На Донбассе с начала суток - один обстрел, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
На донецком направлении в период с 8:40 до 9:30 российские наемники вели обстрел украинских позиций в районе Новотроицкого. Противник применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Подразделения ОС открывали огонь в ответ.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрела нет.
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Bil Krykiv
показать весь комментарий27.05.2020 13:15 Ответить Мне нравится 1
Мария Орловская #276965
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Адам Адамов #459793
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