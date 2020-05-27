США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - глава Нацразведки Гренелл
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".
Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, Гренелл проводил встречи с представителями обеих палат американского парламента - Палаты представителей и Сената, - чтобы обсудить вопросы сдерживания строительства "Северного потока-2", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Дальнейшие санкции поддерживают обе партии. Несмотря на предвыборную кампанию, закон могут проголосовать быстро", - цитирует Гренелла издание.
Какими именно могут быть новые санкции против "Северного потока-2" - пока неизвестно. Журналисты Handelsblatt предполагают, что речь может идти о штрафах для компаний, которые будут поставлять Nord Stream 2 AG специальное оборудование для прокладки труб.
Заявление о новых санкциях США против российского газопровода может быть вызвано сообщениями о пребывании российского судна "Академик Черский" в немецких водах. Это судно имеет технические возможности продолжать прокладку "Северного потока-2".
Сейчас "Северный поток-2" готов на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.
21 декабря 2019 компания Allseas, которая строит российский морской трубопровод, объявила об остановке работ из-за санкций США, предусмотренные в подписанном Дональдом Трампом оборонном бюджете.
В Германии ожидали завершения строительства во второй половине 2020 года.
Напомним, министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт считает, что в условиях санкций Россия не сможет справиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", ведь у нее просто нет необходимых технологий.
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Меркель - подельник пуйла, грабящая Украину своими трубами
ай как красиво !
Квасневский был прав, когда говорил:
"За такие деньги можно было купить что-то более пристойное"
20 мая 2020,
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных
Согласно https://sozd.duma.gov.ru/bill/960112-7 документу , речь может идти не только о жизненно необходимых товарах, аналоги которых в россии не производятся, но и о тех, которые в силу особых условий - например, режима повышенной готовности или ЧС - попали в категорию дефицитных.
Авторы проекта приводят в пример контрсанкции в отношении Киева. По их словам, в перечень запрещённых товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина или которые перемещаются через её территорию, попали изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными.
.16 дек. 2019 г. - Любые санкции США против россии ударят по американцам сильнее, чем по нам
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Соловьиным пометом обожрался, пирдурок?
Цитируй дальше, бо вдруг кто- то ещё не понял, что тебе телевизор мозги выел.
на последних минутах, Шредер, говоря о борьбе с коронавирусом, критикует США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), хвалит нынешнее правительство ФРГ за противоположную политику и призывает к расширению международного сотрудничества. "Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шредер. "Посол, да", - подсказывает Анда. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.
Бывший канцлер Германии и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер
Спасибо, наши американские братья!