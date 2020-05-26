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Новости Будни полиции
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Неизвестные стреляли в мужчину в центре Киева

Неизвестные стреляли в мужчину в центре Киева

В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в 37-летнего мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 18: 20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", — сказано в сообщении.

Пострадавшему 37 лет, его госпитализировали с огнестрельным ранением.

Также на Цензор.НЕТ: В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии. ФОТО

Полиция обещает дать правовую квалификацию случившемуся после проведения первоочередных следственных действий.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщает, что нападавших было несколько и что они скрылись на автомобиле, который потом подожгли.

Автор: 

Киев (25495) Нацполиция (16437) ранение (3379) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+18
живописью любуются
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26.05.2020 20:28
+14
Кушай гавно если конфеты не любишь
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26.05.2020 20:47
+10
то обстоятельство,шо многие лугандонцы сейчас перебрались в Киев, чтобы отожраться, не меняет того факта, что ты таки лугандонец
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26.05.2020 20:58
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Правила форума Совет форумчан
А де ж наші доблесні правопохеровці ДеБеРкутівці?!
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26.05.2020 20:23 Ответить
живописью любуются
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26.05.2020 20:28 Ответить
Як де? У музеї.....картини Пороха охороняють і директора музею
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26.05.2020 20:29 Ответить
дбр?
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26.05.2020 20:23 Ответить
Рыбаки, наверное. Я ж говорю- живем в Сомали.
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26.05.2020 20:28 Ответить
та ты или в кацапии живёшь или в лугандоне,

что намного хуже, чем в сомалях
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26.05.2020 20:30 Ответить
а вот тут ты перебдел... хуже чем у нас ни в Европе ни в Азии никто не живёт - доторговались конфетами
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26.05.2020 20:43 Ответить
Кушай гавно если конфеты не любишь
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26.05.2020 20:47 Ответить
вот тут ты прав - из гавна ваши конфетки
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26.05.2020 22:05 Ответить
Ваши видосики из чего?
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26.05.2020 22:05 Ответить
исконно русская ненависть к апельсинам, грузинским винам, Боржоми, прибалтийским шпротам, сырам и венгерским гусям ...

Ты, ущербный, зачем приличные конфеты в Донецке в 2014 году ногами давил ?

Чтобы потом их подпольно втридорога за рубли покупать ?
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26.05.2020 22:38 Ответить
где ты этого набрался, я понимаю, целование попы ПАПы бесследно не проходит психологическая травма на лицо, а вот если он под трамвай попадёт что вешаться будешь?
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26.05.2020 22:45 Ответить
как бы тебе, дебилу, помягче объяснить, что называние кремлёвско-бенинской клеветы против порошенко клеветой - это не целование чьей-то попы ?

Если ты скажешь, что 2 х 2 = 5, а я с этим не соглашусь,

то ты скажешь, что я целую жопу Архимеду или Пифагору ?
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26.05.2020 22:52 Ответить
я не знал что ты малолетка, извини, напомню, Беня сепаров тормознул и не сдал Днепр как порох Донецк и Луганск, что ему не простил наш бывший шоколадный... пока пока, учи матчасть
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29.05.2020 19:22 Ответить
а в Запорожье сепаров кто тормознул ? Там Бени не было.

в Харькове Бени не было,

в Одессе Бени не было,

в Херсоне Бени не было,

в Николаеве Бени не было,

в Сумах Бени не было,

в Чернигове Бени не было...

Как они умудрились без Бени не сдать свои города ?

их, наверно, Порох тормознул ?
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29.05.2020 20:13 Ответить
таки я не ошибся, молодой шоколадный сосун , не будет петрушка больше президентом, народ лучше за такого ляшка как ты проголосует, но не за петрушу. Слава Україні!
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31.05.2020 00:06 Ответить
а по сути заданного мной вопроса ?
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31.05.2020 00:28 Ответить
Не смеши меня, задаватель вопросов, я ваши методички на Цензоре видал лет 15-ть назад и с вами Ляшками не общаюсь (строчку о слился в следующем коменте можешь пропустить)... Пока Пока
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31.05.2020 15:58 Ответить
ты историю политики Украины по передачам 95 квартала изучал ?

15 лет назад про какого-то ляшка вообще никто не слышал )))
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31.05.2020 21:19 Ответить
ты в Афинах когда был последний раз ?
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26.05.2020 21:00 Ответить
я не голодранец по Афинах кататься, последний раз в Париже был.... и что ВЫ хотели сообщить?
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26.05.2020 22:07 Ответить
шо ты дебил, ненавидящий продукты питания, в частности, конфеты

Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3325
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26.05.2020 22:09 Ответить
Козёл ты грибов, а потому и не знаешь, что так хорошо жить как ахметов, коломойский и жидовня вроде преЗедента и его окружение в Европе не все могут. И конфеты тут ни при чём.
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26.05.2020 23:31 Ответить
Не. Я живу в постбарыгином Киеве. Это круче Сомали.
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26.05.2020 20:51 Ответить
то обстоятельство,шо многие лугандонцы сейчас перебрались в Киев, чтобы отожраться, не меняет того факта, что ты таки лугандонец
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26.05.2020 20:58 Ответить
Это твои влажные фантазии. Это из серии "вор кричит- держи вора!"
Вместо имени- только лагерный ботофермовый порядковый номер....
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26.05.2020 21:47 Ответить
у тебя вместо имени вообще вымышленное имя, украденное у другого человека.

воровство - это грех
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26.05.2020 22:02 Ответить
Не фантазируй, набор цифр. Есть люди, себя уважающие для того, чтобы не называться порядковым номером на ботоферме своего хозяина. И ты не принадлежишь к таким.
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29.05.2020 19:27 Ответить
а ты для демонстрации того, как сильно ты себя уважаешь, выложи тут на форуме свой паспорт.
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29.05.2020 20:10 Ответить
С каких это ***ров я тебе, свиноботу, должен "выкладывать свой паспорт"? Ты, видать, совсем умом своим тронулся, номерной? Ты даже имя себе ПРИДУМАТЬ не сподобился, не то, чтобы написать РЕАЛЬНОЕ. А я тебе, аферисту, буду "свой паспорт выкладывать"? ЩАС!
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29.05.2020 20:19 Ответить
Добавлю. Надеюсь, ты понял, как сильно я тебя НЕ уважаю.
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29.05.2020 20:22 Ответить
нет, не понял.

хотелось бы более развёрнутого анамнеза.

и не сдерживай себя, пиши красочно.
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29.05.2020 20:24 Ответить
За "анамнезом" обратись к своему профильному лечащему врачу. Хотя, подозреваю, после "рехформ Супрун" тяжко тебе будет. Ибо не к кому уже обращаться. Сочувствую. Но помочь ничем не могу. Я НЕ ВРАЧ. Номерной "Код Апокалипсиса", не приставай к нормальным людям, как назойливая муха. Слишком много тебя на любом форуме. Куда не плюнь- а там ты. Не надоело? Пролетай себе мимо- по пути следования....
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29.05.2020 20:34 Ответить
ты же сам сказал, что подписываешься тут собственным именем потому, что очень сильно себя уважаешь.

ну так откройся миру ещё больше - выложи свой паспорт. Твоё уважение к себе ваще до небес вырастет.

это же логично.
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29.05.2020 21:01 Ответить
Я всё правильно сказал и не отказываюсь от своих слов. Но давать номерной пустышке "ключи от квартиры, где деньги лежат", я, естественно, не собираюсь. Впрочем, как и доказывать что-либо. Вот это логично.
Так что давай, до свидания.
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29.05.2020 22:37 Ответить
ну ты же своим именем на этом форуме назвался не для какой-то номерной пустышки типа меня ?

ты же своим именем назвался в знак твоего уважения к себе ?

Вот и паспорт свой выложи не ради меня, а чтобы ещё больше себя зауважать
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30.05.2020 00:19 Ответить
Твоё уважение мне, как ты уже понял, до...... А уважать больше самого себя- это уже будет культ личности, знаешь ли. А мне это ни к чему.

Потому, отцепись, прилипало. Выложи ты свой паспорт. Или хотя бы напиши своё реальное имя. Может, получишь "повышение" по службе и станешь 133133133
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30.05.2020 00:27 Ответить
я ни слова не написал о моём уважении к тебе.

где ты его увидел в моих словах ?

ты - кацапский дебил. У меня к тебе может возникнуть исключительно отвращение.
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30.05.2020 00:52 Ответить
Оу..... Ты уже скатилось до оскорблений? Что, здорово я тебе за шкуру сала залил? А, штрих-код?
Странно, что на свое "отвращение" ты тратишь столько много своего "драгоценного" времени. Мазохист? Не, я не по этим делам. Ступай лесом, Марфа Свободна.
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30.05.2020 02:01 Ответить
Ты победил в этой неравной борьбе интеллектов !
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30.05.2020 02:06 Ответить
По крайней мере, "не равный мне интеллект" перестал хамить. Будем закреплять твои безусловные рефлексы.
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30.05.2020 02:21 Ответить
Да нет. Лугандонец в Киеве - это как раз я. Но я нормальный. А этот коренной - здесь таких много. Недавно подвозил таксист на киевских номерах. Так он всю дорогу мне рассказывал, что Европа и штаты нам жить не дадут. ВМВ вспоминал, какие-то рассекреченные архивы, о которых все давно знают, счастливую жизнь и высокие стандарты в совке - в общем 100% жертва кацапТВ. И если бы еще старый был, а так всего лет 30-35. После того, как проехали на левый берег, лекцию ему уже читал я . У нас людей с лугандонской ментальностью гораздо больше, чем Вы думаете. Мне даже кажется, что среди переселенцев ваты меньше, чем среди коренного населения.
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26.05.2020 21:49 Ответить
Да нет. Лугандонец в Киеве - это как раз я. Но я нормальный.


да какой же ты лугандонец ?

Лугандонец - это представитель Лугандонии, так сказать, восставшей против Украины общности.

А ты - переселенец с оккупированной территории.
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26.05.2020 21:59 Ответить
у нас это норма жизни. конечно же сразу приплетут кацапов и фсб))))
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26.05.2020 22:54 Ответить
хто всрався та невістка а де вона тавон іі картіни вісять..дбр таке саме тупе як і наш маленький презідентік що віддав наказ...смердить гімном від зеленського..
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26.05.2020 20:35 Ответить
А ось ще одна чорна справа доблесної ДеБеРкутні!
Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3625

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1702297106583994&set=a.824366667710380&type=3 Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1635

ЗА ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - ВІД 5 ДО 7 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ!
Ось і до мене простягнули руки слуги Зеленського: відносно мене відкрите кримінальне провадження.
Мені нарешті дали можливість ознайомитись з таємними дисциплінарними розслідуваннями, які проти мене велись і я побачив, що вони повністю сфальсифіковані: завідомо неправдиві показання свідків та суцільні службові підроблення, фальшиві документи . І все це за відсутності події злочину!

Вчора мені стало відомо: на підставі офіційного повідомлення генерала О. СИРСЬКОГО "Державному бюро розслідувань" проти мене було відкрите кримінальне провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 62020100000000844 , за частиною 3 статті 402 Непокора, скоєна в умовах особливого періоду за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Нешановний президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ!
За рік, лише за рік, ви перетворили країну в тоталітарну катівню, в якій від критики громадянином президента у Фейсбуці до відкриття проти нього сфабрикованого кримінального повноваження проходить лише трохи більше ніж 2 місяці. За всім цим стоять ваші фаворіти: призначені вами генерали СИРСЬКИЙ та ХОМЧАК, ну а за ними і ви!
Саме завдяки вашій ненависті до своїх громадян, саме завдяки вашій панічної боязні будь-якої критики, саме завдяки вашому страху, що всі дізнаються, що ви нездара і пусте місце, ви перетворюєте цю країну в "жовто блакітну Россію" - країну в якій є цар й мовчазні холопи! Але, нешановний Верховний Головнокомандувач ЗСУ, що жодного дня не служив в армії та ховався від повістки у військкомат, ви так й не зрозуміли народ який ви наразі ганебно представляєте!
Я, корінний мешканець Севастополя, будучи цівільною особою, свідомо залишивши все, що в мене було, включно дружину та сина, яких з того часу більше не бачив, і весною 2014 року за покликом серця залишив рідне место аби із зброєю в руках, як і належить справжньому чоловіку, поїхав захищати свою країну від кремлівської наволочі. А щоб отримати право захистити мою Україну в боях я поставив на вуха Верховну Раду України, Міністерство оборони України, міського воєнкома міста Києва аби мені надали дозвіл захищати свою Україну, бо мої особові справи офіцера залишились в Криму. Я це робив, бо захист Батьківщини - є святий обов'язок громадянина який визначений Конституцією України, гарантом якої, до речі, ви сьогодні формально є. Прикра посмішка долі....
І ось, сьогодні, держава в вашому обличчі, в ваших посіпак ХОМЧАКА і СИРСЬКОГО порушує проти мене кримінальну справу за "непокору" якої небуло! Що далі? Зрадник? Завербований шпигун? ФСБєшник? До якого абсурду ви готові довести "справу майора Ковальова"?
Шановні українці! Я, людина сталих цінностей та безмежної любові до своєї України, ні про що не жалкую! Приймаючи, взимку, рішення в колі родини про те, що ми будемо захищати своє право бути вільними людьми, передбачали й такий розвіток подій.
Я, мої любі, як і обіцяв, гідно пройду всі випробування долі, які на мене чекають.
Вам не буде за мене соромно.
Перемога буде за нами!
Маю честь!
Слава Україні!https://inforesist.org/ua/vid-5-do-7-homchak-i-syrspkyj-hochutp-posadyty-u-vyaznyczyu-majora-yakyj-krytykuvav-zelenspkogo-v-soczmerezhah/
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26.05.2020 20:43 Ответить
Бывает
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26.05.2020 20:47 Ответить
Зелені подонки все більше нахабніють
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26.05.2020 20:49 Ответить
Тільки за 1 рік грьобаний цирк з кловунами-безяйками, акробатами-вертухаями і дресированими макаками перетворили Україну в помийку. Дайте їм ще рік і вони перетворять усе на перегній. Дуже дякую вам 73%-ні (хрипло-гнусявим голоском наркомана).
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26.05.2020 20:50 Ответить
не могу не согласиться с тобой. единственное - чуть поправить...она такой есть с первого дня своей истории, но многие предпочитают это не признавать, одев розовые очки! Благо, у нас есть прекрасные информресурсы, которые красочно и всесторонне освещают все таланты нашего народа! причем, каждый час как минимум! если взять недельную хронику, можно написать три тома о многостороннем таланте нашего народа. Я читаю каждую новость здесь - и что ни новость - то восторг!!! ну и гордость, конечно же!!
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26.05.2020 22:59 Ответить
Чий не новость.У нас тут одного за бутылку замочили.Шо не донес.Ну это было лет10 назад.И подозревали баб.
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26.05.2020 20:54 Ответить
В стране,где родился,где строил и рос
Великий всевидящий Ленин
Какой-то паршивый,пошарпаный пёс
Затеял пору обновлений...
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26.05.2020 20:55 Ответить
разбои и полный беспредел при зеленых чмырях!сейчас можно что угодно!
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26.05.2020 20:58 Ответить
можно что угодно! но не всем
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26.05.2020 23:01 Ответить
Вбивство 7-х на рибалці, "самогубство" депутата, вбивство айдарівця, згвалтування в райвідділку.. І це буквально за декілька днів, та ще цей напад...А здається блаЗЕнь розказував що у нас найкращий і незамінний міністр МВС,який все тримає під контролем...В країні жесть...
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26.05.2020 21:01 Ответить
...там исчо штук 10 четвёрок...

...Но умные люди не шутят с огнем
Нам падла не может быть другом
Давайте все вместе ему полоснем
По яйсам-серпом или плугом!
...1988 ИМХО )))
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26.05.2020 21:01 Ответить
На Драгомирова находятся "Печерские липки")))
Разборки не простых людей)))
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26.05.2020 21:27 Ответить
Паршивинские размножились,в Киеве стрелять можно и нужно.
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26.05.2020 21:33 Ответить
Да уж, бардак при клоуне полный в стране.
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26.05.2020 22:35 Ответить
Да уж, при пораженко такого не было.
Ну разве что Шеремета взорвали там, Вороненкова расстреляли, Амину, Хараберюша... но то был ПОРЯДОК при настоящем ГЕТЬМАНЕ, а это БАРДАК при КЛОУНЕ.
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27.05.2020 01:10 Ответить
При Порошенко такого не было. Серьёзно, оно вам нужно - новыё бандитский передел с возвратом в 90-е?
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26.05.2020 22:36 Ответить
100% это были полицейские типа тех насильников.
Ведь у других категорий граждан оружия быть не может. Оно же запрещено.
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27.05.2020 00:42 Ответить
Зелені бригади підсилені ригами вийшли на перерозподіл власності.
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27.05.2020 10:28 Ответить
 
 