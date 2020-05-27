Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

У Туреччині підготували 9-етапний план з відкриття повітряних кордонів із 70 країнами світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У плані передбачено дев'ять етапів. Спочатку, 10 червня, відновляться польоти в Болгарію, Бахрейн, Грецію, Катар.

Для громадян України Туреччина відкриє кордони на п'ятому етапі, 1 липня. Крім України, з цього дня країна стане доступною для туристів з Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади та Швеції.

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В останню чергу буде відновлено авіасполучення зі США - із 1 вересня.