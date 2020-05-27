На Донбассе с начала суток - один обстрел, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

На донецком направлении в период с 8:40 до 9:30 российские наемники вели обстрел украинских позиций в районе Новотроицкого. Противник применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрела нет.

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