Из-за карантина показатель иммунизации сократился на 20-40%, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что карантин не является поводом пропускать прививки и призвал родителей вакцинировать детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов написал в Фейсбуке.

"Карантин - не повод" прогуливать "прививки. Наоборот! Пример пандемии COVID-19 в очередной раз доказал жизненную необходимость защищать организм. И лучшего способа, чем вакцинация, пока не изобретено", - отметил министр.

По его данным, из-за карантина показатель иммунизации в Украине "критически снизился" - на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"При этом индекс репродукции, например, COVIDа (R - параметр, которым определяется количество людей, которые могут быть заражены больным тот или иной вирус) составляет 1,94-5,7, а паротита = 10-12, кори = 12- 18. Просто представьте, с какой скоростью могут распространяться эти вирусы, если не сформировать коллективный иммунитет", - пояснил Степанов.

Он обратился ко всем родителям, дети которых не имеют противопоказаний к прививкам, "идти и защищать своих детей согласно календарю".

Также министр призвал руководителей медицинских учреждений и семейных врачей максимально активизировать информационную кампанию по поводу актуальности иммунизации и наличии вакцин в поликлиниках.

Министр добавил, что всем главам ОГА и руководителям ДОЗов поставлена ​​задача создать безопасные условия для процесса вакцинации в регионах".

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