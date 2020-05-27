Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала группу иностранных киллеров за покушение на убийство гражданина Черногории в столице. Задержание четырех фигурантов состоялось в Одессе: при этом они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления коммуникации Национальной полиции Украины (по материалам Департамента стратегических расследований).

Так, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

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По словам председателя Нацполиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДСР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Клименко.

Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт Нацполиции

Как сообщает Deтектив.info в Facebook жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Знице. Иностранец живет в ЖК "Новопечерские Липки", на территории которого на него и напали.



Фото: Deтектив.info/Facebook