"Укрзализныця" создает отдельный филиал по управлению вокзалами

Правления АО "Укрзализныця" приняло решение о создании 1 июля 2020 отдельного филиала - "Вокзальная компания". Ее главная цель - сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзалызницы", об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике АО "Укрзализныця" Антон Саболевський.

По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций.

"К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получение прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей", - сказал он.

Реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания" (крупнейшие комплексы - внеклассные и I класса). На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

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Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов.

Саболевський также отметил, что подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. В составе этого холдинга есть отдельная компания, которая занимается вокзалами, - DB Netze Stations, которая по 2019 получила прибыль EBITDA в размере 349 млн евро. Вместе с тем по итогам 2019 г. отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов АО "Укрзализныця" составил почти 800 млн грн.

Справка. На балансе АО "Укрзализныця" находятся 106 вокзалов, 75 из них - на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов.