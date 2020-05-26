Невідомі стріляли в чоловіка у центрі Києва
У Печерському районі Києва невідомі стріляли в 37-річного чоловіка, його госпіталізовано, зловмисники втекли.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні о 18:20 в столичну поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи і представники інших профільних служб", - сказано в повідомленні.
Потерпілому 37 років, його госпіталізували з вогнепальним пораненням.
Поліція обіцяє дати правову кваліфікацію тому, що трапилося, після проведення першочергових слідчих дій.
Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що нападників було декілька і що вони втекли на автомобілі, який потім підпалили.
Будь ласка, зачекайте...
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что намного хуже, чем в сомалях
Ты, ущербный, зачем приличные конфеты в Донецке в 2014 году ногами давил ?
Чтобы потом их подпольно втридорога за рубли покупать ?
Если ты скажешь, что 2 х 2 = 5, а я с этим не соглашусь,
то ты скажешь, что я целую жопу Архимеду или Пифагору ?
в Харькове Бени не было,
в Одессе Бени не было,
в Херсоне Бени не было,
в Николаеве Бени не было,
в Сумах Бени не было,
в Чернигове Бени не было...
Как они умудрились без Бени не сдать свои города ?
их, наверно, Порох тормознул ?
15 лет назад про какого-то ляшка вообще никто не слышал )))
Вместо имени- только
лагерныйботофермовый порядковый номер....
воровство - это грех
хотелось бы более развёрнутого анамнеза.
и не сдерживай себя, пиши красочно.
Номерной"Код Апокалипсиса", не приставай к нормальным людям, как назойливая муха. Слишком много тебя на любом форуме. Куда не плюнь- а там ты. Не надоело? Пролетай себе мимо- по пути следования....
ну так откройся миру ещё больше - выложи свой паспорт. Твоё уважение к себе ваще до небес вырастет.
это же логично.
Так что давай, до свидания.
ты же своим именем назвался в знак твоего уважения к себе ?
Вот и паспорт свой выложи не ради меня, а чтобы ещё больше себя зауважать
Потому, отцепись, прилипало. Выложи ты свой паспорт. Или хотя бы напиши своё реальное имя. Может, получишь "повышение" по службе и станешь 133133133
где ты его увидел в моих словах ?
ты - кацапский дебил. У меня к тебе может возникнуть исключительно отвращение.
Странно, что на свое "отвращение" ты тратишь столько много своего "драгоценного" времени. Мазохист? Не, я не по этим делам. Ступай лесом, Марфа Свободна.
да какой же ты лугандонец ?
Лугандонец - это представитель Лугандонии, так сказать, восставшей против Украины общности.
А ты - переселенец с оккупированной территории.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1702297106583994&set=a.824366667710380&type=3
ЗА ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - ВІД 5 ДО 7 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ!
Ось і до мене простягнули руки слуги Зеленського: відносно мене відкрите кримінальне провадження.
Мені нарешті дали можливість ознайомитись з таємними дисциплінарними розслідуваннями, які проти мене велись і я побачив, що вони повністю сфальсифіковані: завідомо неправдиві показання свідків та суцільні службові підроблення, фальшиві документи . І все це за відсутності події злочину!
Вчора мені стало відомо: на підставі офіційного повідомлення генерала О. СИРСЬКОГО "Державному бюро розслідувань" проти мене було відкрите кримінальне провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 62020100000000844 , за частиною 3 статті 402 Непокора, скоєна в умовах особливого періоду за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Нешановний президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ!
За рік, лише за рік, ви перетворили країну в тоталітарну катівню, в якій від критики громадянином президента у Фейсбуці до відкриття проти нього сфабрикованого кримінального повноваження проходить лише трохи більше ніж 2 місяці. За всім цим стоять ваші фаворіти: призначені вами генерали СИРСЬКИЙ та ХОМЧАК, ну а за ними і ви!
Саме завдяки вашій ненависті до своїх громадян, саме завдяки вашій панічної боязні будь-якої критики, саме завдяки вашому страху, що всі дізнаються, що ви нездара і пусте місце, ви перетворюєте цю країну в "жовто блакітну Россію" - країну в якій є цар й мовчазні холопи! Але, нешановний Верховний Головнокомандувач ЗСУ, що жодного дня не служив в армії та ховався від повістки у військкомат, ви так й не зрозуміли народ який ви наразі ганебно представляєте!
Я, корінний мешканець Севастополя, будучи цівільною особою, свідомо залишивши все, що в мене було, включно дружину та сина, яких з того часу більше не бачив, і весною 2014 року за покликом серця залишив рідне место аби із зброєю в руках, як і належить справжньому чоловіку, поїхав захищати свою країну від кремлівської наволочі. А щоб отримати право захистити мою Україну в боях я поставив на вуха Верховну Раду України, Міністерство оборони України, міського воєнкома міста Києва аби мені надали дозвіл захищати свою Україну, бо мої особові справи офіцера залишились в Криму. Я це робив, бо захист Батьківщини - є святий обов'язок громадянина який визначений Конституцією України, гарантом якої, до речі, ви сьогодні формально є. Прикра посмішка долі....
І ось, сьогодні, держава в вашому обличчі, в ваших посіпак ХОМЧАКА і СИРСЬКОГО порушує проти мене кримінальну справу за "непокору" якої небуло! Що далі? Зрадник? Завербований шпигун? ФСБєшник? До якого абсурду ви готові довести "справу майора Ковальова"?
Шановні українці! Я, людина сталих цінностей та безмежної любові до своєї України, ні про що не жалкую! Приймаючи, взимку, рішення в колі родини про те, що ми будемо захищати своє право бути вільними людьми, передбачали й такий розвіток подій.
Я, мої любі, як і обіцяв, гідно пройду всі випробування долі, які на мене чекають.
Вам не буде за мене соромно.
Перемога буде за нами!
Маю честь!
Слава Україні!https://inforesist.org/ua/vid-5-do-7-homchak-i-syrspkyj-hochutp-posadyty-u-vyaznyczyu-majora-yakyj-krytykuvav-zelenspkogo-v-soczmerezhah/
Великий всевидящий Ленин
Какой-то паршивый,пошарпаный пёс
Затеял пору обновлений...
...Но умные люди не шутят с огнем
Нам падла не может быть другом
Давайте все вместе ему полоснем
По яйсам-серпом или плугом!
...1988 ИМХО )))
Разборки не простых людей)))
Ну разве что Шеремета взорвали там, Вороненкова расстреляли, Амину, Хараберюша... но то был ПОРЯДОК при настоящем ГЕТЬМАНЕ, а это БАРДАК при КЛОУНЕ.
Ведь у других категорий граждан оружия быть не может. Оно же запрещено.