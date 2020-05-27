США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - глава Нацразведки Гренелл

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, Гренелл проводил встречи с представителями обеих палат американского парламента - Палаты представителей и Сената, - чтобы обсудить вопросы сдерживания строительства "Северного потока-2", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Дальнейшие санкции поддерживают обе партии. Несмотря на предвыборную кампанию, закон могут проголосовать быстро", - цитирует Гренелла издание.

Какими именно могут быть новые санкции против "Северного потока-2" - пока неизвестно. Журналисты Handelsblatt предполагают, что речь может идти о штрафах для компаний, которые будут поставлять Nord Stream 2 AG специальное оборудование для прокладки труб.

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Заявление о новых санкциях США против российского газопровода может быть вызвано сообщениями о пребывании российского судна "Академик Черский" в немецких водах. Это судно имеет технические возможности продолжать прокладку "Северного потока-2".

Сейчас "Северный поток-2" готов на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.

21 декабря 2019 компания Allseas, которая строит российский морской трубопровод, объявила об остановке работ из-за санкций США, предусмотренные в подписанном Дональдом Трампом оборонном бюджете.

В Германии ожидали завершения строительства во второй половине 2020 года.

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Напомним, министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт считает, что в условиях санкций Россия не сможет справиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", ведь у нее просто нет необходимых технологий.