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Новини Коронавірус і карантин
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Епіцентр пандемії COVID-19 перемістився в Америку, - ВООЗ

Епіцентр пандемії COVID-19 перемістився в Америку, - ВООЗ

Епіцентр пандемії коронавірусної інфекції перемістився в Південну та Північну Америки.

Про це заявила на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня голова Панамериканської організації охорони здоров'я Клариса Етьєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона висловила стурбованість особливо ситуацією в Бразилії, яка протягом останнього тижня переважно перебувала на першому місці за кількістю смертей від COVID-19 за добу у світі, випереджаючи навіть США, які залишаються на першому місці за кількістю виявлених за добу інфікованих.

Водночас у Сполучених Штатах кількість нових жертв хвороби і нових випадків захворювання поступово знижується, а в Бразилії - зростає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ перебуває на середині першої хвилі пандемії коронавірусу, - представник ВООЗ Раян

На думку представниці ВООЗ, для країн Латинської Америки ще не настав час послаблювати карантин. Десятки заражених коронавірусом виявлено в Перу, Чилі, Еквадорі, Колумбії.

У Бразилії, за даними на 26 травня, виявлено понад 370 тисяч інфікованих, це друге місце у світі. Фахівці вважають, що реальна кількість суттєво вища. Померли в Бразилії від COVID-19 понад 20 тисяч осіб.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше недооцінював загрозу, порівнював COVID-19 із грипом і висміював карантинні заходи, запроваджені урядами інших країн. Губернатори штатів Бразилії, яка є федеративною республікою, мають велику владу і можуть самі ухвалювати рішення, пов'язані з карантинними обмеженнями. У низці регіонів такі обмеження діють, але не по всій країні.

Також читайте: Президент Бразилії Болсонару вийшов на акцію протесту проти карантину, запровадженого через COVID-19

Нагадаємо, 22 травня ВООЗ повідомила, що Південна Америка стала новим світовим епіцентром пандемії COVID-19.

Автор: 

Бразилія (278) ВООЗ (770) карантин (18172) Північна Америка (4) Центральна Америка (1) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Шо, шлендра, ОПЗЖопа текст наваляла и тебе проплатила за публикацию?
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27.05.2020 04:55
+5
Цей вірус не тягне на пандемію.
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27.05.2020 01:31
+4
Пандемія, це коли інфекційна хвороба охоплює велику територію. Цей вірус розповсюдився по усіх континентах, тому це пандемія. Тут мова не про кількість заражених, а про територію, по якій хвороба розповсюджується.
Якщо би інфекція була тільки там, де виникла, в Китаї, навіть якщо там заразилося хоча би й півкраїни, це була би епідемія.
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27.05.2020 01:45
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Почему? Вполне мог прогуляться по миру еще зимой, кстати, очень даже заметно.
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27.05.2020 06:52 Відповісти
Это потому что ВОЗ сняли с американского финансирования и проводят расследования сотрудничества ВОЗа с Китаем по сокрытию опасности которую представлял из себя вуханьский вирус изначально . Эпидемия у нас в городах помойках типа НюЙорка . По этому поводу никто о них особенно не переживает . Набитые бомжами и нелегалами .

...
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27.05.2020 01:57 Відповісти
"Ніхто ж не буде просто так вбивати національні економіки!" - говорили і писали мені люди, які вважають закордонні "локдауни" доказом серйозності ковідної загрози.

Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.

"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.

У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.

За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів."
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27.05.2020 02:42 Відповісти
Про москалів чомусь забули, "Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин F 1. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд. На втором месте в российской части в рейтинга в режиме реального времени находится председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон F 3. Его состояние за прошедшие два месяца увеличилось с $17,1 млрд до $22,5 млрд. Читать далее: https://www.forbes.ru/milliardery/401395-rossiyskie-milliardery-razbogateli-za-vremya-pandemii-na-62-mlrd "
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27.05.2020 07:31 Відповісти
ну помийка в нас є масква, так шо щось ви пукнили у калюжу масковії...
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27.05.2020 08:06 Відповісти
ВОЗ не обьявлял об опасности которую представляет вуханьский вирус по просьбе Китая , а китайцы за это время быстро складировали средства защиты , медобороудование. Потом лихо продавали все это в Европу и США .

...
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27.05.2020 02:00 Відповісти
На некоторое время...
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27.05.2020 03:24 Відповісти
Скорее бы Дональд Фредович закрыл вашу шарашкину контору.
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27.05.2020 05:00 Відповісти
"Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ"

Простите, зайчики из ВОЗ, так вы же сами вместе с ООН, охрипли и сорвали голос, уверяя США, то они должны впускать мигрантов через мексиканскую границу?
Вы что же, не знаете, как те гондурасские бандюканы и мамани-с-детишками живут в США?
Ну, посмотрите в youtube на районы Лос-Анжелеса, в которых благотворители собак спасают от жестокого обращения, там же хуже Калькутты грязь!
Вы же сами, сами ратовали за привоз этих "бедолаг", так како же вам теперь, простите, рожна?
Вы имеете ровно то, что и дожны были поиметь.
Но это еще цветочки, готовятся новые категории беженцев:
- беженец от глобального потепления (африканец, впустивший в свою страну Китай, которых вырубил нафиг леса и заразил воду и почву ртутью при добыче золота)
- беженец от макароновируса
- голоданец, которому по двум вышеуказанным причинам жрать больше нечего, потому что экономика "ёк".
То ли еще будет, и даже в Швейцарии, где рядом с банками на солнышке альпийском так уютно приглелась ВОЗ.
Дональ Фредович, гоните этих дармоедов взашей, пусть их компартия Китая содержит, раз они ее так любят!
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27.05.2020 05:00 Відповісти
теперь рыжий вам точно денех не даст!)
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27.05.2020 07:46 Відповісти
Трындец теперь Китаю,подставились по полной..
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27.05.2020 09:58 Відповісти
Білл Гейст вистрілив кулю, ним створеного штучного коронавіруса собі в лоба.
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27.05.2020 10:17 Відповісти
А потом выяснится, что то был туберкулёз, пневмония, да и просто сбитые автомобилем и т.п.
Скоро самоубийц будут записывать в жертвы коронавируса, чтобы поддержать этот пузырь.
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27.05.2020 11:34 Відповісти
НЕ удивительно!
В лесах Бразилии много диких обезьян, а в соседней Аргентине - броненосцев пелудо....
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28.05.2020 12:07 Відповісти
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