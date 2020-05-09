Путин застрял в машине времени, - экс-президент Латвии Вике-Фрейберга. ВИДЕО

Лучший способ противостоять российской имперской пропаганде - утверждать успешную демократическую Украину, которая будет разительно отличаться в лучшую сторону от России.

Такое мнение шестой президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга высказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности", организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

Экс-президент отметила, что человечество должно анализировать и изучать историю. "Необходимо иметь объективные нарративы, которые заменили бы предвзятые узкие шовинистические империалистические нарративы, которые так любит президент Путин. Он застрял в машине времени. Он признается сам, что воспитывался на пропагандистских фильмах о советском героизме. И я боюсь, что он так и не повзрослел с тех пор в плане понимания того, что такое демократическая система и что такое равноправие наций", - сказала она.

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"Я, между прочим, была возмущена тем, как они говорят об украинцах, что нет такого понятия, как украинская нация или украинский язык. Поэтому перед украинской нацией стоит задача самоутверждения, показать, насколько эффективно она может обеспечить собственное управление", - отметила Вике-Фрейберга.

"Я думаю, что лучшим способом противостояния упомянутой пропаганде является утверждение такого государства в Украине, у которого были бы наглядные преимущества над тем, что строится по ту сторону границы", - подчеркнула она.

Экс-президент считает, что это нелегкая задача, и ее реализация потребует времени, "но ответ именно в этом". "Необходимо показать, что демократическая система, свободная страна могут достичь большего, чем та, что выращена на узкой шовинистической империалистической пропаганде. И так называемое величие само по себе не способна накормить людей, не в силах вылечить больных".

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Она посоветовала украинцам никогда не забывать свои национальные корни и богатство своей культуры и языка.

"Также важно понимать для себя, что каждая нация имеет право на существование так же, как каждый человек имеет право жить, дышать и мечтать. И необходимо, чтобы каждая нация поняла: если нация мечтает о том, чтобы стать лучше, то эта мечта не должна включать желание подавлять других. Мы должны мечтать вместе о лучшем будущем для каждой нации, для сообществ наций, объединенных общими целями. Мы все являемся частью единого человечества, а человечество может изменяться к лучшему", - резюмировала Вике-Фрейберга.

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Киевский Форум - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.