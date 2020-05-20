Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы
Суд Европейского союза постановил, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.
Соответствующее решение обнародовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми", - говорится в решении суда.
Швейцарская компания Nord Stream AG, в которой российская компания ОАО "Газпром" имеет 51% акций, обладает и эксплуатирует трубопровод "Северный поток-1", обеспечивающий поток газа между Выборгом (Россия) и Люблином (Германия), вблизи Грейфсвальда (Германия). Строительство этого трубопровода было завершено в 2012 году, и он должен эксплуатироваться в течение 50 лет.
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Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая "Газпрому", отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", который проходит параллельно трубопроводу "Северный поток-1".
17 апреля 2019 Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода "Северный поток-2", согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.
"Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается часть линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена", - говорится в решении.
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Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.
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дешевий белоруский бензин с саудовской нефти со скидками просто дешевле рашенского бензина,в стоимость которого включен офуенная доля Сечина для компенсации прибили от 'просевшей' цени на нефть в Европе
Гей, хто ще не чинив наруги над казламордими, відгукніться !!!
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ну это и сев потоком 1, однако когда ЕС припекает он работает на 110%, однако.
Ты тока не плачь, кацап...
Turk Stream launch scheduled for January 8 in Istanbul - Erdogan.
или у нас другие новости в прессе и это не правда ?
у пивнушки раскинувши руки.
Знай, тебя опоили хохлы!
Дональд Трамп нассал в твои брюки!
органом прикрив..
🤣🤣
Столь приятный прогноз https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-1029216977 огласило сегодня издание Finanz.ru.
По чесноку- нікому не вірю, поки не перевірю..))
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200062en.pdf
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, согласно которому некоторые нормы, действующие на внутреннем рынке, распространяются на газопроводы из не входящих в состав сообщества стран. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.
Суд принял решение, что иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС, которая распространяет отдельные нормы внутреннего рынка ЕС на газопроводы из третьих стран, является не подлежащим рассмотрению. «Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», - говорится в постановлении суда.
Оператор строительства газопровода «Северный поток - 2» компания Nord Stream 2 в июле 2019 года попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры по проекту. В своем иске Nord Stream 2 попросила «аннулировать директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности».
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет.
очередной порцией говна в мозги рассеянцев..
Ты на ягель, на ягель больше налягай, кацап...
А ты, рванина, достойна умненького, не ???
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.
По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).
Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.
Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.
Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.
Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал. По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
«На прошлой неделе у нас было три больших дипломатических победы. Одна из них - это начало первых поставок сырой нефти из США в Белоруссию», - сказал он. Госсекретарь напомнил, что несколько месяцев назад посещал Минск, где «дал обязательство, что мы будем работать с ними над этим проектом». При этом Помпео заметил, что Белоруссии еще предстоит многое сделать для диверсификации своих рынков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с РФ заявлял, что Минск договаривается по поставкам нефти с США. В середине мая стало известно, что прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти в порт Клайпеды ожидается в начале июня.