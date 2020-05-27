УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8241 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 133 7

Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

У Туреччині підготували 9-етапний план з відкриття повітряних кордонів із 70 країнами світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У плані передбачено дев'ять етапів. Спочатку, 10 червня, відновляться польоти в Болгарію, Бахрейн, Грецію, Катар.

Для громадян України Туреччина відкриє кордони на п'ятому етапі, 1 липня. Крім України, з цього дня країна стане доступною для туристів з Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади та Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 країн Євросоюзу домовилися про правила безпечної відпустки влітку

В останню чергу буде відновлено авіасполучення зі США - із 1 вересня.

Автор: 

карантин (18172) відпочинок (230) відпустка (123) туризм (1561) Туреччина (3499) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А після повернення в Україну з Туреччини - 2 тижнева самоізоляції потрібна буде?
показати весь коментар
27.05.2020 10:31 Відповісти
А теперь надо исправлять ошибки при вирусе -НУЖЕН ЧИСТЫЙ ИЛИ МОРСКОЙ ВОЗДУХ,парки,деревья,горы -кислород для крови.Он и повышает иммунитет организма.
показати весь коментар
27.05.2020 10:34 Відповісти
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня - Цензор.НЕТ 257
показати весь коментар
27.05.2020 10:44 Відповісти
Это Эрдоган? У которого жена арабка а сам еврей?,который посадил 30т.патриотов и снял с работы 160000 преподавателей?Который 2 раза сдал одэров=азэров(а не туркоман) в АлаБее(Алеппо???) и Идлибе?
показати весь коментар
27.05.2020 10:55 Відповісти
Хто знає, що за курорт на фото?
показати весь коментар
27.05.2020 11:46 Відповісти
похоже, Кемер
показати весь коментар
27.05.2020 12:48 Відповісти
Фездерашке не будут открывать?
показати весь коментар
27.05.2020 14:57 Відповісти
 
 