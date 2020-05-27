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Новости Коронавирус и карантин
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Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

В Турции подготовили 9-этапный план по открытию воздушных границ с 70 странами мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В плане предусмотрены девять этапов. Сначала, 10 июня, возобновятся полеты в Болгарию, Бахрейн, Грецию, Катар.

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Для граждан Украины Турция откроет границы на пятом этапе, 1 июля. Кроме Украины, с этого дня страна станет доступной для туристов из Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции.

В последнюю очередь будет восстановлено авиасообщение с США - с 1 сентября.

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А після повернення в Україну з Туреччини - 2 тижнева самоізоляції потрібна буде?
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27.05.2020 10:31 Ответить
А теперь надо исправлять ошибки при вирусе -НУЖЕН ЧИСТЫЙ ИЛИ МОРСКОЙ ВОЗДУХ,парки,деревья,горы -кислород для крови.Он и повышает иммунитет организма.
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27.05.2020 10:34 Ответить
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня - Цензор.НЕТ 257
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27.05.2020 10:44 Ответить
Это Эрдоган? У которого жена арабка а сам еврей?,который посадил 30т.патриотов и снял с работы 160000 преподавателей?Который 2 раза сдал одэров=азэров(а не туркоман) в АлаБее(Алеппо???) и Идлибе?
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27.05.2020 10:55 Ответить
Хто знає, що за курорт на фото?
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27.05.2020 11:46 Ответить
похоже, Кемер
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27.05.2020 12:48 Ответить
Фездерашке не будут открывать?
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27.05.2020 14:57 Ответить
 
 