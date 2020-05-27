Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії
Росія і Китай відповідальні за 92% дезінформації про COVID-19, яка курсує в інтернеті.
Про це заявив керівник Оксфордського інституту інтернету Філіп Гаувард, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми спостерігаємо доволі вагоме зростання дезінформації, яку поширюють іноземні державні, особливо Росія та Китай", - сказав він.
За словами Гауварда, разом Москва й Пекін відповідальні за понад 90% поширеної щодо коронавірусу дезінформації.
"Фактично 92% дезінформації (щодо COVID-19. – Ред.) у світі мають своє походження з Росії та Китаю", - зауважив Гаувард.
За словами міжнародного експерта з Інституту лідерства у Вашингтоні Рона Нерінга, у соціальних мережах досі можна знайти "тонни" інформації, що була опублікована росіянами та досі не була ані перевірена, ані виправлена.
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ООН запустила инициативу по борьбе с фейками о COVID-19
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3030728-oon-zapustila-iniciativu-po-borbe-s-fejkami-o-covid19.html
"...
Информация будет предоставляться по трем темам: наука - посвященная спасению жизней от болезни, солидарность - содействия местному и глобальному сотрудничеству и решение, где будут призывать к поддержке пострадавших групп населения.
..."
Хоть здесь уже кое-что проясняется - о каких фейках идёт речь...
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
2.Загальна тенденція така ,що зараз пік епідемії з Європи переміщується в Америку..Південну ..
Бразилія,Аргентина,Перу..