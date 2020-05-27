Правительственный план стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 содержит 230 пунктов, - Петрашко

Кабинет министров представил план стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, который предполагает улучшение доступа к финансам, уменьшение налогового давления на бизнес, разумное регулирование экономики, продвижение экспорта и в целом содержит 230 пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, правительство утвердило план с трехдневной доработкой на заседании в среду.

"Мы хотим быть прогнозированными для бизнеса и избежать ситуаций, когда бизнес не может прогнозировать работу из-за неожиданных решений государства. В том числе административных барьеров, создание Службы финансовых расследований, автоматическое продолжение срока действия лицензий и разрешений", - сказал министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, большинство предложений правительства базируются на доступе к финансам и рынкам, а также модернизации.

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