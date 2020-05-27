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Новини Санкції проти Росії
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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - глава Нацрозвідки Гренел

США готують нові санкції проти

Виконуювач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренел оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Як повідомляє німецьке видання Handelsblatt, Гренел проводив зустрічі з представниками обох палат американського парламенту - Палати представників і Сенату, щоб обговорити питання стримування будівництва "Північного потоку-2", пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Подальші санкції підтримують обидві партії. Попри передвиборчу кампанію, закон можуть проголосувати швидко", - цитує Гренела видання.

Якими саме можуть бути нові санкції проти "Північного потоку-2" - наразі невідомо. Журналісти Handelsblatt припускають, що може йтися про штрафування компаній, які постачатимуть Nord Stream 2 AG спеціальне обладнання для прокладання труб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви

Заява про нові санкції США проти російського газогону могла бути викликана повідомленнями про перебування російського судна "Академік Черський" у німецьких водах. Це судно має технічні можливості продовжувати прокладання "Північного потоку-2".

Наразі "Північний потік-2" готовий на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.

21 грудня 2019 року компанія Allseas, яка будує російський морський трубопровід, оголосила про зупинку робіт через санкції США, передбачені в підписаному Дональдом Трампом оборонному бюджеті.

У Німеччині очікували на завершення будівництва в другій половині 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеркаль про "Північний потік-2": "Збереження транзитної ролі України все ще під питанням"

Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже у неї просто немає необхідних технологій.

Автор: 

росія (65035) санкції (11802) США (22665) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+31
10 миллиардов долларов псу под хвост !!!!!!

ай как красиво !
Квасневский был прав, когда говорил:
"За такие деньги можно было купить что-то более пристойное"
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27.05.2020 01:04
+24
Треба нові санкції через різні судові позови за захоплення рф газових родовищ України. В ЄС треба пояснювати, що вони купують крадений газ.
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27.05.2020 01:08
+23
У меня мышка сломалась на лайках от американо-европейских санкциях по раше, так дежрать!
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27.05.2020 01:00
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У меня мышка сломалась на лайках от американо-европейских санкциях по раше, так дежрать!
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27.05.2020 01:00 Відповісти
Я лайкнула без мышки...
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27.05.2020 07:24 Відповісти
Эти санкции только АМЕРИКАНСКИЕ и вопреки евро-крысам, особенно германским - где ненавидят посла Гренелла и Трампа.
Меркель - подельник пуйла, грабящая Украину своими трубами
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27.05.2020 11:27 Відповісти
Ага, сразу видно, что ты самый умный и популярный эксперт в геополитике.
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27.05.2020 12:41 Відповісти
10 миллиардов долларов псу под хвост !!!!!!

ай как красиво !
Квасневский был прав, когда говорил:
"За такие деньги можно было купить что-то более пристойное"
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27.05.2020 01:04 Відповісти
А им не привыкать.... Южный Поток тоже неслабо им обошелся..., А Сила Сибири,на которую они надеялись с китайцами расходы поделить, А китацы отказались.... Им непривыкать ,лажаться
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27.05.2020 07:32 Відповісти
***** -молодец,понастроил никому не нужных газопроводов,возит на убой ихтамнетов и дорогую военную технику,поддерживает финансово Венесуэлу, Разсерает рос.бабло и всем бл-дям роисянам с каждым днем жить будет веселее. Мелочь,а на душе приятно.
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27.05.2020 08:02 Відповісти
ПТН ПНХ!
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27.05.2020 01:06 Відповісти
Треба нові санкції через різні судові позови за захоплення рф газових родовищ України. В ЄС треба пояснювати, що вони купують крадений газ.
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27.05.2020 01:08 Відповісти
Хорошая идея! Получается скупка краденного...
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27.05.2020 07:34 Відповісти
Ничего. *уйло пенсии металлолом платить будет
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27.05.2020 01:13 Відповісти
респект, Америка!
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - глава Нацразведки Гренелл - Цензор.НЕТ 3492
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27.05.2020 01:13 Відповісти
фигасе!.. насобирал лоток клубнички))
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27.05.2020 10:10 Відповісти
набутылизация русни продолжается.
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27.05.2020 01:14 Відповісти
Надеюсь они будут связаны с торпедным ударом. По другому русню уже не остановить. Да и немчура упёрлась рогами.
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27.05.2020 01:22 Відповісти
Очень точное описание: фрицы упёрлись рогами.
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27.05.2020 05:35 Відповісти
срать они хотели на эти санкции. напугали тетю писей
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27.05.2020 01:31 Відповісти
может и хотели, но срут под себя
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27.05.2020 08:28 Відповісти
У всіх випадках США не відступить від санкцій та протидії рф у постачанні газу в ЄС. Я к мінімум російський газ стане невигідним для європейців.
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27.05.2020 01:37 Відповісти
А в офісі Зєлєнского готують новий компромат на Байдена.
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27.05.2020 01:37 Відповісти
В госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
20 мая 2020,
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных
Согласно https://sozd.duma.gov.ru/bill/960112-7 документу , речь может идти не только о жизненно необходимых товарах, аналоги которых в россии не производятся, но и о тех, которые в силу особых условий - например, режима повышенной готовности или ЧС - попали в категорию дефицитных.
Авторы проекта приводят в пример контрсанкции в отношении Киева. По их словам, в перечень запрещённых товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина или которые перемещаются через её территорию, попали изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными.
.16 дек. 2019 г. - Любые санкции США против россии ударят по американцам сильнее, чем по нам
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27.05.2020 01:57 Відповісти
Ударят по американцам сильнее, чем по нам .»
------------
Соловьиным пометом обожрался, пирдурок?

Цитируй дальше, бо вдруг кто- то ещё не понял, что тебе телевизор мозги выел.
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27.05.2020 05:04 Відповісти
Уважно прочитайте і дивіться на дати!
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27.05.2020 06:47 Відповісти
США готовы ввести новые санкции за газопровод "Северный поток - 2". Об этом посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая, го словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят одобрение всех партий", подчеркнул дипломат, который несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.
на последних минутах, Шредер, говоря о борьбе с коронавирусом, критикует США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), хвалит нынешнее правительство ФРГ за противоположную политику и призывает к расширению международного сотрудничества. "Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шредер. "Посол, да", - подсказывает Анда. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.

Бывший канцлер Германии и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер
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27.05.2020 11:55 Відповісти
Чем больше санкций для кацапии.тем лучше
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27.05.2020 01:41 Відповісти
Украина прикрыла жопу газпрому транзитным контрактом и дала время достроить СП2 и не оставить Европу без газа. За выплату долга деньгами, а не газом. Деньги ведь проще рассовать по карманам. А кацапы с немцами один хрен его достроят и тогда придётся пилить уже украинскую трубу , а не СП2 .
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27.05.2020 02:39 Відповісти
Очередной нож в спину, который уже по счету)

Спасибо, наши американские братья!
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27.05.2020 03:09 Відповісти
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - глава Нацразведки Гренелл - Цензор.НЕТ 5790
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27.05.2020 05:49 Відповісти
Сейчас вот-такой-же пар идет из жопы Куйла от боязни вируса.
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27.05.2020 08:06 Відповісти
Аби тільки ті санкції не відмінив баришівський суд.
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27.05.2020 06:01 Відповісти
Уже даже все шакалы понимают, что если Акела промахнётся, то для стаи он уже будет мёртвый волк, хотя он ещё и живой. Для США, этот Северный Поток, может стать символом, как, последний бросок для старого вождя стаи, и если США не смогут его остановить, то гегемона пора менять.
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27.05.2020 07:03 Відповісти
Amerikanski zyzeni gaz jest desevle cem gazproma.Litva uze 3 karabl kupili v etom godu s nix.Norvegija i Amerika stali glavnyje postavcyki gaza dlia nas.Amerika prodajiot za ocen niskuju cenu ot kotoroj trudno otkazatsia
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27.05.2020 07:35 Відповісти
2 ******** v etom mesiace s ameriki principe bolse i nemozet obrabotat terminalSpasibo amerikansam za desiovy gaz
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27.05.2020 07:48 Відповісти
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - глава Нацразведки Гренелл - Цензор.НЕТ 5124
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27.05.2020 07:36 Відповісти
Що з цього приводу просмердить наше зелене лайно?
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27.05.2020 07:40 Відповісти
Як що? Щас бубочна откроет дело против госдепа и направит ДБР(долбаных бандитов-рекетиров) штурмом брать госдеп и сенат штатов.
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27.05.2020 08:12 Відповісти
Орда готовит расширение вторжения в Донбасс.Перекидывают из Ливии разбитое и безработное ЧВК Вагнера.Важно быть готовым к могилизации головорезов плешфюрера.
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27.05.2020 08:19 Відповісти
"Академик Черский" сколько угодно долго может демонстрировать флаг, но как только он приступит к работе под первый пакет американских санкций попадает уже Газпром со всеми вытекающими... Но в любом случае, - санкций много не бывает... Давай, Дядя Сем!
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27.05.2020 08:35 Відповісти
А, что Дядя Сем, может дать Германской промышленности? Немцы с помощью российского газа делают всякие товары. Их стоимость зависит от цены газа. На российском газе они хоть и не намного , но дешевле, чем на Американском. Даже если себестоимость товара вырастет на пару процентов, то это может изменить торговый баланс. США, в борьбе за лидерство, грубо, расталкивают локтями своих союзников, углубляя трещину в отношениях с Европой и всем миром. Слон в посудной лавке.
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27.05.2020 09:03 Відповісти
Дальше - больше! По информации "The Washington Post", даже, если чисто теоретически допустить, что Северный поток-2 и будет достроен, то США введут санкции против потенциальных покупателей газа из этой злосчастной трубы! Шах и мат! Сушите вёсла великие многоходовочники!!!)))))))))))
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27.05.2020 09:17 Відповісти
Так, а Вы вообще, куда путь держите? В Европу? Если да, то откуда же у вас этот щенячий восторг, к гопникам, врагам Европы? Зачем Вы на Германию батон крошите? А, кто же вас там в Европе кормить будет?
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27.05.2020 09:52 Відповісти
Таких друзей, как Шрёдер - за куй - и в музей!!!
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27.05.2020 10:22 Відповісти
А как же главный признак демократического государства, рыночные отношения?
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27.05.2020 10:02 Відповісти
А ты не путай "рыночные отношения" нормальных цивилизованных стран с "эконмическим оружием" первобытной раски-*********!
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27.05.2020 10:17 Відповісти
Ну а Манхеттен у первобытных дикарей, они же зачем купили?
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27.05.2020 11:46 Відповісти
Єдині з західного світу хто ще протидіє московській агресії і порушенню світового порядку це США, Великобританія. РЕСПЕКТ!!! А агенти Кремля піонерка Ангела, жовтенятко Макроша .... ЗАПРОДАНЦІ, вони завжди здавали і зараз здають Україну московії за тридцять ***********. Німеччина , Франція завжди були на стороні ВОРОГІВ УКРАЇНИ .
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27.05.2020 10:33 Відповісти
Єдині з західного світу хто ще протидіє московській агресії і порушенню світового порядку це США, Великобританія. РЕСПЕКТ!!! А агенти Кремля піонерка Ангела, жовтенятко Макроша .... ЗАПРОДАНЦІ, вони завжди здавали і зараз здають Україну московії за тридцять ***********. Німеччина , Франція завжди були на стороні ВОРОГІВ УКРАЇНИ .
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27.05.2020 10:33 Відповісти
Если Трамп заменит российский газ на американский, то зачем ему ещё и Украинская труба?
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27.05.2020 11:37 Відповісти
Трамп перекрыл кислород северному кацапскому потоку, чтобы Украине было что на хлеб намазать - и ни одна собака СПАСИБО НЕ СКАЗАЛА!
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27.05.2020 11:24 Відповісти
Если он заменит российский газ на американский, то зачем ему ещё и Украинская труба? Не вижу логики. За что ему Спасибо?
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27.05.2020 11:35 Відповісти
Про замену газа на американский гонят пропаганду кацапы и их подельники немцы. В этом нет никакой логики. Речь идет не газе, а о СПОСОБЕ доставки - и он должен быть старым - через Украину!
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27.05.2020 11:41 Відповісти
Папаму, что Украина Пуп земли?
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27.05.2020 11:47 Відповісти
Нету ответа, печально. Где логика? Зачем лишняя прокладка между продавцом и покупателем?
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27.05.2020 11:59 Відповісти
Кацап, газ не заменят, он будет и далее идти через Украину
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28.05.2020 01:55 Відповісти
А почему Вы против Американского газа в Европе?
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28.05.2020 05:52 Відповісти
Сбрей бороду, козломордый
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28.05.2020 10:56 Відповісти
А, что в твоей парикмахерской, между тобой и клиентом есть посредник в получении денег за бритьё и стрижку? Ты ещё и кассира содержишь?
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28.05.2020 18:24 Відповісти
 
 