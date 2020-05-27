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Президент Словакии Чапутова пригласила Зеленского посетить Братиславу

Президент Словакии Чапутова пригласила Зеленского посетить Братиславу

Президент Словакии Зузана Чапутова пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Братиславу после завершения пандемии коронавируса.

Об этом написала Чапутова в Twitter 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Приятно пообщаться с президентом Украины Зеленским: Словакия и Украина остаются надежными партнерами и друзьями. Рада, что мы смогли помочь Украине в борьбе с пандемией. Я надеюсь в ближайшее время принять господина президента в Словакии и развивать наши тесные отношения", - написала Чапутова.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина запросила помощь от ЕС в борьбе с коронавирусом, Словакия отреагировала, - Еврокомиссия

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Словакия (977) Чапутова Зузана (42)


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Топ комментарии
+7
33 нещастя поїде до Словакії. Стережіться і тримайте свої МНС напоготові.
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27.05.2020 10:14
+6
Братиславе приготовится
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27.05.2020 10:15
+5
Словакія чи Словенія-какая разніца. Чапутович знає, шо візит Зе-це до нещастя?
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27.05.2020 10:16
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Ленка, держи ухо востро. Видать твой бубочка пАнравился...
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27.05.2020 10:10 Ответить
а що, на Мендельвошку вже 5:30, а не 7:40?
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27.05.2020 11:20 Ответить
Ну Чапутова то про це не знає...
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27.05.2020 11:38 Ответить
їй і не треба , бо вона без каблуків та навприсідки, все одно вища від гіганта думки Геракла Бу-бу.
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27.05.2020 12:03 Ответить
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27.05.2020 12:21 Ответить
ото хай краще їздить
бо вже накерував
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27.05.2020 10:11 Ответить
Тільки за рахунок дружини, нічого державні кошти марнотратити.
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27.05.2020 10:23 Ответить
Рискованый шаг
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27.05.2020 10:12 Ответить
33 нещастя поїде до Словакії. Стережіться і тримайте свої МНС напоготові.
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27.05.2020 10:14 Ответить
Словаччина, офіційна назва Словацька Республіка.
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27.05.2020 12:39 Ответить
Братиславе приготовится
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27.05.2020 10:15 Ответить
Велосипед у него уже есть!
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27.05.2020 10:15 Ответить
Словакія чи Словенія-какая разніца. Чапутович знає, шо візит Зе-це до нещастя?
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27.05.2020 10:16 Ответить
Она решила проверить не врут ли?
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27.05.2020 10:19 Ответить
Не, Ленка не захочет - там нет крутых шоппинг-центров как в Париже,
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27.05.2020 10:16 Ответить
Люди захотели развлечься?
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27.05.2020 10:17 Ответить
А може пригод захотілося, будуть вам пригоди якщо віруса недостатньо.
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27.05.2020 10:21 Ответить
Дайте ему поводыря,а то еще в Карловы Вары заедет.Чехия,словакия-какая разница?
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27.05.2020 10:19 Ответить
Зузана, открывайте грницу с Украиной,
хочу в Братиславу, уже купил билеты на август.
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27.05.2020 10:23 Ответить
Да такая же клоунесса как и ЗЕ ! Вылезла журнашлюшка якобы на борьбе с коррупцией!
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27.05.2020 10:30 Ответить
Только пусть не забудет прихватить с собой пианино.
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27.05.2020 10:31 Ответить
А Пикалова с роялем и кордебалет квартала с Жекой тоже едут?
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27.05.2020 10:33 Ответить
Конечно. А кто же будет помогать стучать по пиано. Во власти почти весь квартал, так цирк в полном сборе
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27.05.2020 11:36 Ответить
знову щось згорить чи завалиться, дурний знак від блазня!
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27.05.2020 10:37 Ответить
Наша Чапутова - красивый и прозападный президент
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 1344
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27.05.2020 10:41 Ответить
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 876
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27.05.2020 10:42 Ответить
Предыдущий президент Киска и новый Чапутова - никаких скандалов между ними
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 3599
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27.05.2020 10:43 Ответить
Словакия - настоящая европейская страна и друг Украины
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 5442
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27.05.2020 10:44 Ответить
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 5187
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27.05.2020 10:45 Ответить
Пані Софія-Марія Дуглас!
Як Ви думаєте: в європейській країні можуть залишатися вулиці імені російських письменників (Чернишевського, Лермонтова) або одіозного військового діяча, обвинуваченого у військових злочинах проти людяності (Радован Караджича)?
У Братиславі є все вище назване
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27.05.2020 12:24 Ответить
Шан. https://censor.net/ua/user/357550, щоб вам писати "наша", потрібно не дозвіл на працю, а громадянство... І шкода, що маючи стільки прекрасних сусідів, весь імфопростір України забитий кацапами...
P.S. Співчуваю Зузані Чапутовій, терпіння в спілкуванні з Ослом I .
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27.05.2020 11:27 Ответить
Клоун просто нарасхват. Каждый хочет потрепать его по щёчке
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27.05.2020 11:06 Ответить
Одразу згадався "Євротур")))))
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27.05.2020 11:17 Ответить
Дура Сусанна... От дура. Воно їй надо? А словакам? Який там ще катаклізм не стався?
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27.05.2020 11:22 Ответить
Цирк-шапито скоро на гастроли отправится! Главное, чтобы пиано не забыли!
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27.05.2020 11:33 Ответить
Зачем? Вот какой смысл от этих вояжей?Какой смысл вообще от этого тупого зе?
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27.05.2020 11:34 Ответить
Президент Словакии решила поднять планку своего эго,ибо на фоне Вовочки....... .Чисто женское чувство - отомстить мужикам.
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27.05.2020 11:57 Ответить
Ой зря. Обязательно что-то сгорит или обрушится.
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27.05.2020 13:17 Ответить
Крамольне питання:
після повернення зі Словаччини президенту потрібно буде аідбувати 14-денну обсервацію?
Чи обсервація у нас тільки для рабів?
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27.05.2020 13:19 Ответить
хорошо, правильно.
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27.05.2020 18:28 Ответить
 
 