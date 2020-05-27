Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы НСЗУ, - посольство

Посольство Канады заявило, что страна внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщается в заявлении посольства Канады, передает Цензор.НЕТ.

"Внимательно наблюдаем за назначением Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения Украины нового временного главы НСЗУ на основе справедливого конкурсного отбора. Ожидаем конкурса на постоянного главу НСЗУ после окончания острой фазы кризиса COVID-19", - подчеркнули в посольстве Канады.

Отмечается, что COVID-19 может потребовать определенных коррекций в украинской медреформе, но основные принципы должны оставаться, а именно: бесплатная, доступная медицинская помощь, ориентированная на пациента.

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