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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві розпочато ІФА-тестування медиків на антитіла до коронавірусу, - Гінзбург

У Києві розпочато ІФА-тестування медиків на антитіла до коронавірусу, - Гінзбург

У Києві розпочато тестування медичних працівників ІФА-тестами для виявлення антитіл до COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

"У першу чергу тестуємо тих медиків, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Сьогодні це "ковідні" бригади "швидких". Після них розпочинаємо масове тестування співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Плануємо, що на добу робитимемо близько 100 аналізів. Також до кінця тижня будуть протестовані ІФА-тестами співробітники столичних пологових, перевіряти на наявність антитіл їх розпочали ще вчора", – розповіла Гінзбург.

На думку директорки департаменту охорони здоров'я КМДА, такий метод дозволить краще розуміти справжню статистику захворюваності серед медичних працівників.

"На сьогодні у 12 лабораторіях комунальних закладів охорони здоров’я є можливість отримувати результати ІФА. Департамент проводить роботу з керівниками закладів, які, я впевнена, зацікавлені в такому тестуванні. Тому що йдеться насамперед про піклування про своїх співробітників та пацієнтів", – підсумувала Гінзбург.

Також читайте: В Україні легко можна купити тест для визначення COVID-19 testsealabs і самостійно його зробити в домашніх умовах

Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук / макромолекул / вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.

Переваги методу: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19441) тестування (456) лікарі (1287) Гінзбург Валентина (17) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Запустили не фармацевты, эти лишь звено в цепи.
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27.05.2020 08:18
+1
Эта Гинзбург в Днепре чуть в тюрме не оказалась, теперь она в Киеве схемы прокручивает.
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27.05.2020 08:49
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А какая разница переболел медик на коронавирус или нет, если иммунитет от короны не приобритается?
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27.05.2020 08:09 Відповісти
На какое-то время - должен. Потом малярию какую-нибудь запустят или чуму с оспой.
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27.05.2020 08:16 Відповісти
идёт шумиха и дерибан бабла...
фармацевты запустили аферу планетарного масштаба...
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27.05.2020 08:16 Відповісти
и все рвачи отклёвывают кто что может..
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27.05.2020 08:17 Відповісти
Запустили не фармацевты, эти лишь звено в цепи.
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27.05.2020 08:18 Відповісти
всегда готовое звено, как пианерьі, бабловьіе.
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27.05.2020 08:27 Відповісти
переболевший медик может дальше работать и таким обрзом учавствовать в исследовании. вирус то еше не исследован.
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27.05.2020 08:29 Відповісти
сказали же что иммунитет не приобритается и можно заболеть по-второму, третьему и дальше кругу
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27.05.2020 08:32 Відповісти
Враньё. Без имунитета выживших было бы ноль. А они есть. Более того их 99%

Вирус понятно меняется и може прицепиться повторно. Но в следующий раз всё будет гораздо легче. У организма уже есть для него имунные заготовки
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27.05.2020 09:29 Відповісти
ну це ж грип, ним хворіють кожен рік. і не раз на рік. а треба це точно знать.
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27.05.2020 10:30 Відповісти
Первая линия обороны имунитета это интерфироны 50% задерживают Если вирус прорывается вступают в дело антитела на этот вирус 90% происходит бессимпомно. Для размышления барановирусным.
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27.05.2020 08:19 Відповісти
Эта Гинзбург в Днепре чуть в тюрме не оказалась, теперь она в Киеве схемы прокручивает.
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27.05.2020 08:49 Відповісти
 
 