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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе с начала суток - один обстрел, потерь нет, - Минобороны

На Донбассе с начала суток - один обстрел, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

На донецком направлении в период с 8:40 до 9:30 российские наемники вели обстрел украинских позиций в районе Новотроицкого. Противник применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрела нет.

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Автор: 

Минобороны (9271) обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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"Только нє надо стрєлять" я бачив очі великого Пу і він засмутилися.
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27.05.2020 13:15 Ответить
Майже мир,можна вже агіт.палатки везти,вибори проводити.
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27.05.2020 14:28 Ответить
Может сепары кончились?)
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27.05.2020 14:37 Ответить
 
 