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Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля
В Турции подготовили 9-этапный план по открытию воздушных границ с 70 странами мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В плане предусмотрены девять этапов. Сначала, 10 июня, возобновятся полеты в Болгарию, Бахрейн, Грецию, Катар.
Для граждан Украины Турция откроет границы на пятом этапе, 1 июля. Кроме Украины, с этого дня страна станет доступной для туристов из Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции.
В последнюю очередь будет восстановлено авиасообщение с США - с 1 сентября.
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Sergii Naushenko
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