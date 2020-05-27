США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - глава Нацрозвідки Гренел
Виконуювач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренел оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".
Як повідомляє німецьке видання Handelsblatt, Гренел проводив зустрічі з представниками обох палат американського парламенту - Палати представників і Сенату, щоб обговорити питання стримування будівництва "Північного потоку-2", пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Подальші санкції підтримують обидві партії. Попри передвиборчу кампанію, закон можуть проголосувати швидко", - цитує Гренела видання.
Якими саме можуть бути нові санкції проти "Північного потоку-2" - наразі невідомо. Журналісти Handelsblatt припускають, що може йтися про штрафування компаній, які постачатимуть Nord Stream 2 AG спеціальне обладнання для прокладання труб.
Заява про нові санкції США проти російського газогону могла бути викликана повідомленнями про перебування російського судна "Академік Черський" у німецьких водах. Це судно має технічні можливості продовжувати прокладання "Північного потоку-2".
Наразі "Північний потік-2" готовий на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.
21 грудня 2019 року компанія Allseas, яка будує російський морський трубопровід, оголосила про зупинку робіт через санкції США, передбачені в підписаному Дональдом Трампом оборонному бюджеті.
У Німеччині очікували на завершення будівництва в другій половині 2020 року.
Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже у неї просто немає необхідних технологій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Меркель - подельник пуйла, грабящая Украину своими трубами
ай как красиво !
Квасневский был прав, когда говорил:
"За такие деньги можно было купить что-то более пристойное"
20 мая 2020,
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных
Согласно https://sozd.duma.gov.ru/bill/960112-7 документу , речь может идти не только о жизненно необходимых товарах, аналоги которых в россии не производятся, но и о тех, которые в силу особых условий - например, режима повышенной готовности или ЧС - попали в категорию дефицитных.
Авторы проекта приводят в пример контрсанкции в отношении Киева. По их словам, в перечень запрещённых товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина или которые перемещаются через её территорию, попали изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными.
.16 дек. 2019 г. - Любые санкции США против россии ударят по американцам сильнее, чем по нам
------------
Соловьиным пометом обожрался, пирдурок?
Цитируй дальше, бо вдруг кто- то ещё не понял, что тебе телевизор мозги выел.
на последних минутах, Шредер, говоря о борьбе с коронавирусом, критикует США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), хвалит нынешнее правительство ФРГ за противоположную политику и призывает к расширению международного сотрудничества. "Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шредер. "Посол, да", - подсказывает Анда. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.
Бывший канцлер Германии и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер
Спасибо, наши американские братья!