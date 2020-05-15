Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що відмова німецького регулятора звільнити російський трубопровід "Північний потік-2" від європейського регулювання ставить хрест на спекуляціях навколо газопроводу.
Про це Мельник заявив у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"Цим рішенням німецької влади фактично поставлено жирний хрест на численних політичних спекуляціях останнього пів року про те, що нібито певні сили у Німеччині мали свідомий намір створити для Nord Stream 2 законодавчі лазівки для звільнення цього суперечливого проєкту з-під європейського законодавства", - упевнений Мельник.
Дипломат підкреслив, що Україна, економічні та політичні інтереси якої, як відомо, зазнають суттєвого впливу внаслідок спорудження цього газогону, з перших хвилин мала "абсолютну довіру" у те, що німецька держава забезпечить справедливий та неупереджений розгляд питання про можливе виключення Nord Stream 2 з-під регулювання ЄС.
"Тож нинішнє рішення Bundesnetzagentur ми розглядаємо як свого роду тріумф у справедливому врахуванні інтересів як зацікавлених країн Євросоюзу, так і насамперед України як майбутньої держави-члена ЄС, яка надзвичайно цінує незмінну потужну підтримку і солідарність з боку офіційного Берліна", - заявив Мельник.
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Ахметовепоставить жирный крест T
Германия своим решением практически сняла санкции из кацапии по строительству ,,Северного потока-2,,
Так что чему так радоваться?
У фрау Штази кишка тонка на такой поступок.
Пока старый, добрый дядюшка Сэм не разрешит, никто не будет достраивать этот патёк...
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Твой дядюшка с лысиной ей уже жопу до дыр языком протер,лиж бы трубу разрешили проложить
Ну, так в мире частенько называют Штаты: дядюшка Сэм.
"Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков."
Раз с одного Нюрнберга не научилась, неметчина, будет тебе второй.