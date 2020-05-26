Через карантин показник імунізації скоротився на 20-40%, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначає, що карантин не є приводом пропускати щеплення і закликав батьків вакцинувати дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Карантин - не привід "прогулювати" щеплення. Навпаки! Приклад пандемії COVID-19 укотре довів життєву необхідність захищати організм. І кращого способу, ніж вакцинація, поки не винайдено", - зазначив міністр.

За його даними, через карантин показник імунізації в Україні "критично знизився" - на 20-40% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

"При цьому індекс репродукції, наприклад, COVIDа (R - параметр, яким визначається кількість людей, які можуть бути заражені хворим на той чи інший вірус) становить 1,94-5,7, а паротиту = 10-12, кору = 12-18 . Просто уявіть, з якою швидкістю можуть поширюватися ці віруси, якщо не сформувати колективний імунітет", - пояснив Степанов.

Він звернувся до всіх батьків, діти яких не мають протипоказань до щеплень, "іти і захищати своїх дітей згідно з календарем".

Також міністр закликав керівників медичних установ і сімейних лікарів максимально активізувати інформаційну кампанію з приводу актуальності імунізації і наявності вакцин у поліклініках.

Міністр додав, що всім очільникам ОДА та керівникам ДОЗів поставлено ​​завдання створити безпечні умови для процесу вакцинації в регіонах".

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