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Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
У Туреччині підготували 9-етапний план з відкриття повітряних кордонів із 70 країнами світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У плані передбачено дев'ять етапів. Спочатку, 10 червня, відновляться польоти в Болгарію, Бахрейн, Грецію, Катар.
Для громадян України Туреччина відкриє кордони на п'ятому етапі, 1 липня. Крім України, з цього дня країна стане доступною для туристів з Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади та Швеції.
В останню чергу буде відновлено авіасполучення зі США - із 1 вересня.
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Sergii Naushenko
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BaktriyaKavkaz
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C прискорбием и озабоченостью
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