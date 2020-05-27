Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу
Президентка Словаччини Зузана Чапутова запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Братиславу після завершення пандемії коронавірусу.
Про це написала Чапутова у Twitter 26 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Приємно поспілкуватися з президентом України Зеленським: Словаччина і Україна залишаються надійними партнерами і друзями. Рада, що ми змогли допомогти Україні в боротьбі з пандемією. Я сподіваюся найближчим часом прийняти пана президента в Словаччині та розвивати наші тісні відносини", - написала Чапутова.
Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
Топ коментарі
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бо вже накерував
хочу в Братиславу, уже купил билеты на август.
Як Ви думаєте: в європейській країні можуть залишатися вулиці імені російських письменників (Чернишевського, Лермонтова) або одіозного військового діяча, обвинуваченого у військових злочинах проти людяності (Радован Караджича)?
У Братиславі є все вище назване
P.S. Співчуваю Зузані Чапутовій, терпіння в спілкуванні з Ослом I .
після повернення зі Словаччини президенту потрібно буде аідбувати 14-денну обсервацію?
Чи обсервація у нас тільки для рабів?