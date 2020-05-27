В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург

В Киеве начато тестирование медицинских работников ИФА-тестами для определения антител к COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

"В первую очередь тестируем тех медиков, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Сегодня это "ковидные" бригады "скорых". После них начинаем массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Планируем, в сутки делать около 100 анализов. Также до конца недели будут протестированы ИФА-тестами сотрудники столичных роддомов, проверять на наличие антител их начали еще вчера", - рассказала Гинзбург.

По мнению Директора департамента здравоохранения КГГА, такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников.

"На сегодня в 12 лабораториях коммунальных учреждений здравоохранения является возможность получать результаты ИФА. Департамент проводит работу с руководителями учреждений, которые, я уверена, заинтересованы в таком тестировании. Потому что речь идет, в первую очередь, о заботе о своих сотрудников и пациентов", - подытожила Гинзбург.

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Справка. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.