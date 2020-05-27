Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция. ФОТОрепортаж
Нацполиция задержала группу иностранных киллеров за покушение на убийство гражданина Черногории в столице. Задержание четырех фигурантов состоялось в Одессе: при этом они оказали сопротивление и пытались скрыться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления коммуникации Национальной полиции Украины (по материалам Департамента стратегических расследований).
Так, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.
"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.
По словам председателя Нацполиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.
"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДСР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Клименко.
Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает Deтектив.info в Facebook жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Знице. Иностранец живет в ЖК "Новопечерские Липки", на территории которого на него и напали.
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без "серьезной крыши", просто так жить в центре Киева по поддельным документам находясь в международном розыске, не-воз-мож-но!..
100% Аваков крышевал за долю немалую товарища наркодилера..
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Он табличку носил,что он в розыске?Очень быстро нашли киллеров,хорошая работа .
больше шансов только у Авакова..
Что же получается: оружие может быть у тех, кому оно не разрешено законом?
А может, они из-за границы его провезли? Хоплофобы, просветите: ввозить оружие иностранцам в Украину разрешено? А то что-то не сходится тут. По-моему, не разрешено, но тогда выходит, что... любой дурак, даже не гражданин Украины, разгуливает по стране с оружием и даже из него стреляет?
В то время как у меня пистолета нет, потому что я законопослушный?