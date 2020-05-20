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Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви

Суд Євросоюзу відхилив позов

Суд Європейського союзу ухвалив, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генеральний суд Європейського Союзу оголошує, що дії, вчинені Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG проти Директиви 2019/692, яка поширює певні правила внутрішнього ринку природного газу, на трубопроводи з третіх країн, є неприпустимими", - сказано в рішенні суду.

Швейцарська компанія Nord Stream AG, в якій російська компанія ВАТ "Газпром" має 51% акцій, має і експлуатує трубопровід "Північний потік-1", що забезпечує потік газу між Виборгом (Росія) і Любліном (Німеччина), поблизу Грейфсвальда (Німеччина). Будівництво цього трубопроводу було завершено в 2012 році, і він повинен експлуатуватися впродовж 50 років.

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, повністю належить "Газпрому", відповідає за планування, будівництво й експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2", який проходить паралельно трубопроводу "Північний потік-1".

Читайте також: Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник

17 квітня 2019 Європарламент і Рада ЄС ухвалили Директиву про загальні правила внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату вступу в силу роботи з прокладання труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно із заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

"Генеральний суд зазначає, серед іншого, що Nord Stream AG не мав права експлуатувати і/або продовжувати експлуатувати подвійну трубопровідну систему "Північний потік", вільну від будь-яких регуляторних обмежень ЄС, принаймні, що стосується частини лінії, яка є на території ЄС, у даному випадку в територіальному морі держави-члена", - сказано в рішенні.

Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

Автор: 

суд (11653) Євросоюз (13315) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+25
Знов кацапів лопатою по хамурі...
Гей, хто ще не чинив наруги над казламордими, відгукніться !!!
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20.05.2020 18:21
+23
Обосрались унтеры кацапские, как всегда
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20.05.2020 18:19
+14
первые жертвы европейских ограничений на российский газопровод "Северный поток-2" ..
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8919
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20.05.2020 18:37
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Правила форума Рада форумчан
Обосрались унтеры кацапские, как всегда
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20.05.2020 18:19 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/truboukladchik-gazproma-pribyl-v-port-gde-hranyatsya-truby-dlya-severnogo-potoka-2 Трубоукладчик Газпрома прибыл в порт, где хранятся трубы для Северного потока-2
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20.05.2020 18:58 Відповісти
Ну и ?
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20.05.2020 18:59 Відповісти
Очевидное, но невероятное: Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии после того, как Белоруссия начала закупать нефть у США. Путин с Сечиным настолько успешно поуправляли нефтянкой, что россиянам пора заправляться белорусским бензином из американской нефти?
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20.05.2020 19:02 Відповісти
ринок.
дешевий белоруский бензин с саудовской нефти со скидками просто дешевле рашенского бензина,в стоимость которого включен офуенная доля Сечина для компенсации прибили от 'просевшей' цени на нефть в Европе
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20.05.2020 20:09 Відповісти
Знов кацапів лопатою по хамурі...
Гей, хто ще не чинив наруги над казламордими, відгукніться !!!
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20.05.2020 18:21 Відповісти
Наш Зедебил.
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20.05.2020 18:57 Відповісти
Він взагалі-то по піанінам...
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20.05.2020 20:23 Відповісти
Та воно що з піанінами що без на свого хазяїна рота не відкриє.
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20.05.2020 21:33 Відповісти
монголи,агов!)
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20.05.2020 20:10 Відповісти
встали лапти в жир!!

Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы - Цензор.НЕТ 6008
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20.05.2020 18:22 Відповісти
Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы - Цензор.НЕТ 6649

...
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20.05.2020 18:23 Відповісти
А суд им такой: "ПТН - ПНХ". И лыбу давит.
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20.05.2020 18:27 Відповісти
Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы - Цензор.НЕТ 1290
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20.05.2020 18:31 Відповісти
Российский газ не газует-совсем..
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20.05.2020 18:33 Відповісти
то есть может использовать 50% от мощности ?
ну это и сев потоком 1, однако когда ЕС припекает он работает на 110%, однако.
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20.05.2020 18:33 Відповісти


Ты тока не плачь, кацап...
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20.05.2020 18:47 Відповісти
Пусть стерХ строит поток-3,
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20.05.2020 18:34 Відповісти
он его вроде уже построил ТП (турецкий поток) и торжественно с Эдроганом отрыли.
Turk Stream launch scheduled for January 8 in Istanbul - Erdogan.

или у нас другие новости в прессе и это не правда ?
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20.05.2020 19:15 Відповісти
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8329
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20.05.2020 23:53 Відповісти
первые жертвы европейских ограничений на российский газопровод "Северный поток-2" ..
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8919
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20.05.2020 18:37 Відповісти
Заробитчане?
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20.05.2020 20:34 Відповісти
русский витязь, лежащий в пыли,
у пивнушки раскинувши руки.
Знай, тебя опоили хохлы!
Дональд Трамп нассал в твои брюки!
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20.05.2020 20:58 Відповісти
кацапы
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20.05.2020 22:51 Відповісти
Так і Ердоган "Південний потік" бабулькиним
органом прикрив..
🤣🤣
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20.05.2020 18:42 Відповісти
и давно вы сру сайтам доверяете ?
Столь приятный прогноз https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-1029216977 огласило сегодня издание Finanz.ru.
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20.05.2020 19:17 Відповісти
На мій рейтинг подивіться..
По чесноку- нікому не вірю, поки не перевірю..))
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20.05.2020 19:29 Відповісти
Батько Ердоганченко також, паходу, русафоб, нє ???
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20.05.2020 18:49 Відповісти
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8315
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20.05.2020 18:50 Відповісти
Что то не понятно, кому Верить, тут обратное Сообщають В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС https://iz.ru/1013510/2020-05-20/v-frg-osvobodili-severnyi-potok-2-ot-polozhenii-direktivy-es В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
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20.05.2020 18:54 Відповісти
Инфопонос от срусь.сру кушайте сами.
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20.05.2020 19:00 Відповісти
а причем сoбрание ФРГ к решению ЕС?
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200062en.pdf
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20.05.2020 19:50 Відповісти
влажные мечты и вбросы ФСБэшников ,даже касапский сайт признаёт оглушительное поражение карлика .
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, согласно которому некоторые нормы, действующие на внутреннем рынке, распространяются на газопроводы из не входящих в состав сообщества стран. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.
Суд принял решение, что иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС, которая распространяет отдельные нормы внутреннего рынка ЕС на газопроводы из третьих стран, является не подлежащим рассмотрению. «Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», - говорится в постановлении суда.
Оператор строительства газопровода «Северный поток - 2» компания Nord Stream 2 в июле 2019 года попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры по проекту. В своем иске Nord Stream 2 попросила «аннулировать директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности».
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20.05.2020 21:05 Відповісти
ФРГ освободили, а ЕС это ветировал!
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20.05.2020 21:06 Відповісти
Оператор газопровода Nord Stream AG. сообщает, что
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет.
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20.05.2020 19:08 Відповісти
Кроме срусь.сру у тебя источники есть?
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20.05.2020 19:10 Відповісти
https://russian.rt.com/business/news/748235-germaniya-severnyi-potok-direktiva
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20.05.2020 19:11 Відповісти
рашатудей???? На звяязду.сру у тебя ссылки нет?
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20.05.2020 19:13 Відповісти
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2019/BK7-19-0108/BK7-19-0108_Verfahren.html
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20.05.2020 19:14 Відповісти
На Татарском языке я пока не нашел.
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20.05.2020 19:15 Відповісти
Речь идет исключительно об отрезке, проходящем по территории Германии.
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20.05.2020 19:18 Відповісти
Разумеется. В нейтральных водах законы ФРГ и ЕС не действуют в принципе.
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20.05.2020 19:21 Відповісти
так и продавайте газ из нейтральных вод
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20.05.2020 21:01 Відповісти
Ну да. Это же Германия. Вот оно мне надо, тебя просвещать. Сам разбирайся.
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20.05.2020 19:22 Відповісти
Уж поверь мне - последним существом на Земле, к которому я бы обратился за просвещением, будет дикарь из страны-помойки
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20.05.2020 19:30 Відповісти
ты прав паРаша такая помойка
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20.05.2020 20:09 Відповісти
Не дави на больную мозоль. Он там родился и вырос , до сих пор не выветрилось.
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20.05.2020 20:43 Відповісти
tut rec idiot pro Sp1 kak ponimaju.Nemozno vet govorit pro to sto netu sp2
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20.05.2020 19:47 Відповісти
К сожалению он прав. Бундестаг послал в пешее и ЕС, и вашего Трампа.
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20.05.2020 19:19 Відповісти
чьо-то рашенЗомбоПропаганда опять чудит..


очередной порцией говна в мозги рассеянцев..
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20.05.2020 19:36 Відповісти
On nemozet nekogo poslat.Budet konkretno slusat sto emu skazet
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20.05.2020 19:52 Відповісти
Кто скажет?
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20.05.2020 19:55 Відповісти
Kak ES resit tak Germanija i budet delat .Jest obcyje pravila dlia vsex ES stran bez iskliucenyji
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20.05.2020 19:57 Відповісти
Значит ЕС так сказал. Это ещё печальней.
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20.05.2020 19:59 Відповісти


Ты на ягель, на ягель больше налягай, кацап...
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20.05.2020 20:28 Відповісти
Ня яйгель ня яйгель... Хоть раз бы что-то умное сказал, убожество вонючее.
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20.05.2020 20:41 Відповісти
Што, сяфка кацапская, умненького захотелось, да ???
А ты, рванина, достойна умненького, не ???
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20.05.2020 21:02 Відповісти
Не обижайся, касапа, мы на тебе немного поездим и отпустим обратно в тундру...
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20.05.2020 21:12 Відповісти
кому печальней , а кому и радостней
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20.05.2020 21:02 Відповісти
брехня тупая , ситуация ещё хуже , " турецкий поток " в такой же заднице , турки вместо касапского газа стали покупать азербайджанский газ , за 2019 год - 8 млрд кубов . Вот ещё почитай на сон грядущий , порадуйся , работу ищи , ленинградец.Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2».
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.
По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).
Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.
 Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.
Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.
Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал. По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
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20.05.2020 21:13 Відповісти
Вам же дохлый Чаплин всё о ваших "потоках" сказал:
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 7522
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20.05.2020 19:14 Відповісти
Суд Евросоюза постановил: кацапы, с0с*ть!
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20.05.2020 19:24 Відповісти
На этой ветке удивительно унылые касапы! Оно и понятно, так обильно говна покушать.
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20.05.2020 20:23 Відповісти
Чергова клізьма для козломордих!
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20.05.2020 20:55 Відповісти
Начало поставок американской нефти в Белоруссию является большой дипломатической победой США. Об этом в среду на брифинге заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.
«На прошлой неделе у нас было три больших дипломатических победы. Одна из них - это начало первых поставок сырой нефти из США в Белоруссию», - сказал он. Госсекретарь напомнил, что несколько месяцев назад посещал Минск, где «дал обязательство, что мы будем работать с ними над этим проектом». При этом Помпео заметил, что Белоруссии еще предстоит многое сделать для диверсификации своих рынков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с РФ заявлял, что Минск договаривается по поставкам нефти с США. В середине мая стало известно, что прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти в порт Клайпеды ожидается в начале июня.
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20.05.2020 21:03 Відповісти
 
 