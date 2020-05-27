"Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ"

Эпицентр пандемии коронавирусной инфекции переместился в Южную и Северную Америки.

Об этом заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения 26 мая глава Панамериканской организации здравоохранения Кларисса Этьен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она выразила обеспокоенность особенно ситуацией в Бразилии, в течение последней недели была преимущественно на первом месте по количеству смертей от COVID-19 за сутки в мире, опережая даже США, которые остаются на первом месте по числу выявленных в сутки инфицированных.

В то же время, в Соединенных Штатах число новых жертв болезни и новых случаев заболевания постепенно снижается, а в Бразилии - растет.

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По мнению представительницы ВОЗ, для стран Латинской Америки еще не пришло время ослаблять карантин. Десятки зараженных коронавирусом обнаружены в Перу, Чили, Эквадоре, Колумбии.

В Бразилии, по данным на 26 мая, выявлено более 370 тысяч инфицированных, это второе место в мире. Специалисты считают, что реальное число существенно выше. Умерли в Бразилии от COVID-19 более 20 тысяч человек.

Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее недооценивал угрозу, сравнивал COVID-19 с гриппом и высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, имеют большую власть и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями. В ряде регионов такие ограничения действуют, но не по всей стране.

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Напомним, 22 мая ВОЗ сообщила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.