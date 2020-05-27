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Новости Силовики
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Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала группу иностранных киллеров за покушение на убийство гражданина Черногории в столице. Задержание четырех фигурантов состоялось в Одессе: при этом они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления коммуникации Национальной полиции Украины (по материалам Департамента стратегических расследований).

Так, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 01

Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные стреляли в мужчину в центре Киева

По словам председателя Нацполиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 02

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДСР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Клименко.

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 03

Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 04

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 05
Фото: сайт Нацполиции

Как сообщает Deтектив.info в Facebook жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Знице. Иностранец живет в ЖК "Новопечерские Липки", на территории которого на него и напали.

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 06
Фото: Deтектив.info/Facebook

Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция 07

Киев (25499) киллер (140) Одесса (7872) покушение (1033) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+26
Уже киллеры не выдерживают и указывают правоохранителям на лиц находящихся в розыске
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27.05.2020 10:48
+24
похоже, что раненный наркодиллер пользовался негласной заботой и охраной нашего МВД, поскольку преспокойно жил в "Печерских Липках" с семьей..
без "серьезной крыши", просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..
100% Аваков крышевал за долю немалую товарища наркодилера..
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27.05.2020 10:59
+15
Спасли наркодилера от киллеров. С таким пафосом, будто пострадавший наркодилер в доску свой.
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27.05.2020 10:51
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Уже киллеры не выдерживают и указывают правоохранителям на лиц находящихся в розыске
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27.05.2020 10:48 Ответить
А затримав їх УКР)))
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27.05.2020 10:49 Ответить
древній)
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27.05.2020 10:52 Ответить
Подлечите его и отпустите а то трафик накроется.
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27.05.2020 10:51 Ответить
Аваковские полицаи его подменят.
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27.05.2020 11:11 Ответить
Спасли наркодилера от киллеров. С таким пафосом, будто пострадавший наркодилер в доску свой.
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27.05.2020 10:51 Ответить
почти рифма наркокиллера от киллера.
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27.05.2020 11:03 Ответить
*****, Аваков им должен был бы премию выписать, но кажись наркодиллер оплачивал свою крышу. Это вам не Шеремет какой-то...
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27.05.2020 10:58 Ответить
похоже, что раненный наркодиллер пользовался негласной заботой и охраной нашего МВД, поскольку преспокойно жил в "Печерских Липках" с семьей..
без "серьезной крыши", просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..
100% Аваков крышевал за долю немалую товарища наркодилера..
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27.05.2020 10:59 Ответить
просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Он табличку носил,что он в розыске?Очень быстро нашли киллеров,хорошая работа .
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27.05.2020 13:17 Ответить
Методичку смени, устарела
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27.05.2020 13:28 Ответить
От зразу й Авак ! Може то Баканова була годівничка.
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27.05.2020 14:42 Ответить
Баканов всего год на посаде..
больше шансов только у Авакова..
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27.05.2020 14:57 Ответить
Як не свій? Жив в себе дома з сім'єю, працював. Порядна людина в зв'язках порочних, рюкзаковими псами, не помічений!
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27.05.2020 11:02 Ответить
Наган, довольно редкий...
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27.05.2020 11:05 Ответить
Австро-Венгрия куча на балканах в наследство осталась .гасер только шомпол с другого вставлен \ если не ошибаюсь\
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27.05.2020 11:42 Ответить
В Управлінні карного розшуку прикольна абрівіатура "УКР"....
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27.05.2020 11:07 Ответить
Мафія сама карає наркоторгівців,тоді як поліцаї гвалтують свідків за народні гроші.
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27.05.2020 11:12 Ответить
Гнать надо балканцев нах*р. Вата-ватная,что по быдловатости,что по имперскости,что по совковости.
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27.05.2020 11:18 Ответить
балканцы разные бывают словенцы и хорваты это не совковые быдловатые сербы
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27.05.2020 11:28 Ответить
А черногорцы и македонцы к кому относятся?
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27.05.2020 11:37 Ответить
Северные македонцы и черногорцы вращаются в орбите Сербии
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27.05.2020 11:48 Ответить
личного дилера главзебила пощипали?
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27.05.2020 11:24 Ответить
международная преступность уже прямо какое-то гнездовье устроило в Украине.
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27.05.2020 11:27 Ответить
И очень давно - за определенный гешефт миграционная служба любой украинский документ выдаст
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27.05.2020 13:31 Ответить
Благодатный край ! Каких только групировок здесь нет ,и сербы ,и македонцы ,и болгары ,и черногорцы всем есть работа .Слава Украине!
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27.05.2020 11:27 Ответить
Триада и Мара Сальватруча на подходе.
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27.05.2020 11:40 Ответить
грузинские воры в законе еще
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27.05.2020 18:08 Ответить
У меня разрыв шаблона. Хоплофобы говорили, что украинцам нельзя давать короткостволы, бо друг друга перестреляют. Поэтому, прочитав новость про нападение, я думал, что это полицейские стреляли. Ведь если обычным гражданам оружие запрещено, значит, оно может быть только у полиции. Оказывается, то были не полицейские, и даже не украинцы!!!
Что же получается: оружие может быть у тех, кому оно не разрешено законом?
А может, они из-за границы его провезли? Хоплофобы, просветите: ввозить оружие иностранцам в Украину разрешено? А то что-то не сходится тут. По-моему, не разрешено, но тогда выходит, что... любой дурак, даже не гражданин Украины, разгуливает по стране с оружием и даже из него стреляет?
В то время как у меня пистолета нет, потому что я законопослушный?
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27.05.2020 11:29 Ответить
Получается эти балканские горцы купили оружие в украинском военторзі?
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27.05.2020 12:11 Ответить
Кіллери , з наганом ? Мабуть що профі
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27.05.2020 11:47 Ответить
Скоро как в Африке будут все с оружием ходить, т.к. эта не способна защитить своих граждан, она вообще ни на что не способна.
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27.05.2020 11:49 Ответить
"Семь пулек,как в Сараево"
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27.05.2020 12:09 Ответить
В Европе это балканское отребье за людей не считают, а в Украине они-уважаемые иностранцы. Умора.
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27.05.2020 12:29 Ответить
По Киеву гуляют наркодельцы, а силовые структуры в это время тырят картины по музеям. Зелебобики, такие зелебобики
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27.05.2020 12:34 Ответить
обміняють в рашці на чергових таксистів-бариг
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27.05.2020 12:52 Ответить
Якийсь карнавал,як в фільмах Кустуріци.
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27.05.2020 14:43 Ответить
Дожились! Вся нечисть со всего мира сюда съезжается, как мухи на зеленое дерьмо!
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27.05.2020 17:40 Ответить
полиция молодцы. оперативно.
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27.05.2020 18:23 Ответить
 
 