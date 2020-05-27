Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ
Эпицентр пандемии коронавирусной инфекции переместился в Южную и Северную Америки.
Об этом заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения 26 мая глава Панамериканской организации здравоохранения Кларисса Этьен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Она выразила обеспокоенность особенно ситуацией в Бразилии, в течение последней недели была преимущественно на первом месте по количеству смертей от COVID-19 за сутки в мире, опережая даже США, которые остаются на первом месте по числу выявленных в сутки инфицированных.
В то же время, в Соединенных Штатах число новых жертв болезни и новых случаев заболевания постепенно снижается, а в Бразилии - растет.
По мнению представительницы ВОЗ, для стран Латинской Америки еще не пришло время ослаблять карантин. Десятки зараженных коронавирусом обнаружены в Перу, Чили, Эквадоре, Колумбии.
В Бразилии, по данным на 26 мая, выявлено более 370 тысяч инфицированных, это второе место в мире. Специалисты считают, что реальное число существенно выше. Умерли в Бразилии от COVID-19 более 20 тысяч человек.
Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее недооценивал угрозу, сравнивал COVID-19 с гриппом и высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, имеют большую власть и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями. В ряде регионов такие ограничения действуют, но не по всей стране.
Напомним, 22 мая ВОЗ сообщила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.
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Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.
"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.
У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.
За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів."
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Простите, зайчики из ВОЗ, так вы же сами вместе с ООН, охрипли и сорвали голос, уверяя США, то они должны впускать мигрантов через мексиканскую границу?
Вы что же, не знаете, как те гондурасские бандюканы и мамани-с-детишками живут в США?
Ну, посмотрите в youtube на районы Лос-Анжелеса, в которых благотворители собак спасают от жестокого обращения, там же хуже Калькутты грязь!
Вы же сами, сами ратовали за привоз этих "бедолаг", так како же вам теперь, простите, рожна?
Вы имеете ровно то, что и дожны были поиметь.
Но это еще цветочки, готовятся новые категории беженцев:
- беженец от глобального потепления (африканец, впустивший в свою страну Китай, которых вырубил нафиг леса и заразил воду и почву ртутью при добыче золота)
- беженец от макароновируса
- голоданец, которому по двум вышеуказанным причинам жрать больше нечего, потому что экономика "ёк".
То ли еще будет, и даже в Швейцарии, где рядом с банками на солнышке альпийском так уютно приглелась ВОЗ.
Дональ Фредович, гоните этих дармоедов взашей, пусть их компартия Китая содержит, раз они ее так любят!
Скоро самоубийц будут записывать в жертвы коронавируса, чтобы поддержать этот пузырь.
В лесах Бразилии много диких обезьян, а в соседней Аргентине - броненосцев пелудо....