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Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу

Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу

Президентка Словаччини Зузана Чапутова запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Братиславу після завершення пандемії коронавірусу.

Про це написала Чапутова у Twitter 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Приємно поспілкуватися з президентом України Зеленським: Словаччина і Україна залишаються надійними партнерами і друзями. Рада, що ми змогли допомогти Україні в боротьбі з пандемією. Я сподіваюся найближчим часом прийняти пана президента в Словаччині та розвивати наші тісні відносини", - написала Чапутова.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Словаччина (1098) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+7
33 нещастя поїде до Словакії. Стережіться і тримайте свої МНС напоготові.
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27.05.2020 10:14
+6
Братиславе приготовится
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27.05.2020 10:15
+5
Словакія чи Словенія-какая разніца. Чапутович знає, шо візит Зе-це до нещастя?
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27.05.2020 10:16
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Ленка, держи ухо востро. Видать твой бубочка пАнравился...
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27.05.2020 10:10 Відповісти
а що, на Мендельвошку вже 5:30, а не 7:40?
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27.05.2020 11:20 Відповісти
Ну Чапутова то про це не знає...
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27.05.2020 11:38 Відповісти
їй і не треба , бо вона без каблуків та навприсідки, все одно вища від гіганта думки Геракла Бу-бу.
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27.05.2020 12:03 Відповісти
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27.05.2020 12:21 Відповісти
ото хай краще їздить
бо вже накерував
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27.05.2020 10:11 Відповісти
Тільки за рахунок дружини, нічого державні кошти марнотратити.
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27.05.2020 10:23 Відповісти
Рискованый шаг
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27.05.2020 10:12 Відповісти
33 нещастя поїде до Словакії. Стережіться і тримайте свої МНС напоготові.
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27.05.2020 10:14 Відповісти
Словаччина, офіційна назва Словацька Республіка.
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27.05.2020 12:39 Відповісти
Братиславе приготовится
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27.05.2020 10:15 Відповісти
Велосипед у него уже есть!
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27.05.2020 10:15 Відповісти
Словакія чи Словенія-какая разніца. Чапутович знає, шо візит Зе-це до нещастя?
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27.05.2020 10:16 Відповісти
Она решила проверить не врут ли?
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27.05.2020 10:19 Відповісти
Не, Ленка не захочет - там нет крутых шоппинг-центров как в Париже,
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27.05.2020 10:16 Відповісти
Люди захотели развлечься?
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27.05.2020 10:17 Відповісти
А може пригод захотілося, будуть вам пригоди якщо віруса недостатньо.
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27.05.2020 10:21 Відповісти
Дайте ему поводыря,а то еще в Карловы Вары заедет.Чехия,словакия-какая разница?
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27.05.2020 10:19 Відповісти
Зузана, открывайте грницу с Украиной,
хочу в Братиславу, уже купил билеты на август.
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27.05.2020 10:23 Відповісти
Да такая же клоунесса как и ЗЕ ! Вылезла журнашлюшка якобы на борьбе с коррупцией!
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27.05.2020 10:30 Відповісти
Только пусть не забудет прихватить с собой пианино.
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27.05.2020 10:31 Відповісти
А Пикалова с роялем и кордебалет квартала с Жекой тоже едут?
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27.05.2020 10:33 Відповісти
Конечно. А кто же будет помогать стучать по пиано. Во власти почти весь квартал, так цирк в полном сборе
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27.05.2020 11:36 Відповісти
знову щось згорить чи завалиться, дурний знак від блазня!
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27.05.2020 10:37 Відповісти
Наша Чапутова - красивый и прозападный президент
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 1344
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27.05.2020 10:41 Відповісти
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 876
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27.05.2020 10:42 Відповісти
Предыдущий президент Киска и новый Чапутова - никаких скандалов между ними
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 3599
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27.05.2020 10:43 Відповісти
Словакия - настоящая европейская страна и друг Украины
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 5442
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27.05.2020 10:44 Відповісти
Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу - Цензор.НЕТ 5187
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27.05.2020 10:45 Відповісти
Пані Софія-Марія Дуглас!
Як Ви думаєте: в європейській країні можуть залишатися вулиці імені російських письменників (Чернишевського, Лермонтова) або одіозного військового діяча, обвинуваченого у військових злочинах проти людяності (Радован Караджича)?
У Братиславі є все вище назване
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27.05.2020 12:24 Відповісти
Шан. https://censor.net/ua/user/357550, щоб вам писати "наша", потрібно не дозвіл на працю, а громадянство... І шкода, що маючи стільки прекрасних сусідів, весь імфопростір України забитий кацапами...
P.S. Співчуваю Зузані Чапутовій, терпіння в спілкуванні з Ослом I .
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27.05.2020 11:27 Відповісти
Клоун просто нарасхват. Каждый хочет потрепать его по щёчке
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27.05.2020 11:06 Відповісти
Одразу згадався "Євротур")))))
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27.05.2020 11:17 Відповісти
Дура Сусанна... От дура. Воно їй надо? А словакам? Який там ще катаклізм не стався?
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27.05.2020 11:22 Відповісти
Цирк-шапито скоро на гастроли отправится! Главное, чтобы пиано не забыли!
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27.05.2020 11:33 Відповісти
Зачем? Вот какой смысл от этих вояжей?Какой смысл вообще от этого тупого зе?
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27.05.2020 11:34 Відповісти
Президент Словакии решила поднять планку своего эго,ибо на фоне Вовочки....... .Чисто женское чувство - отомстить мужикам.
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27.05.2020 11:57 Відповісти
Ой зря. Обязательно что-то сгорит или обрушится.
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27.05.2020 13:17 Відповісти
Крамольне питання:
після повернення зі Словаччини президенту потрібно буде аідбувати 14-денну обсервацію?
Чи обсервація у нас тільки для рабів?
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27.05.2020 13:19 Відповісти
хорошо, правильно.
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27.05.2020 18:28 Відповісти
 
 