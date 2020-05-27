Із 30 травня в Києві відкриються ТРЦ і готелі, - Кличко

Торгово-розважальні центри і готелі в столиці відкриють в кінці цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ в Києві - з дотриманням санітарних норм і регламентів - відкриватимуть з суботи, 30 травня", - повідомив Кличко.

Також з 30 травня зможуть почати роботу і готелі. Крім хостелів.

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"Для готелів прописані чіткі вимоги, які вони повинні дотримуватися. Температурний скринінг співробітників і постояльців. Масковий режим поза номерами. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі приміщення", - зазначив мер.

Ресторани в готелях поки будуть працювати на винос і на обслуговування.

"Рішення ж про роботу ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо", - підкреслив Кличко.