У Києві розпочато ІФА-тестування медиків на антитіла до коронавірусу, - Гінзбург

У Києві розпочато тестування медичних працівників ІФА-тестами для виявлення антитіл до COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

"У першу чергу тестуємо тих медиків, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Сьогодні це "ковідні" бригади "швидких". Після них розпочинаємо масове тестування співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Плануємо, що на добу робитимемо близько 100 аналізів. Також до кінця тижня будуть протестовані ІФА-тестами співробітники столичних пологових, перевіряти на наявність антитіл їх розпочали ще вчора", – розповіла Гінзбург.

На думку директорки департаменту охорони здоров'я КМДА, такий метод дозволить краще розуміти справжню статистику захворюваності серед медичних працівників.

"На сьогодні у 12 лабораторіях комунальних закладів охорони здоров’я є можливість отримувати результати ІФА. Департамент проводить роботу з керівниками закладів, які, я впевнена, зацікавлені в такому тестуванні. Тому що йдеться насамперед про піклування про своїх співробітників та пацієнтів", – підсумувала Гінзбург.

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Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук / макромолекул / вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.

Переваги методу: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.