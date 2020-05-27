Понад 90% фейків про коронавірус запустили з Китаю та Росії

Росія і Китай відповідальні за 92% дезінформації про COVID-19, яка курсує в інтернеті.

Про це заявив керівник Оксфордського інституту інтернету Філіп Гаувард, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми спостерігаємо доволі вагоме зростання дезінформації, яку поширюють іноземні державні, особливо Росія та Китай", - сказав він.

За словами Гауварда, разом Москва й Пекін відповідальні за понад 90% поширеної щодо коронавірусу дезінформації.

"Фактично 92% дезінформації (щодо COVID-19. – Ред.) у світі мають своє походження з Росії та Китаю", - зауважив Гаувард.

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За словами міжнародного експерта з Інституту лідерства у Вашингтоні Рона Нерінга, у соціальних мережах досі можна знайти "тонни" інформації, що була опублікована росіянами та досі не була ані перевірена, ані виправлена.