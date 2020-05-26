Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва

У Печерському районі Києва невідомі стріляли в 37-річного чоловіка, його госпіталізовано, зловмисники втекли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні о 18:20 в столичну поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи і представники інших профільних служб", - сказано в повідомленні.

Потерпілому 37 років, його госпіталізували з вогнепальним пораненням.

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Поліція обіцяє дати правову кваліфікацію тому, що трапилося, після проведення першочергових слідчих дій.

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що нападників було декілька і що вони втекли на автомобілі, який потім підпалили.