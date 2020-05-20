РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10852 посетителя онлайн
Новости
6 162 78

Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы

Суд Евросоюза отклонил иск

Суд Европейского союза постановил, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

Соответствующее решение обнародовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми", - говорится в решении суда.

Швейцарская компания Nord Stream AG, в которой российская компания ОАО "Газпром" имеет 51% акций, обладает и эксплуатирует трубопровод "Северный поток-1", обеспечивающий поток газа между Выборгом (Россия) и Люблином (Германия), вблизи Грейфсвальда (Германия). Строительство этого трубопровода было завершено в 2012 году, и он должен эксплуатироваться в течение 50 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая "Газпрому", отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", который проходит параллельно трубопроводу "Северный поток-1".

17 апреля 2019 Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода "Северный поток-2", согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

"Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается часть линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена", - говорится в решении.

Также на Цензор.НЕТ: Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник

Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

Автор: 

суд (25077) Евросоюз (17061) Северный поток (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Знов кацапів лопатою по хамурі...
Гей, хто ще не чинив наруги над казламордими, відгукніться !!!
показать весь комментарий
20.05.2020 18:21
+23
Обосрались унтеры кацапские, как всегда
показать весь комментарий
20.05.2020 18:19
+14
первые жертвы европейских ограничений на российский газопровод "Северный поток-2" ..
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8919
показать весь комментарий
20.05.2020 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обосрались унтеры кацапские, как всегда
показать весь комментарий
20.05.2020 18:19 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/truboukladchik-gazproma-pribyl-v-port-gde-hranyatsya-truby-dlya-severnogo-potoka-2 Трубоукладчик Газпрома прибыл в порт, где хранятся трубы для Северного потока-2
показать весь комментарий
20.05.2020 18:58 Ответить
Ну и ?
показать весь комментарий
20.05.2020 18:59 Ответить
Очевидное, но невероятное: Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии после того, как Белоруссия начала закупать нефть у США. Путин с Сечиным настолько успешно поуправляли нефтянкой, что россиянам пора заправляться белорусским бензином из американской нефти?
показать весь комментарий
20.05.2020 19:02 Ответить
ринок.
дешевий белоруский бензин с саудовской нефти со скидками просто дешевле рашенского бензина,в стоимость которого включен офуенная доля Сечина для компенсации прибили от 'просевшей' цени на нефть в Европе
показать весь комментарий
20.05.2020 20:09 Ответить
Знов кацапів лопатою по хамурі...
Гей, хто ще не чинив наруги над казламордими, відгукніться !!!
показать весь комментарий
20.05.2020 18:21 Ответить
Наш Зедебил.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:57 Ответить
Він взагалі-то по піанінам...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:23 Ответить
Та воно що з піанінами що без на свого хазяїна рота не відкриє.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:33 Ответить
монголи,агов!)
показать весь комментарий
20.05.2020 20:10 Ответить
встали лапти в жир!!

Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы - Цензор.НЕТ 6008
показать весь комментарий
20.05.2020 18:22 Ответить
Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы - Цензор.НЕТ 6649

...
показать весь комментарий
20.05.2020 18:23 Ответить
А суд им такой: "ПТН - ПНХ". И лыбу давит.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:27 Ответить
Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы - Цензор.НЕТ 1290
показать весь комментарий
20.05.2020 18:31 Ответить
Российский газ не газует-совсем..
показать весь комментарий
20.05.2020 18:33 Ответить
то есть может использовать 50% от мощности ?
ну это и сев потоком 1, однако когда ЕС припекает он работает на 110%, однако.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:33 Ответить


Ты тока не плачь, кацап...
показать весь комментарий
20.05.2020 18:47 Ответить
Пусть стерХ строит поток-3,
показать весь комментарий
20.05.2020 18:34 Ответить
он его вроде уже построил ТП (турецкий поток) и торжественно с Эдроганом отрыли.
Turk Stream launch scheduled for January 8 in Istanbul - Erdogan.

или у нас другие новости в прессе и это не правда ?
показать весь комментарий
20.05.2020 19:15 Ответить
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8329
показать весь комментарий
20.05.2020 23:53 Ответить
первые жертвы европейских ограничений на российский газопровод "Северный поток-2" ..
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8919
показать весь комментарий
20.05.2020 18:37 Ответить
Заробитчане?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:34 Ответить
русский витязь, лежащий в пыли,
у пивнушки раскинувши руки.
Знай, тебя опоили хохлы!
Дональд Трамп нассал в твои брюки!
показать весь комментарий
20.05.2020 20:58 Ответить
кацапы
показать весь комментарий
20.05.2020 22:51 Ответить
Так і Ердоган "Південний потік" бабулькиним
органом прикрив..
🤣🤣
показать весь комментарий
20.05.2020 18:42 Ответить
и давно вы сру сайтам доверяете ?
Столь приятный прогноз https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-1029216977 огласило сегодня издание Finanz.ru.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:17 Ответить
На мій рейтинг подивіться..
По чесноку- нікому не вірю, поки не перевірю..))
показать весь комментарий
20.05.2020 19:29 Ответить
Батько Ердоганченко також, паходу, русафоб, нє ???
показать весь комментарий
20.05.2020 18:49 Ответить
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 8315
показать весь комментарий
20.05.2020 18:50 Ответить
Что то не понятно, кому Верить, тут обратное Сообщають В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС https://iz.ru/1013510/2020-05-20/v-frg-osvobodili-severnyi-potok-2-ot-polozhenii-direktivy-es В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
показать весь комментарий
20.05.2020 18:54 Ответить
Инфопонос от срусь.сру кушайте сами.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:00 Ответить
а причем сoбрание ФРГ к решению ЕС?
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200062en.pdf
показать весь комментарий
20.05.2020 19:50 Ответить
влажные мечты и вбросы ФСБэшников ,даже касапский сайт признаёт оглушительное поражение карлика .
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, согласно которому некоторые нормы, действующие на внутреннем рынке, распространяются на газопроводы из не входящих в состав сообщества стран. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.
Суд принял решение, что иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС, которая распространяет отдельные нормы внутреннего рынка ЕС на газопроводы из третьих стран, является не подлежащим рассмотрению. «Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», - говорится в постановлении суда.
Оператор строительства газопровода «Северный поток - 2» компания Nord Stream 2 в июле 2019 года попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры по проекту. В своем иске Nord Stream 2 попросила «аннулировать директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности».
показать весь комментарий
20.05.2020 21:05 Ответить
ФРГ освободили, а ЕС это ветировал!
показать весь комментарий
20.05.2020 21:06 Ответить
Оператор газопровода Nord Stream AG. сообщает, что
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:08 Ответить
Кроме срусь.сру у тебя источники есть?
показать весь комментарий
20.05.2020 19:10 Ответить
https://russian.rt.com/business/news/748235-germaniya-severnyi-potok-direktiva
показать весь комментарий
20.05.2020 19:11 Ответить
рашатудей???? На звяязду.сру у тебя ссылки нет?
показать весь комментарий
20.05.2020 19:13 Ответить
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2019/BK7-19-0108/BK7-19-0108_Verfahren.html
показать весь комментарий
20.05.2020 19:14 Ответить
На Татарском языке я пока не нашел.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:15 Ответить
Речь идет исключительно об отрезке, проходящем по территории Германии.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:18 Ответить
Разумеется. В нейтральных водах законы ФРГ и ЕС не действуют в принципе.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:21 Ответить
так и продавайте газ из нейтральных вод
показать весь комментарий
20.05.2020 21:01 Ответить
Ну да. Это же Германия. Вот оно мне надо, тебя просвещать. Сам разбирайся.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:22 Ответить
Уж поверь мне - последним существом на Земле, к которому я бы обратился за просвещением, будет дикарь из страны-помойки
показать весь комментарий
20.05.2020 19:30 Ответить
ты прав паРаша такая помойка
показать весь комментарий
20.05.2020 20:09 Ответить
Не дави на больную мозоль. Он там родился и вырос , до сих пор не выветрилось.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:43 Ответить
tut rec idiot pro Sp1 kak ponimaju.Nemozno vet govorit pro to sto netu sp2
показать весь комментарий
20.05.2020 19:47 Ответить
К сожалению он прав. Бундестаг послал в пешее и ЕС, и вашего Трампа.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:19 Ответить
чьо-то рашенЗомбоПропаганда опять чудит..


очередной порцией говна в мозги рассеянцев..
показать весь комментарий
20.05.2020 19:36 Ответить
On nemozet nekogo poslat.Budet konkretno slusat sto emu skazet
показать весь комментарий
20.05.2020 19:52 Ответить
Кто скажет?
показать весь комментарий
20.05.2020 19:55 Ответить
Kak ES resit tak Germanija i budet delat .Jest obcyje pravila dlia vsex ES stran bez iskliucenyji
показать весь комментарий
20.05.2020 19:57 Ответить
Значит ЕС так сказал. Это ещё печальней.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:59 Ответить


Ты на ягель, на ягель больше налягай, кацап...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:28 Ответить
Ня яйгель ня яйгель... Хоть раз бы что-то умное сказал, убожество вонючее.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:41 Ответить
Што, сяфка кацапская, умненького захотелось, да ???
А ты, рванина, достойна умненького, не ???
показать весь комментарий
20.05.2020 21:02 Ответить
Не обижайся, касапа, мы на тебе немного поездим и отпустим обратно в тундру...
показать весь комментарий
20.05.2020 21:12 Ответить
кому печальней , а кому и радостней
показать весь комментарий
20.05.2020 21:02 Ответить
брехня тупая , ситуация ещё хуже , " турецкий поток " в такой же заднице , турки вместо касапского газа стали покупать азербайджанский газ , за 2019 год - 8 млрд кубов . Вот ещё почитай на сон грядущий , порадуйся , работу ищи , ленинградец.Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2».
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.
По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).
Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.
 Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.
Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.
Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал. По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
показать весь комментарий
20.05.2020 21:13 Ответить
Вам же дохлый Чаплин всё о ваших "потоках" сказал:
Суд Євросоюзу відхилив позов "Північного потоку-2" про норми газової директиви - Цензор.НЕТ 7522
показать весь комментарий
20.05.2020 19:14 Ответить
Суд Евросоюза постановил: кацапы, с0с*ть!
показать весь комментарий
20.05.2020 19:24 Ответить
На этой ветке удивительно унылые касапы! Оно и понятно, так обильно говна покушать.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:23 Ответить
Чергова клізьма для козломордих!
показать весь комментарий
20.05.2020 20:55 Ответить
Начало поставок американской нефти в Белоруссию является большой дипломатической победой США. Об этом в среду на брифинге заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.
«На прошлой неделе у нас было три больших дипломатических победы. Одна из них - это начало первых поставок сырой нефти из США в Белоруссию», - сказал он. Госсекретарь напомнил, что несколько месяцев назад посещал Минск, где «дал обязательство, что мы будем работать с ними над этим проектом». При этом Помпео заметил, что Белоруссии еще предстоит многое сделать для диверсификации своих рынков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с РФ заявлял, что Минск договаривается по поставкам нефти с США. В середине мая стало известно, что прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти в порт Клайпеды ожидается в начале июня.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:03 Ответить
 
 