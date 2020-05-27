Кабмин одобрил концепцию оплаты труда госслужащих
Кабинет Министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвердил план мероприятий по ее реализации.
Такое решение было принято на заседании правительства 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Конечно же, я предложу в первую очередь поднять производительность труда чиновников до государственного уровня и вслед за этим сразу же поднимать заработную плату до рыночного уровня. Сначала производительность, а потом зарплата", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как пояснил первый заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Владимир Куприй, цель этой концепции достичь состояния, когда зарплата станет прозрачной, понятной и предсказуемой для общества и для каждого государственного служащего и кандидата, претендующего на должность в госслужбе.
"Сама реформа является комплексной и предусматривает три ключевых элемента. Первый касается реформирования самой структуры заработной платы, то есть задача упростить ее упростить и уменьшить количество составляющих элементов. Следующее - это достижение принципа 70 на 30, то есть увеличить долю должностного оклада до 70% в структуре заработной платы для государственных служащих, ну, и ввести критерии для премий, привязав их к конкретным результатам работы", - сказал он.
Куприй также отметил, что, в-третьих, планируется усовершенствование схемы формирования должностных окладов на основе каталога типовых должностей с соответствующим коэффициентам групп.
"Речь идет об усовершенствовании системы размера выплаты за выслугу лет ограничения за результаты ежегодного оценивания до 100%", - добавил он.
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І ніколи не припинялась.
В усякому випадку до Зе, так точно.
І ще? Невже в Уряді не розуміють, звідки беруться премії 400 відсотків? Для цього достатньо заборонити використовувати економію фонду заробітної плати установи. Звідки ця економія? Свідомо не заповнюються вакансії, а за рахунок зекономлених таким чином коштів збільшують кількість надбавок, збільшують відсотки нарахування цих надбавок, виплачують матеріальні допомоги на оздоровлення до відпустки та вирішення соціально- побутових питань.