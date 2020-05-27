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Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы НСЗУ, - посольство

Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы НСЗУ, - посольство

Посольство Канады заявило, что страна внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщается в заявлении посольства Канады, передает Цензор.НЕТ.

"Внимательно наблюдаем за назначением Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения Украины нового временного главы НСЗУ на основе справедливого конкурсного отбора. Ожидаем конкурса на постоянного главу НСЗУ после окончания острой фазы кризиса COVID-19", - подчеркнули в посольстве Канады.

Отмечается, что COVID-19 может потребовать определенных коррекций в украинской медреформе, но основные принципы должны оставаться, а именно: бесплатная, доступная медицинская помощь, ориентированная на пациента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

Автор: 

Канада (2077) НСЗУ (171)


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Нехай за собою спостерігають!
Нічого сунути носа в справи інших країн!
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27.05.2020 12:02 Ответить
Канада "курує" в Україні "медреформи Супрун"..Цікаво,яким правом ?
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27.05.2020 12:17 Ответить
Краще Канада, чим зебенята.
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27.05.2020 14:22 Ответить
Канада це діаспора України. Вона фінансує, надає технічну та політичну підтримку більшості всіх змін що відбуваються.
А так як ми живемо в глобальному світі то якщо зелені мудаки напартачать в черговий раз, то отримають санкції і конфіскацію награбованого. Після чого зелена політична еліта отримає статус як в білоруської. Но навіть такий статус не наблизить Україну до РФ, а навпаки заставить діаспору діяти більш радикально.
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27.05.2020 15:41 Ответить
 
 