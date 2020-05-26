Неизвестные стреляли в мужчину в центре Киева

В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в 37-летнего мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 18: 20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", — сказано в сообщении.

Пострадавшему 37 лет, его госпитализировали с огнестрельным ранением.

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Полиция обещает дать правовую квалификацию случившемуся после проведения первоочередных следственных действий.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщает, что нападавших было несколько и что они скрылись на автомобиле, который потом подожгли.