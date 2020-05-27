Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы НСЗУ, - посольство
Посольство Канады заявило, что страна внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины.
Об этом сообщается в заявлении посольства Канады, передает Цензор.НЕТ.
"Внимательно наблюдаем за назначением Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения Украины нового временного главы НСЗУ на основе справедливого конкурсного отбора. Ожидаем конкурса на постоянного главу НСЗУ после окончания острой фазы кризиса COVID-19", - подчеркнули в посольстве Канады.
Отмечается, что COVID-19 может потребовать определенных коррекций в украинской медреформе, но основные принципы должны оставаться, а именно: бесплатная, доступная медицинская помощь, ориентированная на пациента.
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А так як ми живемо в глобальному світі то якщо зелені мудаки напартачать в черговий раз, то отримають санкції і конфіскацію награбованого. Після чого зелена політична еліта отримає статус як в білоруської. Но навіть такий статус не наблизить Україну до РФ, а навпаки заставить діаспору діяти більш радикально.