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Новости Коронавирус и карантин
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Более 90% фейков о коронавирусе запустили из Китая и России

Более 90% фейков о коронавирусе запустили из Китая и России

Россия и Китай ответственны за 92% дезинформации о COVID-19, которая курсирует в интернете.

Об этом заявил руководитель Оксфордского института интернета Филипп Гаувард, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы наблюдаем довольно существенный рост дезинформации, которую распространяют иностранные государства, особенно Россия и Китай", - сказал он.

По словам Гауварда, вместе Москва и Пекин ответственны за более чем 90% распространенной относительно коронавируса дезинформации.

"Фактически 92% дезинформации (о COVID-19. - Ред.) в мире ведут свое происхождение из России и Китая", - отметил Гаувард.

Также на Цензор.НЕТ: Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон

По словам международного эксперта из Института лидерства в Вашингтоне Рона Неринга, в социальных сетях до сих пор можно найти "тонны" фейковой информации, опубликованной россиянами. Она до сих пор не была ни проверена, ни исправлена.

Автор: 

карантин (16729) Китай (2949) россия (95441) фейк (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Лаковые гробы из 2013 года Ламперузо,кацапы до сих пор выдают для самых упоротых,за "массовые захоронения в Бергамо" от барановируса.
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27.05.2020 12:11
+1
Ну да. Ещё кетайцам некто гебрейесус помогал.
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27.05.2020 12:13
+1
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.05.2020 12:45
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Лаковые гробы из 2013 года Ламперузо,кацапы до сих пор выдают для самых упоротых,за "массовые захоронения в Бергамо" от барановируса.
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27.05.2020 12:11 Ответить
Ну да. Ещё кетайцам некто гебрейесус помогал.
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27.05.2020 12:13 Ответить
Более 90% фейков о коронавирусе запустили из Китая и России - Цензор.НЕТ 7998
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27.05.2020 12:15 Ответить
ака пэдрос вельзевул
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27.05.2020 12:38 Ответить
спс, кэп. мы давно знаем. главный вопрос - кто карать засранцев будет?
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27.05.2020 12:38 Ответить
В статье ссылка на другую статью:

ООН запустила инициативу по борьбе с фейками о COVID-19

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3030728-oon-zapustila-iniciativu-po-borbe-s-fejkami-o-covid19.html

"...
Информация будет предоставляться по трем темам: наука - посвященная спасению жизней от болезни, солидарность - содействия местному и глобальному сотрудничеству и решение, где будут призывать к поддержке пострадавших групп населения.
..."

Хоть здесь уже кое-что проясняется - о каких фейках идёт речь...
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27.05.2020 12:41 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.05.2020 12:45 Ответить
1.про статистику з Китаю ЗАБУДЬТЕ.З расєї,Білорусі теж..

2.Загальна тенденція така ,що зараз пік епідемії з Європи переміщується в Америку..Південну ..
Бразилія,Аргентина,Перу..
Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії - Цензор.НЕТ 8460
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27.05.2020 12:53 Ответить
Апропо... на 1-2 місці мали би бути Білорусь і Росія...

Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії - Цензор.НЕТ 3071
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27.05.2020 13:02 Ответить
Може і наукові журнали про штучний коронавірус видали в КНР, а потім перевели на англійську і надрукували в США?
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27.05.2020 13:10 Ответить
Мне вот интересно... Если о коронавирус еще не изучен, нет статистики, методов лечения, до конца неясно даже как он распространяется- что считают фейками, если неясно, что является фактами? Кто решает?
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27.05.2020 14:02 Ответить
РуSSкій с кітайцем братья навєк, мацква-пекін!
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27.05.2020 16:43 Ответить
а остальные 8-9 % наши родные, украинские.
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27.05.2020 17:09 Ответить
 
 