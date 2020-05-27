Канада уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави НСЗУ, - посольство
Посольство Канади заявило, що країна уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави Національної служби здоров'я України.
Про це повідомляється в заяві посольства Канади, передає Цензор.НЕТ.
"Уважно спостерігаємо за призначенням Кабінетом міністрів і Міністерством охорони здоров'я України нового тимчасового глави НСЗУ на основі справедливого конкурсного відбору. Очікуємо конкурсу на постійного главу НСЗУ після закінчення гострої фази кризи COVID-19", - підкреслили в посольстві Канади.
Зазначається, що COVID-19 може внести певні корективи в українську медреформу, але основні принципи мають залишатися, а саме: безкоштовна, доступна медична допомога, орієнтована на пацієнта.
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А так як ми живемо в глобальному світі то якщо зелені мудаки напартачать в черговий раз, то отримають санкції і конфіскацію награбованого. Після чого зелена політична еліта отримає статус як в білоруської. Но навіть такий статус не наблизить Україну до РФ, а навпаки заставить діаспору діяти більш радикально.