05.2020 15:16 Відповісти
абсолютно нормальное понимание современной действительности.....
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09.05.2020 15:18 Відповісти
Ему диагноз поставил Б. Немцов - он @бнутый.
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09.05.2020 15:19 Відповісти
А ещё он *****.
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09.05.2020 21:18 Відповісти
от этой женщины ***** аж в судорги сводило, но ведь она правильно ответила аж несколько раз: один раз ***** сказал, как хорошо было когд люди могли без препятьствии ехать от Балтииского моря до Тихого океана, так Ваира ответила - латышскии народ на много более предпочёл бы ехать до Паижа и Лондона за деньги, чем безплатно до сибири в скотских вагонах.
Другой случии, ***** хотел поехать на днюху саркози, как раз во время самита НАТО в Риге, поначалу Ваира не довала соглашение на прибитие *****, потом её уговорили, но тогда она поставила условия, ок, пусть едит до Риги, но встреча тогда должна проходить у музея окупации - такое унижение ***** не смог пережить и держит на её зло много лт уже.
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09.05.2020 15:20 Відповісти
chmo puten vechno molodoi, smotri bashku ne otbei ob jevo ikonu, hotja bashka ne tvoje zhiznevazhnoje mesto.
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09.05.2020 15:36 Відповісти
Пукин вечно молодой, и Лукашенко, и Ким Чен Ын., а потом - рраз.... и все забыли
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09.05.2020 15:45 Відповісти
Маєте на увазі в бункері в Ново-Огарьово?
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09.05.2020 17:59 Відповісти
Вот бы та машина времени находилась на "Титанике".
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09.05.2020 15:20 Відповісти
шо таке прогрес по-мокшанськи?
це повертання у дитинство чергового самодержця
ура, товарісчі!
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09.05.2020 15:21 Відповісти
****, думав в ліфті застряг )
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09.05.2020 15:23 Відповісти
Євроатлантична спільнота має спілкуватися з Кремлем тією єдиною мовою, яку він розуміє, - мовою сили.
Про це заявив під час міжнародної конференції "Мир і війна" на "Прямому" Андерс Фог Расмуссен, 12-й генеральний секретар НАТО (2009-2014).
"Наша робота - змінити розрахунки Путіна за допомогою єдиної мови, яку розуміє він. Це - мова сили", - сказав він.
"Тому що підтримка для України - це підтримка нашої власної свободи. І якщо ми будемо надавати Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його та інших автократів пригнічувати та здійснювати агресію", - наголосив Расмуссен.
https://prm.ua/pidtrimka-********-ye-pidtrimkoyu-nashoyi-vlasnoyi-svobodi-eksgensek-nato/
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09.05.2020 15:44 Відповісти
Путін застряг у машині часу, - експрезидент Латвії Віке-Фрейберга - Цензор.НЕТ 1955
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09.05.2020 15:44 Відповісти
Президент Російської Федерації Володимир Путін повинен припинити війну в Україні.
Про це заявив під час міжнародної конференції "Мир і війна" на "Прямому" Андерс фог Расмуссен, 12-й генеральний секретар НАТО (2009-2014).
"У нашому обговоренні сьогодні ввечері хотілось би поділитися своїми думками про те, як принести мир на схід України. Але, не говорячи про деталі зараз, все-таки є одна така велика думка. Але основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто. Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну", - заявив Расмуссен.
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09.05.2020 15:45 Відповісти
Краще б ВОНО застрягло під час пологів в ......
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09.05.2020 15:54 Відповісти
К сожалению не только он...
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09.05.2020 15:58 Відповісти
В ымперской сраке он застрял, как и большая часть населения паРашки!
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09.05.2020 16:21 Відповісти
Путін застряг у машині часу, - експрезидент Латвії Віке-Фрейберга - Цензор.НЕТ 3706
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09.05.2020 16:34 Відповісти
В цій машині застрягла ціла Росія. Путін - це лише "фронтмен" цього оркестру балалаєчників.
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09.05.2020 16:56 Відповісти
Путін застряг у машині часу, - експрезидент Латвії Віке-Фрейберга - Цензор.НЕТ 8478
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09.05.2020 17:42 Відповісти
Путін застряг у машині часу, - експрезидент Латвії Віке-Фрейберга - Цензор.НЕТ 30
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09.05.2020 21:16 Відповісти
 
 