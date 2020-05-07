У Дніпрі 15-річний підліток відкрив вогонь із травматичного пістолета по автомобілях і людях: "Тобі п#зда буде! Іди сюди нах#й!". ВІДЕО+ФОТО
У Дніпрі 15-річний підліток стріляв із травматичного пістолета по автомобілях і людях. Увага! Ненормативна лексика!
Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 6 травня близько 16:30. Очевидці розповіли, що біля одного з будинків на вулиці Привокзальній чути звуки, схожі на постріли.
Правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець, перебуваючи один вдома, взяв травматичний пістолет і зробив кілька пострілів із вікна квартири, розташованої на 2-му поверсі будинку. Поліцейські вилучили зброю і виявили біля під'їзду гільзи. Як з'ясувалося, пістолет належить батькові неповнолітнього.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про притягнення батьків неповнолітнього до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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