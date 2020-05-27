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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії

Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії

Росія і Китай відповідальні за 92% дезінформації про COVID-19, яка курсує в інтернеті.

Про це заявив керівник Оксфордського інституту інтернету Філіп Гаувард, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми спостерігаємо доволі вагоме зростання дезінформації, яку поширюють іноземні державні, особливо Росія та Китай", - сказав він.

За словами Гауварда, разом Москва й Пекін відповідальні за понад 90% поширеної щодо коронавірусу дезінформації.

"Фактично 92% дезінформації (щодо COVID-19. – Ред.) у світі мають своє походження з Росії та Китаю", - зауважив Гаувард.

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За словами міжнародного експерта з Інституту лідерства у Вашингтоні Рона Нерінга, у соціальних мережах досі можна знайти "тонни" інформації, що була опублікована росіянами та досі не була ані перевірена, ані виправлена.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4499) росія (64846) фейк (742) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Лаковые гробы из 2013 года Ламперузо,кацапы до сих пор выдают для самых упоротых,за "массовые захоронения в Бергамо" от барановируса.
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27.05.2020 12:11
+1
Ну да. Ещё кетайцам некто гебрейесус помогал.
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27.05.2020 12:13
+1
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.05.2020 12:45
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Лаковые гробы из 2013 года Ламперузо,кацапы до сих пор выдают для самых упоротых,за "массовые захоронения в Бергамо" от барановируса.
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27.05.2020 12:11 Відповісти
Ну да. Ещё кетайцам некто гебрейесус помогал.
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27.05.2020 12:13 Відповісти
Более 90% фейков о коронавирусе запустили из Китая и России - Цензор.НЕТ 7998
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27.05.2020 12:15 Відповісти
ака пэдрос вельзевул
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27.05.2020 12:38 Відповісти
спс, кэп. мы давно знаем. главный вопрос - кто карать засранцев будет?
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27.05.2020 12:38 Відповісти
В статье ссылка на другую статью:

ООН запустила инициативу по борьбе с фейками о COVID-19

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3030728-oon-zapustila-iniciativu-po-borbe-s-fejkami-o-covid19.html

"...
Информация будет предоставляться по трем темам: наука - посвященная спасению жизней от болезни, солидарность - содействия местному и глобальному сотрудничеству и решение, где будут призывать к поддержке пострадавших групп населения.
..."

Хоть здесь уже кое-что проясняется - о каких фейках идёт речь...
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27.05.2020 12:41 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.05.2020 12:45 Відповісти
1.про статистику з Китаю ЗАБУДЬТЕ.З расєї,Білорусі теж..

2.Загальна тенденція така ,що зараз пік епідемії з Європи переміщується в Америку..Південну ..
Бразилія,Аргентина,Перу..
Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії - Цензор.НЕТ 8460
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27.05.2020 12:53 Відповісти
Апропо... на 1-2 місці мали би бути Білорусь і Росія...

Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії - Цензор.НЕТ 3071
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27.05.2020 13:02 Відповісти
Може і наукові журнали про штучний коронавірус видали в КНР, а потім перевели на англійську і надрукували в США?
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27.05.2020 13:10 Відповісти
Мне вот интересно... Если о коронавирус еще не изучен, нет статистики, методов лечения, до конца неясно даже как он распространяется- что считают фейками, если неясно, что является фактами? Кто решает?
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27.05.2020 14:02 Відповісти
РуSSкій с кітайцем братья навєк, мацква-пекін!
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27.05.2020 16:43 Відповісти
а остальные 8-9 % наши родные, украинские.
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27.05.2020 17:09 Відповісти
 
 