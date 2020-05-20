Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви

Суд Європейського союзу ухвалив, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генеральний суд Європейського Союзу оголошує, що дії, вчинені Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG проти Директиви 2019/692, яка поширює певні правила внутрішнього ринку природного газу, на трубопроводи з третіх країн, є неприпустимими", - сказано в рішенні суду.

Швейцарська компанія Nord Stream AG, в якій російська компанія ВАТ "Газпром" має 51% акцій, має і експлуатує трубопровід "Північний потік-1", що забезпечує потік газу між Виборгом (Росія) і Любліном (Німеччина), поблизу Грейфсвальда (Німеччина). Будівництво цього трубопроводу було завершено в 2012 році, і він повинен експлуатуватися впродовж 50 років.

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, повністю належить "Газпрому", відповідає за планування, будівництво й експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2", який проходить паралельно трубопроводу "Північний потік-1".

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17 квітня 2019 Європарламент і Рада ЄС ухвалили Директиву про загальні правила внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату вступу в силу роботи з прокладання труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно із заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

"Генеральний суд зазначає, серед іншого, що Nord Stream AG не мав права експлуатувати і/або продовжувати експлуатувати подвійну трубопровідну систему "Північний потік", вільну від будь-яких регуляторних обмежень ЄС, принаймні, що стосується частини лінії, яка є на території ЄС, у даному випадку в територіальному морі держави-члена", - сказано в рішенні.

Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.