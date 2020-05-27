Более 90% фейков о коронавирусе запустили из Китая и России
Россия и Китай ответственны за 92% дезинформации о COVID-19, которая курсирует в интернете.
Об этом заявил руководитель Оксфордского института интернета Филипп Гаувард, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы наблюдаем довольно существенный рост дезинформации, которую распространяют иностранные государства, особенно Россия и Китай", - сказал он.
По словам Гауварда, вместе Москва и Пекин ответственны за более чем 90% распространенной относительно коронавируса дезинформации.
"Фактически 92% дезинформации (о COVID-19. - Ред.) в мире ведут свое происхождение из России и Китая", - отметил Гаувард.
Также на Цензор.НЕТ: Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон
По словам международного эксперта из Института лидерства в Вашингтоне Рона Неринга, в социальных сетях до сих пор можно найти "тонны" фейковой информации, опубликованной россиянами. Она до сих пор не была ни проверена, ни исправлена.
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ООН запустила инициативу по борьбе с фейками о COVID-19
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3030728-oon-zapustila-iniciativu-po-borbe-s-fejkami-o-covid19.html
"...
Информация будет предоставляться по трем темам: наука - посвященная спасению жизней от болезни, солидарность - содействия местному и глобальному сотрудничеству и решение, где будут призывать к поддержке пострадавших групп населения.
..."
Хоть здесь уже кое-что проясняется - о каких фейках идёт речь...
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
2.Загальна тенденція така ,що зараз пік епідемії з Європи переміщується в Америку..Південну ..
Бразилія,Аргентина,Перу..