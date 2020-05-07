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У Дніпрі 15-річний підліток відкрив вогонь із травматичного пістолета по автомобілях і людях: "Тобі п#зда буде! Іди сюди нах#й!". ВІДЕО+ФОТО

У Дніпрі 15-річний підліток стріляв із травматичного пістолета по автомобілях і людях. Увага! Ненормативна лексика!

Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 6 травня близько 16:30. Очевидці розповіли, що біля одного з будинків на вулиці Привокзальній чути звуки, схожі на постріли.

Правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець, перебуваючи один вдома, взяв травматичний пістолет і зробив кілька пострілів із вікна квартири, розташованої на 2-му поверсі будинку. Поліцейські вилучили зброю і виявили біля під'їзду гільзи. Як з'ясувалося, пістолет належить батькові неповнолітнього.

У Дніпрі 15-річний підліток відкрив вогонь із травматичного пістолета по автомобілях і людях: Тобі п#зда буде! Іди сюди нах#й! 01

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про притягнення батьків неповнолітнього до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: 

Дніпро (3274) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+44
этому мусульманскому рузькому ублюдку 15 лет.. ну ну.. понаихало бл..в Украину всякое чмо которое убивать надо да еще жжждва власть в Украине захватила по жжжвски.. уююбать таких надо причем только в смертное состояние...
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07.05.2020 12:31
+32
Ни хрена себе у чучмека борода в 16 лет
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07.05.2020 12:05
+27
.....я в 16 лет уже стоял за токарным станком на АВИАЦИОННОМ заводе и ходил в вечернюю школу ((((и знал цену КОПЕЙКЕ и цену ЖИЗНИ !!!
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07.05.2020 12:01
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С такой борзостью на малолетке его "приземлят" очень быстро, если конечно папка не откупит.
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07.05.2020 15:29 Відповісти
дэбил выростил куст себе на физиономии а мозгов в голове не приобрел так и будет мучаться всю жизнь
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07.05.2020 15:34 Відповісти
В 90-х закон запрещал штрафовать и изымать права у военных. Мне неизвестно ни одного ДТП с участием военных хотя спирта у нас было море. В тех краях мы ходили с любым оружием , вплоть до пулемета и не было ни одного случая баловства с оружием. Только один раз знакомый провел воспитание пъяной толпе напавшей на него. Воспитание прошло успешно. Так что не надо сопли на кулак наматывать уставшим от войны.
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07.05.2020 16:03 Відповісти
ну вот, а есть видео задержания? а то ведь тут не "предмет похожий на пистолет", а вполне себе активный идиот стреляет. как его задерживали - вот эти четыре безоружных полицмейстера, без броников, звонили и спрашивали не соизволит ли тело открыть дверь и отдать оружие, или что? а если бы кроме пукалки было бы еще рядом и боевое - тогда что ? наградить посмертно ?
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07.05.2020 16:47 Відповісти
В Европу говоришь ну-ну...
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07.05.2020 16:54 Відповісти
Так в толпе африканцев и арабов легче затеряться
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07.05.2020 17:37 Відповісти
Такие бороды без усов носят отмороженые ваххабиты, исламисты и дебилы из другой религии, к сожалению
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07.05.2020 17:32 Відповісти
У православній релігії дебілів вистачає. До 100 мільйонів:

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Russia
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08.05.2020 08:25 Відповісти
Хорошо что у папы калаша нет.
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07.05.2020 19:28 Відповісти
понять, простить и усыпить...
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07.05.2020 20:15 Відповісти
в смысле спать уложить. зубами к стенке, а бородой к небу
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07.05.2020 20:23 Відповісти
чурка смелый только с пистолетом
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07.05.2020 23:13 Відповісти
Українці озброюйтесь легальною зброєю і не будете тєрпілами.
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07.05.2020 23:49 Відповісти
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