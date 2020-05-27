Президентка Словаччини Чапутова запросила Зеленського відвідати Братиславу

Президентка Словаччини Зузана Чапутова запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Братиславу після завершення пандемії коронавірусу.

Про це написала Чапутова у Twitter 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Приємно поспілкуватися з президентом України Зеленським: Словаччина і Україна залишаються надійними партнерами і друзями. Рада, що ми змогли допомогти Україні в боротьбі з пандемією. Я сподіваюся найближчим часом прийняти пана президента в Словаччині та розвивати наші тісні відносини", - написала Чапутова.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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