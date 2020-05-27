На Донбасі з початку доби - один обстріл, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

На донецькому напрямку в період з 8:40 до 9:30 російські найманці вели обстріл українських позицій у районі Новотроїцького. Противник застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.

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Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілу немає.