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Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник

Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що відмова німецького регулятора звільнити російський трубопровід "Північний потік-2" від європейського регулювання ставить хрест на спекуляціях навколо газопроводу.

Про це Мельник заявив у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Цим рішенням німецької влади фактично поставлено жирний хрест на численних політичних спекуляціях останнього пів року про те, що нібито певні сили у Німеччині мали свідомий намір створити для Nord Stream 2 законодавчі лазівки для звільнення цього суперечливого проєкту з-під європейського законодавства", - упевнений Мельник.

Дипломат підкреслив, що Україна, економічні та політичні інтереси якої, як відомо, зазнають суттєвого впливу внаслідок спорудження цього газогону, з перших хвилин мала "абсолютну довіру" у те, що німецька держава забезпечить справедливий та неупереджений розгляд питання про можливе виключення Nord Stream 2 з-під регулювання ЄС.

"Тож нинішнє рішення Bundesnetzagentur ми розглядаємо як свого роду тріумф у справедливому врахуванні інтересів як зацікавлених країн Євросоюзу, так і насамперед України як майбутньої держави-члена ЄС, яка надзвичайно цінує незмінну потужну підтримку і солідарність з боку офіційного Берліна", - заявив Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вітає рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під правил газової директиви ЄС: Українська ГТС залишається надійним партнером Європи

Автор: 

посол (1094) Північний потік (2460) Мельник Андрій (232)


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Топ коментарі
+19
Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5918
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15.05.2020 15:19
+11
А как Германия может снять санкции, которые ввели Штаты, а не Германия ???
У фрау Штази кишка тонка на такой поступок.
Пока старый, добрый дядюшка Сэм не разрешит, никто не будет достраивать этот патёк...
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15.05.2020 15:36
+8
Малыш, строительство твоего "патёка" ни одно фирма, ни одно государство в мире не осмелится продолжить... Ну, если, конечно, не захотят налезть на санкции от США.
Читай побольше...
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15.05.2020 16:18
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Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5918
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9499
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15.05.2020 15:26 Відповісти
Все що потрібно знати по цій темі - будівництво цього газопроводу буде завершено.
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15.05.2020 15:28 Відповісти
Как то до сраки ваш СП-2. У нас побольше проблемы со своим Ахметовым и его формулой *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ* или так называемые *зеленыетарифы*. Хорошо бы на Ахметове поставить жирный крест T
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15.05.2020 15:29 Відповісти
И что это все значит?А это значит что Германия решила достраивать ,,Северный поток,, с условиям половинной загрузи его мощности а это значит что трубопровод через Украину может быть перекрыт в любую минуту а в ,,Северном потоке,, открыт полностью.
Германия своим решением практически сняла санкции из кацапии по строительству ,,Северного потока-2,,
Так что чему так радоваться?
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15.05.2020 15:30 Відповісти
А как Германия может снять санкции, которые ввели Штаты, а не Германия ???
У фрау Штази кишка тонка на такой поступок.
Пока старый, добрый дядюшка Сэм не разрешит, никто не будет достраивать этот патёк...
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15.05.2020 15:36 Відповісти
Штаты единолично могут вносить санкции на своей земле и в своей стране.А ЕС они могут только рекомендовать,вот поэтому Германия и пошла на полусанкции при завершении строительства этот поток загружать только на половину.И америкосам нечего сказать и строительство потока можна продолжать.
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15.05.2020 15:41 Відповісти
Малыш, строительство твоего "патёка" ни одно фирма, ни одно государство в мире не осмелится продолжить... Ну, если, конечно, не захотят налезть на санкции от США.
Читай побольше...
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15.05.2020 16:18 Відповісти
И да, Штаты имеют возможность вводить свои санкции не только на своей территории, но и по всему миру, поэтому твой "патёк" и застопорился до особого разрешения США и разрешение на продолжение его прокладки Штаты дадут только тогда, когда европейский газовый рынок будет переделен по новому т.е. у кацапов на этом рынке должно будет остаться процентов 10 от общей потребности Европы. Это называется - диверсификация.
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Фрау крутит на своем клиторе пол мира и Срацея с 1,5% ВВП от мирового это Нигерия в снегу.
Твой дядюшка с лысиной ей уже жопу до дыр языком протер,лиж бы трубу разрешили проложить
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15.05.2020 15:47 Відповісти
Старый, добрый дядюшка Сэм - это никак не кацапское *****, а США, еси шо.
Ну, так в мире частенько называют Штаты: дядюшка Сэм.
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15.05.2020 16:13 Відповісти
Маленьке уточнення - інших 50% мають прокачувати інші постачальники.

"Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков."
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15.05.2020 15:44 Відповісти
Браво!Браво!Бис!!!
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15.05.2020 15:33 Відповісти
всё дело в цифрах...грамоте обучен?
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15.05.2020 15:34 Відповісти
будут из EU гавно качать в RU для производства биогаза
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15.05.2020 15:35 Відповісти
Думаю, что ***** не стоит вылазить из бункера
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15.05.2020 15:39 Відповісти
Кого это удивляет? Германская энергетика и ее лобби - троянский конь русни в Европе.

Раз с одного Нюрнберга не научилась, неметчина, будет тебе второй.
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15.05.2020 15:45 Відповісти
Апять путен фсех переіграл
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15.05.2020 16:09 Відповісти
Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2508
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15.05.2020 16:37 Відповісти
AMEN !
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15.05.2020 16:35 Відповісти
Если раися все же достроит СП-2 своими силами, то на санкции нарвется Газпром.
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15.05.2020 17:15 Відповісти
какойто фуй из зекоманды что тто сказал - это не аргумент, а скорее всего все наоборот, не так уже все и радужно, и есть потери для Украины, но зеленая плесень занялась служебным подлогом (ст. 18 УК Украины). почему Андрея Мельника не посадить по этой статье?
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15.05.2020 17:49 Відповісти
Дырув ы бюджете зшазпрома 10 лярдов - это без тех 1,5 которые еще поляки требуют компенсировать ...в роснефти же вообще полный 3.14здец - долговая нагрузка прсекфим 4,888 триллиона рублей )))Аминь ))
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15.05.2020 18:25 Відповісти
Они знают в какой суд обращаться) Вам дешевле сразу МОЛЧА платить, то что требуют)))
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15.05.2020 22:21 Відповісти
Наш говнокомандующий, он же потерпевший нелох, не годится в подметки этому остроумному и патриотичному человеку.
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15.05.2020 18:51 Відповісти
Поэтому нынешнее решение Bundesnetzagentur мы рассматриваем как своего рода триумф в справедливом учете интересов как заинтересованных стран Евросоюза, так и прежде всего Украины как будущего государства-члена ЕС, которое чрезвычайно ценит неизменную мощную поддержку и солидарность со стороны официального Берлина", - заявил Мельник. потеря 3 лярда зеленых транспортных монет для Украины и ее народа,вот главный триумф немецких подельников куйла ,как и деньги в рашистскую казну ,от продаж рашистского газа,для ведения войны против Украины, и недопущение ее ,через войну ни в ЕСни в НАТО - фрицы есть пособники рашистскому окупанту ,а за одно завуалированные пособники создания войны и кровопролития в Украине.как и спонсоры рашистского окупанта в Украине
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15.05.2020 19:46 Відповісти
Меркель после Ковида и прогнозов по мировому фин кризису , поняла ,что Параша все -0 , в жопе , газ -0 . нефть -0 .Все строят нефте и газопроводы , но цены назначат себе сами потребители . На Х вертели эту Ватную страну с ее жителями дегенератами .
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15.05.2020 22:31 Відповісти
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20.05.2020 18:28 Відповісти
 
 