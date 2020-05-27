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Новости Коронавирус и карантин
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Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ

Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ

Эпицентр пандемии коронавирусной инфекции переместился в Южную и Северную Америки.

Об этом заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения 26 мая глава Панамериканской организации здравоохранения Кларисса Этьен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она выразила обеспокоенность особенно ситуацией в Бразилии, в течение последней недели была преимущественно на первом месте по количеству смертей от COVID-19 за сутки в мире, опережая даже США, которые остаются на первом месте по числу выявленных в сутки инфицированных.

В то же время, в Соединенных Штатах число новых жертв болезни и новых случаев заболевания постепенно снижается, а в Бразилии - растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, - представитель ВОЗ Райан

По мнению представительницы ВОЗ, для стран Латинской Америки еще не пришло время ослаблять карантин. Десятки зараженных коронавирусом обнаружены в Перу, Чили, Эквадоре, Колумбии.

В Бразилии, по данным на 26 мая, выявлено более 370 тысяч инфицированных, это второе место в мире. Специалисты считают, что реальное число существенно выше. Умерли в Бразилии от COVID-19 более 20 тысяч человек.

Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее недооценивал угрозу, сравнивал COVID-19 с гриппом и высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, имеют большую власть и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями. В ряде регионов такие ограничения действуют, но не по всей стране.

Также читайте: Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19

Напомним, 22 мая ВОЗ сообщила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.

Автор: 

Бразилия (304) ВОЗ (777) карантин (16729) Северная Америка (4) Центральная Америка (3) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Шо, шлендра, ОПЗЖопа текст наваляла и тебе проплатила за публикацию?
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27.05.2020 04:55
+5
Цей вірус не тягне на пандемію.
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27.05.2020 01:31
+4
Пандемія, це коли інфекційна хвороба охоплює велику територію. Цей вірус розповсюдився по усіх континентах, тому це пандемія. Тут мова не про кількість заражених, а про територію, по якій хвороба розповсюджується.
Якщо би інфекція була тільки там, де виникла, в Китаї, навіть якщо там заразилося хоча би й півкраїни, це була би епідемія.
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27.05.2020 01:45
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Почему? Вполне мог прогуляться по миру еще зимой, кстати, очень даже заметно.
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27.05.2020 06:52 Ответить
Это потому что ВОЗ сняли с американского финансирования и проводят расследования сотрудничества ВОЗа с Китаем по сокрытию опасности которую представлял из себя вуханьский вирус изначально . Эпидемия у нас в городах помойках типа НюЙорка . По этому поводу никто о них особенно не переживает . Набитые бомжами и нелегалами .

...
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27.05.2020 01:57 Ответить
"Ніхто ж не буде просто так вбивати національні економіки!" - говорили і писали мені люди, які вважають закордонні "локдауни" доказом серйозності ковідної загрози.

Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.

"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.

У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.

За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів."
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27.05.2020 02:42 Ответить
Про москалів чомусь забули, "Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин F 1. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд. На втором месте в российской части в рейтинга в режиме реального времени находится председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон F 3. Его состояние за прошедшие два месяца увеличилось с $17,1 млрд до $22,5 млрд. Читать далее: https://www.forbes.ru/milliardery/401395-rossiyskie-milliardery-razbogateli-za-vremya-pandemii-na-62-mlrd "
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27.05.2020 07:31 Ответить
ну помийка в нас є масква, так шо щось ви пукнили у калюжу масковії...
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27.05.2020 08:06 Ответить
ВОЗ не обьявлял об опасности которую представляет вуханьский вирус по просьбе Китая , а китайцы за это время быстро складировали средства защиты , медобороудование. Потом лихо продавали все это в Европу и США .

...
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27.05.2020 02:00 Ответить
На некоторое время...
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27.05.2020 03:24 Ответить
Скорее бы Дональд Фредович закрыл вашу шарашкину контору.
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27.05.2020 05:00 Ответить
"Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ"

Простите, зайчики из ВОЗ, так вы же сами вместе с ООН, охрипли и сорвали голос, уверяя США, то они должны впускать мигрантов через мексиканскую границу?
Вы что же, не знаете, как те гондурасские бандюканы и мамани-с-детишками живут в США?
Ну, посмотрите в youtube на районы Лос-Анжелеса, в которых благотворители собак спасают от жестокого обращения, там же хуже Калькутты грязь!
Вы же сами, сами ратовали за привоз этих "бедолаг", так како же вам теперь, простите, рожна?
Вы имеете ровно то, что и дожны были поиметь.
Но это еще цветочки, готовятся новые категории беженцев:
- беженец от глобального потепления (африканец, впустивший в свою страну Китай, которых вырубил нафиг леса и заразил воду и почву ртутью при добыче золота)
- беженец от макароновируса
- голоданец, которому по двум вышеуказанным причинам жрать больше нечего, потому что экономика "ёк".
То ли еще будет, и даже в Швейцарии, где рядом с банками на солнышке альпийском так уютно приглелась ВОЗ.
Дональ Фредович, гоните этих дармоедов взашей, пусть их компартия Китая содержит, раз они ее так любят!
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27.05.2020 05:00 Ответить
теперь рыжий вам точно денех не даст!)
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27.05.2020 07:46 Ответить
Трындец теперь Китаю,подставились по полной..
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27.05.2020 09:58 Ответить
Білл Гейст вистрілив кулю, ним створеного штучного коронавіруса собі в лоба.
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27.05.2020 10:17 Ответить
А потом выяснится, что то был туберкулёз, пневмония, да и просто сбитые автомобилем и т.п.
Скоро самоубийц будут записывать в жертвы коронавируса, чтобы поддержать этот пузырь.
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27.05.2020 11:34 Ответить
НЕ удивительно!
В лесах Бразилии много диких обезьян, а в соседней Аргентине - броненосцев пелудо....
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28.05.2020 12:07 Ответить
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