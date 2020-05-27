Джонсон и глава ВОЗ Гебрейесус подчеркнули важность независимого расследования причин появления COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом подчеркнул важность проведения независимого расследования причин возникновения COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Премьер-министр и доктор Тедрос согласились с важностью независимого расследования причин вспышки коронавируса, чтобы мы могли извлечь уроки для предотвращения будущих пандемий", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
Сообщается, что Джонсон также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
"В обоих случаях премьер-министр заявил о поддержке Великобританией международных усилий по борьбе с коронавирусом, а также работы ООН и ВОЗ по координации глобальных ответных мер", - отмечается в пресс-релизе.
Глава ВОЗ и генсек ООН вновь заявили о своей поддержке проходящего в Великобритании 4 июня Глобального саммита по вакцинам, который соберет жизненно важные средства для спасения жизней миллионов детей во всем мире.
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"Стопудов"(С).
Потому что вот что нам известно о биографии Гебрейесуса:
"В 2005-2012 гг. - министр здравоохранения Эфиопии. На этом посту провел реформу системы здравоохранения страны с целью повышения доступности медицинской помощи. В этот период было создано 3,5 тыс. центров здравоохранения и 16 тыс. медицинских пунктов, в семь раз выросло число работников здравоохранения (с 16,5 тыс. до 115 тыс.), увеличилось число медицинских образовательных учреждений (с трех до 33) и количество их выпускников (со 120 до 3 тыс. врачей ежегодно). Организовал приток в отрасль иностранных инвестиций, в частности, за счет взаимодействия с Фондом семьи Клинтон и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81 Фондом Билла и Мелинды Гейтс . В 2006, 2009, 2011 годах занимался сокрытием информации о вспышках эпидемии холеры в Эфиопии." (Википедия) (выделено мной)
То, что Гебреисус - одного поля ягода с поганкой Гейтсом, это нам понятно было и без микроскопа.
Но то, что человек, про которого известно, что он умышленно скрывал данные о заболеваемости одной из самых опасных инфекционных болезней, был назначен главой ВОЗ - вот это вот говорит нам об очень многом.
Дональд фредович, родименький, давите их, ************ ВОЗовских, как виноград на сок!
P.S. Я нахожу чрезвычайно показательным, что на должности руководящие назначают каких-то мелких мошенников. "Мелких" - вот ключевое слово.
Гебрейесус: "В 2006, 2009, 2011 годах занимался сокрытием информации о вспышках эпидемии холеры в Эфиопии." (Википедия)
Меркель: "спекулировала черникой" (было в Википедии, но убрали)
А все почему? А все потому, что "Ротшильд" измельчал! Раньше какие были кандидаты, дедушке Ленину пришлось выжать из себя "Материализм и империокритицизм", чтобы "грант" на ливаруцию получить, а сейчас? Мелкие проходимцы или наркоманы, как Николозович. Жесточайший кризис кадров.
после этого заболевания упало зрение .