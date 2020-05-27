Епіцентр пандемії COVID-19 перемістився в Америку, - ВООЗ
Епіцентр пандемії коронавірусної інфекції перемістився в Південну та Північну Америки.
Про це заявила на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня голова Панамериканської організації охорони здоров'я Клариса Етьєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Вона висловила стурбованість особливо ситуацією в Бразилії, яка протягом останнього тижня переважно перебувала на першому місці за кількістю смертей від COVID-19 за добу у світі, випереджаючи навіть США, які залишаються на першому місці за кількістю виявлених за добу інфікованих.
Водночас у Сполучених Штатах кількість нових жертв хвороби і нових випадків захворювання поступово знижується, а в Бразилії - зростає.
На думку представниці ВООЗ, для країн Латинської Америки ще не настав час послаблювати карантин. Десятки заражених коронавірусом виявлено в Перу, Чилі, Еквадорі, Колумбії.
У Бразилії, за даними на 26 травня, виявлено понад 370 тисяч інфікованих, це друге місце у світі. Фахівці вважають, що реальна кількість суттєво вища. Померли в Бразилії від COVID-19 понад 20 тисяч осіб.
Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше недооцінював загрозу, порівнював COVID-19 із грипом і висміював карантинні заходи, запроваджені урядами інших країн. Губернатори штатів Бразилії, яка є федеративною республікою, мають велику владу і можуть самі ухвалювати рішення, пов'язані з карантинними обмеженнями. У низці регіонів такі обмеження діють, але не по всій країні.
Нагадаємо, 22 травня ВООЗ повідомила, що Південна Америка стала новим світовим епіцентром пандемії COVID-19.
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Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.
"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.
У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.
За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів."
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Простите, зайчики из ВОЗ, так вы же сами вместе с ООН, охрипли и сорвали голос, уверяя США, то они должны впускать мигрантов через мексиканскую границу?
Вы что же, не знаете, как те гондурасские бандюканы и мамани-с-детишками живут в США?
Ну, посмотрите в youtube на районы Лос-Анжелеса, в которых благотворители собак спасают от жестокого обращения, там же хуже Калькутты грязь!
Вы же сами, сами ратовали за привоз этих "бедолаг", так како же вам теперь, простите, рожна?
Вы имеете ровно то, что и дожны были поиметь.
Но это еще цветочки, готовятся новые категории беженцев:
- беженец от глобального потепления (африканец, впустивший в свою страну Китай, которых вырубил нафиг леса и заразил воду и почву ртутью при добыче золота)
- беженец от макароновируса
- голоданец, которому по двум вышеуказанным причинам жрать больше нечего, потому что экономика "ёк".
То ли еще будет, и даже в Швейцарии, где рядом с банками на солнышке альпийском так уютно приглелась ВОЗ.
Дональ Фредович, гоните этих дармоедов взашей, пусть их компартия Китая содержит, раз они ее так любят!
Скоро самоубийц будут записывать в жертвы коронавируса, чтобы поддержать этот пузырь.
В лесах Бразилии много диких обезьян, а в соседней Аргентине - броненосцев пелудо....