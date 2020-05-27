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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург

В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург

В Киеве начато тестирование медицинских работников ИФА-тестами для определения антител к COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

"В первую очередь тестируем тех медиков, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Сегодня это "ковидные" бригады "скорых". После них начинаем массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Планируем, в сутки делать около 100 анализов. Также до конца недели будут протестированы ИФА-тестами сотрудники столичных роддомов, проверять на наличие антител их начали еще вчера", - рассказала Гинзбург.

По мнению Директора департамента здравоохранения КГГА, такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников.

"На сегодня в 12 лабораториях коммунальных учреждений здравоохранения является возможность получать результаты ИФА. Департамент проводит работу с руководителями учреждений, которые, я уверена, заинтересованы в таком тестировании. Потому что речь идет, в первую очередь, о заботе о своих сотрудников и пациентов", - подытожила Гинзбург.

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Справка. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

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Топ комментарии
+1
Запустили не фармацевты, эти лишь звено в цепи.
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27.05.2020 08:18
+1
Эта Гинзбург в Днепре чуть в тюрме не оказалась, теперь она в Киеве схемы прокручивает.
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27.05.2020 08:49
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А какая разница переболел медик на коронавирус или нет, если иммунитет от короны не приобритается?
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27.05.2020 08:09 Ответить
На какое-то время - должен. Потом малярию какую-нибудь запустят или чуму с оспой.
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27.05.2020 08:16 Ответить
идёт шумиха и дерибан бабла...
фармацевты запустили аферу планетарного масштаба...
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27.05.2020 08:16 Ответить
и все рвачи отклёвывают кто что может..
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27.05.2020 08:17 Ответить
Запустили не фармацевты, эти лишь звено в цепи.
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27.05.2020 08:18 Ответить
всегда готовое звено, как пианерьі, бабловьіе.
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27.05.2020 08:27 Ответить
переболевший медик может дальше работать и таким обрзом учавствовать в исследовании. вирус то еше не исследован.
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27.05.2020 08:29 Ответить
сказали же что иммунитет не приобритается и можно заболеть по-второму, третьему и дальше кругу
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27.05.2020 08:32 Ответить
Враньё. Без имунитета выживших было бы ноль. А они есть. Более того их 99%

Вирус понятно меняется и може прицепиться повторно. Но в следующий раз всё будет гораздо легче. У организма уже есть для него имунные заготовки
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27.05.2020 09:29 Ответить
ну це ж грип, ним хворіють кожен рік. і не раз на рік. а треба це точно знать.
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27.05.2020 10:30 Ответить
Первая линия обороны имунитета это интерфироны 50% задерживают Если вирус прорывается вступают в дело антитела на этот вирус 90% происходит бессимпомно. Для размышления барановирусным.
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27.05.2020 08:19 Ответить
Эта Гинзбург в Днепре чуть в тюрме не оказалась, теперь она в Киеве схемы прокручивает.
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27.05.2020 08:49 Ответить
 
 