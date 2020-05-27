"Укрзалізниця" створює окрему філію з управління вокзалами

Правління АТ "Укрзалізниця" ухвалило рішення про створення 1 липня 2020 року окремої філії - "Вокзальна компанія". Її головна мета - зробити вокзали ефективними і вивести їх на беззбитковий рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниця", про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця" Антон Саболевський.

За його словами, таке рішення викликане необхідністю удосконалення системи управління вокзалами, підвищення ефективності їхньої діяльності, зокрема за рахунок мінімізації дублюючих функцій.

"До головних цілей належить і скорочення фінансових витрат, вихід на рівень беззбитковості та згодом отримання прибутку. Досягти цього планується, зокрема, за рахунок розвитку комерційних площ", — сказав він.

Реорганізацію вокзального господарства планується провести у два етапи: спершу до філії будуть передані вокзали, які наразі перебувають в управлінні філії "Пасажирська компанія" (найбільші комплекси — позакласні та І класу). На другому етапі будуть передані вокзали І—ІІІ класів, після чого, з метою оптимізації структури управління, планується визначити 14 базових вокзалів, завдяки чому планується централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.

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Персонал для нової філії буде оформлений шляхом переводу з інших підрозділів: "Пасажирська компанія", "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд", регіональних філій.

Антон Саболевський зазначив, що подібна система запозичена у німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. У складі цього холдингу є окрема компанія, що опікується вокзалами, — DB Netze Stations, яка за 2019 р. отримала прибуток EBITDA у розмірі 349 млн євро. Разом з тим за підсумками 2019 р. негативний фінансовий результат діяльності вокзалів АТ "Укрзалізниця" становив майже 800 млн грн.

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Довідка. На балансі АТ "Укрзалізниця" перебувають 106 вокзалів, 75 з них — на балансі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд", 21 — філії "Пасажирська компанія", 10 — регіональних філій.