Президент Словакии Чапутова пригласила Зеленского посетить Братиславу
Президент Словакии Зузана Чапутова пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Братиславу после завершения пандемии коронавируса.
Об этом написала Чапутова в Twitter 26 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Приятно пообщаться с президентом Украины Зеленским: Словакия и Украина остаются надежными партнерами и друзьями. Рада, что мы смогли помочь Украине в борьбе с пандемией. Я надеюсь в ближайшее время принять господина президента в Словакии и развивать наши тесные отношения", - написала Чапутова.
Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
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бо вже накерував
хочу в Братиславу, уже купил билеты на август.
Як Ви думаєте: в європейській країні можуть залишатися вулиці імені російських письменників (Чернишевського, Лермонтова) або одіозного військового діяча, обвинуваченого у військових злочинах проти людяності (Радован Караджича)?
У Братиславі є все вище назване
P.S. Співчуваю Зузані Чапутовій, терпіння в спілкуванні з Ослом I .
після повернення зі Словаччини президенту потрібно буде аідбувати 14-денну обсервацію?
Чи обсервація у нас тільки для рабів?