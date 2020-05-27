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Канада уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави НСЗУ, - посольство

Канада уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави НСЗУ, - посольство

Посольство Канади заявило, що країна уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляється в заяві посольства Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Уважно спостерігаємо за призначенням Кабінетом міністрів і Міністерством охорони здоров'я України нового тимчасового глави НСЗУ на основі справедливого конкурсного відбору. Очікуємо конкурсу на постійного главу НСЗУ після закінчення гострої фази кризи COVID-19", - підкреслили в посольстві Канади.

Зазначається, що COVID-19 може внести певні корективи в українську медреформу, але основні принципи мають залишатися, а саме: безкоштовна, доступна медична допомога, орієнтована на пацієнта.

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Автор: 

Канада (2190) НСЗУ (313)


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Нехай за собою спостерігають!
Нічого сунути носа в справи інших країн!
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27.05.2020 12:02 Відповісти
Канада "курує" в Україні "медреформи Супрун"..Цікаво,яким правом ?
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27.05.2020 12:17 Відповісти
Краще Канада, чим зебенята.
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27.05.2020 14:22 Відповісти
Канада це діаспора України. Вона фінансує, надає технічну та політичну підтримку більшості всіх змін що відбуваються.
А так як ми живемо в глобальному світі то якщо зелені мудаки напартачать в черговий раз, то отримають санкції і конфіскацію награбованого. Після чого зелена політична еліта отримає статус як в білоруської. Но навіть такий статус не наблизить Україну до РФ, а навпаки заставить діаспору діяти більш радикально.
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27.05.2020 15:41 Відповісти
 
 