Епіцентр пандемії COVID-19 перемістився в Америку, - ВООЗ

Епіцентр пандемії коронавірусної інфекції перемістився в Південну та Північну Америки.

Про це заявила на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня голова Панамериканської організації охорони здоров'я Клариса Етьєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона висловила стурбованість особливо ситуацією в Бразилії, яка протягом останнього тижня переважно перебувала на першому місці за кількістю смертей від COVID-19 за добу у світі, випереджаючи навіть США, які залишаються на першому місці за кількістю виявлених за добу інфікованих.

Водночас у Сполучених Штатах кількість нових жертв хвороби і нових випадків захворювання поступово знижується, а в Бразилії - зростає.

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На думку представниці ВООЗ, для країн Латинської Америки ще не настав час послаблювати карантин. Десятки заражених коронавірусом виявлено в Перу, Чилі, Еквадорі, Колумбії.

У Бразилії, за даними на 26 травня, виявлено понад 370 тисяч інфікованих, це друге місце у світі. Фахівці вважають, що реальна кількість суттєво вища. Померли в Бразилії від COVID-19 понад 20 тисяч осіб.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше недооцінював загрозу, порівнював COVID-19 із грипом і висміював карантинні заходи, запроваджені урядами інших країн. Губернатори штатів Бразилії, яка є федеративною республікою, мають велику владу і можуть самі ухвалювати рішення, пов'язані з карантинними обмеженнями. У низці регіонів такі обмеження діють, але не по всій країні.

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Нагадаємо, 22 травня ВООЗ повідомила, що Південна Америка стала новим світовим епіцентром пандемії COVID-19.