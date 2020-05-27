США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - глава Нацрозвідки Гренел

Виконуювач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренел оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Як повідомляє німецьке видання Handelsblatt, Гренел проводив зустрічі з представниками обох палат американського парламенту - Палати представників і Сенату, щоб обговорити питання стримування будівництва "Північного потоку-2", пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Подальші санкції підтримують обидві партії. Попри передвиборчу кампанію, закон можуть проголосувати швидко", - цитує Гренела видання.

Якими саме можуть бути нові санкції проти "Північного потоку-2" - наразі невідомо. Журналісти Handelsblatt припускають, що може йтися про штрафування компаній, які постачатимуть Nord Stream 2 AG спеціальне обладнання для прокладання труб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви

Заява про нові санкції США проти російського газогону могла бути викликана повідомленнями про перебування російського судна "Академік Черський" у німецьких водах. Це судно має технічні можливості продовжувати прокладання "Північного потоку-2".

Наразі "Північний потік-2" готовий на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.

21 грудня 2019 року компанія Allseas, яка будує російський морський трубопровід, оголосила про зупинку робіт через санкції США, передбачені в підписаному Дональдом Трампом оборонному бюджеті.

У Німеччині очікували на завершення будівництва в другій половині 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеркаль про "Північний потік-2": "Збереження транзитної ролі України все ще під питанням"

Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже у неї просто немає необхідних технологій.