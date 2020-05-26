Через карантин показник імунізації скоротився на 20-40%, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначає, що карантин не є приводом пропускати щеплення і закликав батьків вакцинувати дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.
"Карантин - не привід "прогулювати" щеплення. Навпаки! Приклад пандемії COVID-19 укотре довів життєву необхідність захищати організм. І кращого способу, ніж вакцинація, поки не винайдено", - зазначив міністр.
За його даними, через карантин показник імунізації в Україні "критично знизився" - на 20-40% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
"При цьому індекс репродукції, наприклад, COVIDа (R - параметр, яким визначається кількість людей, які можуть бути заражені хворим на той чи інший вірус) становить 1,94-5,7, а паротиту = 10-12, кору = 12-18 . Просто уявіть, з якою швидкістю можуть поширюватися ці віруси, якщо не сформувати колективний імунітет", - пояснив Степанов.
Він звернувся до всіх батьків, діти яких не мають протипоказань до щеплень, "іти і захищати своїх дітей згідно з календарем".
Також міністр закликав керівників медичних установ і сімейних лікарів максимально активізувати інформаційну кампанію з приводу актуальності імунізації і наявності вакцин у поліклініках.
Міністр додав, що всім очільникам ОДА та керівникам ДОЗів поставлено завдання створити безпечні умови для процесу вакцинації в регіонах".
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предлагается просто верить тем, кто врал, врал и врал...
Відповідь - це змова медичних закладів, уряду та "Великої Фарми". Цей нечесний союз працює в тандемі, щоб сприяти широкому використанню нових лікарських засобів та вакцин, ігноруючи шкоду, заподіяну в пошуках прибутку. Коли виявляються ознаки серйозних ризиків заподіяння шкоди, ця тріада дотримується стратегії Грюненталя (фарм.компанія Chemie Grünenthal - прим.перекл.) заперечення та приховування доказів. У журналі Science повідомлялось, що в квітні 2017 року Центром з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) громадськості було закрито доступ до даних про пошкодження вакцинами. [4]
Крім того, батьків не інформують про короткострокову ефективність більшості вакцин. [5]
Чесність медицини та політики охорони здоров'я було поставлено під сумнів, так що ви не можете довіряти офіційним запевненням, що фармацевтична продукція, ліцензована урядом, є "безпечною та ефективною".
Відповідних прикладів є багато:
- Опіоїдна криза, пов'язана із препаратом OxyContin, є результатом змови між компаніями Purdue, Johnson & Johnson (що є провідним постачальником сировини для опіоїдів), [6] лікарями та урядом. [7] Орієнтовна кількість спричинених опіоїдами смертей у США становить 50 000 [8] щороку.
- Застосування дитячої талькової присипки виробництва компанії Johnson & Johnson
пов'язують із раком яєчників, а вироблений цією ж компанією препарат Risperdal, що застосовується у психіатрії, викликає діабет.
- Компанія Merck в результаті агресивного маркетингу препарату Vioxx отримала від його продажів 2,55 млрд. доларів; кількість вбитих цим препаратом становить приблизно 38 000 людей. Агресивний маркетинг вакцини Gardasil проти ВПЛ виробництва компанії Merck, щорічно приносить цій компанії 3 мільярди доларів від продажів у США - цю вакцину пов'язують із виникненням тривалого виснажливого болю. [9] Завдяки спалаху кору в цьому році продажі вакцини MMR (КПК - кір, паротит, краснуха - прим.перекл.) виробництва Merck зросли на 58%. [10] Ці вакцини займають 3-тю та 4-ту сходинки в переліку товарів Merck з найвищими продажами.
- Вакцина проти свинячого грипу Pandemrix виробництва компанії GlaxoSmithKline спричинила 1300 випадків важкої нарколепсії ("сонної" хвороби) [11], застосування вакцини "Інфанрікс" виробництва GSK пов'язують із синдромом раптової смерті немовлят [12], а виготовлена компанією GSK вакцина Cervarix проти ВПЛ є причиною виникнення знесилюючої втоми та болісних проявів міалгії та артралгії. [13]
- Було показано, що вакцина Dengvaxia виробництва компанії Sanofi підвищує ризик летальності захворювання денге у дітей. [14]
- Компанії, що виробляють "дитячі" вакцини, визначені урядом як обов'язкові, захищені від судових позовів урядами США та Великобританії.
Ви спочатку зробіть умови,відрапортуйте про виконання а потім вже закликайте йти робити.А то буде як з тими доплатами,що місяцями люди очікують.
ковид доказал, что народ дурят и весь этот театр абсурда, уже отпугал от ваших привывок 50% населения! Спасибо дурантиншикам)
Не было ли нарушено право граждан на свободу перемещения?
Не было ли нарушено право граждан свободно покидать территорию Украины?
Не было ли нарушено право граждан на мирные собрания?
Не было ли нарушено право граждан на равенство прав и свобод?
Правомерно ли были введены ограничения, которые могли быть введены только в случае чрезвычайного или военного положений?
Не было ли нарушено право граждан на предпринимательскую деятельность?
Не было ли нарушено право граждан на доступ к медицинской помощи?
Эти и другие, еще более животрепещущие вопросы Верховный Суд задаст Конституционному Суду Украины.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsud.ua%2Fru%2Fnews%2Fpublication%2F169658-plenum-verkhovnogo-suda-prosit-ksu-proverit-pravomernost-ogranicheniya-grazhdanskikh-svobod-i-razmera-sudeyskogo-voznagrazhdeniya-na-vremya-karantina-proekt-konstitutsionnogo-predstavleniya%3Ffbclid%3DIwAR0BEfVhdqKnB-w8SGb3tyxzHYrgiexbhAryT8HZDuni5zjuTAjONWenexU&h=AT35uTPDTawsXbX9wTKTmEp69SwEC2jOVyVDTTluSIUDS4srt5BoLB2V99Xp-D-jQ4jGhJScwKyblNCHJ9izUA0Q2lR6Csll_HhrIVzLlC__S4r55zeVKHehBa1VdMM4Wh0i&__tn__=-UK-R&c[0]=AT20NuJbG5agTPK7ilUoH52zb52X5k4Et2-3xtcPO0o7NdSH6-iS-1ZMzfiHHlylaOkLn6hqU4xadBjr7tPYnLBxnEW-0E5ERcjxiB9Fbj_4U8XCtY7_lqZU7pJDZzrOF8bNfYzM2kVO9No https://sud.ua/ru/news/publication/169658-plenum-verkhovnogo-suda-prosit-ksu-proverit-pravomernost-ogranicheniya-grazhdanskikh-svobod-i-razmera-sudeyskogo-voznagrazhdeniya-na-vremya-karantina-proekt-konstitutsionnogo-predstavleniya
Проходе, это единственный выход из нынешней ситуации. Решения всех остальных судов, если этого не захочет Камбин, в силу не вступят.
О несовершенстве тестирования пишет сама ВОЗ и ее транслируют СМИ
Все пневмонии ( не только вирусные, но и бактериальные, осложнившие вирусные) полетели в ковидную статистику. Главные рентгенологи и пульмонологи немедленно создали методические образовательные программы, обучающие врачей распознавать ковид по КТ-снимкам.
Однако, начались высказывания специалистов в соцсетях, и публикации в западной прессе о том, что те изменения, которые считались «типичными» для ковида, на самом деле обнаруживаются при целом ряде других заболеваний. О чем также за последние тройку десятилетий написана не одна и не две диссертации. ВОЗ , ничтоже сумняшись, что немалое количество пациентов с нековидными пневмониями были расценены по их же рекомендации как ковидные, а соответственно - к таким пациентам были применены и ранняя ИВЛ, и активная стероидная и иммунодепрессивная терапия ( что с моей точки зрения и являлось причиной высокой летальности, т. к. любой студент 4-5 курса мединститута знает исход стероидной и иммунодепрессивной фармакотерапии острых вирусных респираторных заболеваний) - спустя полтора месяца переписывает рекомендации.
Но ВОЗ точно знает нюансы метода ПЦР, которым она рекомендует диагностировать коивдную инфекцию, т. к. отдельно разъясняет: « ...Поскольку существует много типов коронавирусов, рекомендуется не использовать термин «коронавирус» вместо COVID-19. Это помогает уменьшить неопределенность для классификации или кодирования заболевания...»
Другими словами ВОЗ как бы говорит : мы знаем какой результат вам даст ПЦР, поэтому давайте заранее договоримся считать этот результат - подтверждением ковидной инфекции.
Окончательным доказательством этиологической роли выделенного вируса в заболевании является положительная биопроба: заражение выделенным вирусом лабораторного животного, восприимчивого к данной инфекции. Заражение животных происходит ввиду перекрестной восприимчивости к вирусам одного вида у некоторых животных и у человека. Однако, животное - тупиковый для вируса путь, и стать элементом эпидемической цепочки, заражать дальше человека и других животных - не может. Именно животные становятся моделью как для изучения свойств вируса, так и при разработке вакцин.
Вирусам свойственна видовая специфичность, т. е. каждый биологический вид в природе болеет своим типом вируса одно и того же семейства.
Особенно актуальным становится требование выделения самого вируса при создании лабораторных тестов по совершенно новой, ранее не исследованной инфекции.
Но почему-то в «Инструкции по проведению этиологической лабораторной диагностики» в версии от 28.04.2020 Временных методических рекомендаций Минздрава по covid-19 нет ни одного слова о выделении вируса SARS CoV-2 как доказательства его существования у пациента.
Казалось бы, все лаборатории Роспотребнадзора должны были броситься искать вирус, выяснять и доказывать, что именно им вызваны все похожие пневмонии у пациентов, которым поставлен диагноз covid-19. Ведь у нас нет недостатка в заболевших - материала от больных бери-не хочу.
А на деле получилось, что отдан приказ - НЕ ИСКАТЬ.
И к этому приказу есть железное обоснование: вирус SARS CoV-2 отнесен к группе I-II патогенности микроорганизмов, т. е. к группе особо опасных и высококонтагиозных эпидемических заболеваний. Работа по выделению таких возбудителей разрешена только Центрам специальной лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний, к коим отнесен новосибирский «Вектор», НИИ Минобороны в Загорске (ныне Сергиевом Посаде) и его филиалы.
Всем остальным лабораториям разрешены тесты ПЦР и серология, т. е. работать с материалом от больных можно, а выделять вирус - нельзя.
Логика, не поддающаяся разумному объяснению с эпидемической точки зрения.
Кстати, как и требование всем одеть маски, накашлять в них - и выбросить куда угодно, вплоть до мусорной урны, откуда порывами ветра особо опасный биоматериал на бумажном листочке разнесется по городу куда дальше, чем на 1,5 метра т. н. «социальной дистанции».
При доказательстве этиологической роли коронавируса SARS как возбудителя "атипичной пневмонии" - все исследования в 13 лабораториях проводились с учетом модифицированных для вирусных инфекций постулатов Коха: возбудитель должен обнаруживаться у всех больных с данным заболеванием; он должен быть выделен у пациента и культивирован в чистой культуре, и инфекционный материал должен воспроизводить болезнь у других организмов, с подъемом уровня специфических антител после заражения.
И на этом этапе исследование забуксовало.
Грубо говоря, независимые исследователи сообщили о том, что коронавирус выявляется тогда, когда человек клинически ничем не болен.
И наоборот, не выявляется в пробах от клинически больных атипичной пневмонией. И что в материале от пациентов был такой набор разных патогенов, что вообще трудно было понять - какой из них послужил причиной пневмонии, которую считают «атипичной».
Удивительно похожая ситуация в настоящее время с covid-2019, не находите?
Что корь не выбирает, Слуга Народа ты или нет, и даже не отличает министров от ассенизаторов?
Вы только подумайте, какие вирусы и бактерии несознательные, не разбираются в чинах и занимаемом положении объекта атаки в обществе.
Вы им объясните, вирусам и бактериям, чтобы Слуг народа - ни-ни.