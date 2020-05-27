Более 90% фейков о коронавирусе запустили из Китая и России

Россия и Китай ответственны за 92% дезинформации о COVID-19, которая курсирует в интернете.

Об этом заявил руководитель Оксфордского института интернета Филипп Гаувард, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы наблюдаем довольно существенный рост дезинформации, которую распространяют иностранные государства, особенно Россия и Китай", - сказал он.

По словам Гауварда, вместе Москва и Пекин ответственны за более чем 90% распространенной относительно коронавируса дезинформации.

"Фактически 92% дезинформации (о COVID-19. - Ред.) в мире ведут свое происхождение из России и Китая", - отметил Гаувард.

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По словам международного эксперта из Института лидерства в Вашингтоне Рона Неринга, в социальных сетях до сих пор можно найти "тонны" фейковой информации, опубликованной россиянами. Она до сих пор не была ни проверена, ни исправлена.