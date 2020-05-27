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Новости Коронавирус и карантин
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Правительственный план стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 содержит 230 пунктов, - Петрашко

Правительственный план стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 содержит 230 пунктов, - Петрашко

Кабинет министров представил план стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, который предполагает улучшение доступа к финансам, уменьшение налогового давления на бизнес, разумное регулирование экономики, продвижение экспорта и в целом содержит 230 пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, правительство утвердило план с трехдневной доработкой на заседании в среду.

"Мы хотим быть прогнозированными для бизнеса и избежать ситуаций, когда бизнес не может прогнозировать работу из-за неожиданных решений государства. В том числе административных барьеров, создание Службы финансовых расследований, автоматическое продолжение срока действия лицензий и разрешений", - сказал министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, большинство предложений правительства базируются на доступе к финансам и рынкам, а также модернизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко

Кабмин (14023) карантин (16729) Минэкономразвития (651) Петрашко (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а сколько он содержит под это денег? и кому?...прикорытным???
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27.05.2020 13:26 Ответить
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ---Ковидопоклонники, загнобили бизнес. Загнобили мелких фермеров. Пусть Ковид вам налоги платит.
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27.05.2020 14:17 Ответить
Т.е. не просто будут стимулировать до появления потертостей?

Представляю этот план в исполнении зебиляторов и шмыгалей:
1. Надо шото делать
2. Делать шото надо.
3. Шото делать надо.
...
и так 230 вариантов с разными словами и без всякого практического смысла.
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27.05.2020 13:26 Ответить
Пункт № 1 Рост ВВП 40% за 5 лет, просамокатили на дыру в бюджете 300 млрд
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27.05.2020 13:28 Ответить
Кабмін на самокатах вже достимулювався.
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27.05.2020 13:28 Ответить
Єдине, чим може допомогти кабмін економіці - це не вмішуватись в економіку.)
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27.05.2020 13:30 Ответить
Можно сразу выбросить. План из 230 пунктов не то что выполнить, его даже до половины ни один ни министр ни его помощник не прочитает.
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27.05.2020 13:58 Ответить
Да хоть бы 115 прочитали.
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27.05.2020 17:27 Ответить
 
 