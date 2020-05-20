Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви
Суд Європейського союзу ухвалив, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.
Відповідне рішення оприлюднене на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Генеральний суд Європейського Союзу оголошує, що дії, вчинені Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG проти Директиви 2019/692, яка поширює певні правила внутрішнього ринку природного газу, на трубопроводи з третіх країн, є неприпустимими", - сказано в рішенні суду.
Швейцарська компанія Nord Stream AG, в якій російська компанія ВАТ "Газпром" має 51% акцій, має і експлуатує трубопровід "Північний потік-1", що забезпечує потік газу між Виборгом (Росія) і Любліном (Німеччина), поблизу Грейфсвальда (Німеччина). Будівництво цього трубопроводу було завершено в 2012 році, і він повинен експлуатуватися впродовж 50 років.
Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, повністю належить "Газпрому", відповідає за планування, будівництво й експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2", який проходить паралельно трубопроводу "Північний потік-1".
17 квітня 2019 Європарламент і Рада ЄС ухвалили Директиву про загальні правила внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату вступу в силу роботи з прокладання труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно із заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.
"Генеральний суд зазначає, серед іншого, що Nord Stream AG не мав права експлуатувати і/або продовжувати експлуатувати подвійну трубопровідну систему "Північний потік", вільну від будь-яких регуляторних обмежень ЄС, принаймні, що стосується частини лінії, яка є на території ЄС, у даному випадку в територіальному морі держави-члена", - сказано в рішенні.
Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.
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дешевий белоруский бензин с саудовской нефти со скидками просто дешевле рашенского бензина,в стоимость которого включен офуенная доля Сечина для компенсации прибили от 'просевшей' цени на нефть в Европе
Гей, хто ще не чинив наруги над казламордими, відгукніться !!!
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ну это и сев потоком 1, однако когда ЕС припекает он работает на 110%, однако.
Ты тока не плачь, кацап...
Turk Stream launch scheduled for January 8 in Istanbul - Erdogan.
или у нас другие новости в прессе и это не правда ?
у пивнушки раскинувши руки.
Знай, тебя опоили хохлы!
Дональд Трамп нассал в твои брюки!
органом прикрив..
🤣🤣
Столь приятный прогноз https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-1029216977 огласило сегодня издание Finanz.ru.
По чесноку- нікому не вірю, поки не перевірю..))
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200062en.pdf
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, согласно которому некоторые нормы, действующие на внутреннем рынке, распространяются на газопроводы из не входящих в состав сообщества стран. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.
Суд принял решение, что иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС, которая распространяет отдельные нормы внутреннего рынка ЕС на газопроводы из третьих стран, является не подлежащим рассмотрению. «Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», - говорится в постановлении суда.
Оператор строительства газопровода «Северный поток - 2» компания Nord Stream 2 в июле 2019 года попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры по проекту. В своем иске Nord Stream 2 попросила «аннулировать директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности».
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет.
очередной порцией говна в мозги рассеянцев..
Ты на ягель, на ягель больше налягай, кацап...
А ты, рванина, достойна умненького, не ???
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.
По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).
Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.
Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.
Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.
Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал. По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
«На прошлой неделе у нас было три больших дипломатических победы. Одна из них - это начало первых поставок сырой нефти из США в Белоруссию», - сказал он. Госсекретарь напомнил, что несколько месяцев назад посещал Минск, где «дал обязательство, что мы будем работать с ними над этим проектом». При этом Помпео заметил, что Белоруссии еще предстоит многое сделать для диверсификации своих рынков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с РФ заявлял, что Минск договаривается по поставкам нефти с США. В середине мая стало известно, что прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти в порт Клайпеды ожидается в начале июня.