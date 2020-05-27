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Новости Коронавирус и карантин
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С 30 мая в Киеве откроются ТРЦ и гостиницы, - Кличко

С 30 мая в Киеве откроются ТРЦ и гостиницы, - Кличко

Торгово-развлекательные центры и гостиницы в столице откроют в конце этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве - с соблюдением санитарных норм и регламентов - будут открывать с субботы, 30 мая", - сообщил Кличко.

Также из 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов.

"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. - Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения", - отметил мэр.

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Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание.

"Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - подчеркнул Кличко.

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Сейчас опять порохоботы взвоют про ущемление конституционных прав.
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27.05.2020 12:40 Ответить
 
 