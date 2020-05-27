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Кабмин одобрил концепцию оплаты труда госслужащих

Кабмин одобрил концепцию оплаты труда госслужащих

Кабинет Министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Такое решение было принято на заседании правительства 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно же, я предложу в первую очередь поднять производительность труда чиновников до государственного уровня и вслед за этим сразу же поднимать заработную плату до рыночного уровня. Сначала производительность, а потом зарплата", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как пояснил первый заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Владимир Куприй, цель этой концепции достичь состояния, когда зарплата станет прозрачной, понятной и предсказуемой для общества и для каждого государственного служащего и кандидата, претендующего на должность в госслужбе.

"Сама реформа является комплексной и предусматривает три ключевых элемента. Первый касается реформирования самой структуры заработной платы, то есть задача упростить ее упростить и уменьшить количество составляющих элементов. Следующее - это достижение принципа 70 на 30, то есть увеличить долю должностного оклада до 70% в структуре заработной платы для государственных служащих, ну, и ввести критерии для премий, привязав их к конкретным результатам работы", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

Куприй также отметил, что, в-третьих, планируется усовершенствование схемы формирования должностных окладов на основе каталога типовых должностей с соответствующим коэффициентам групп.

"Речь идет об усовершенствовании системы размера выплаты за выслугу лет ограничения за результаты ежегодного оценивания до 100%", - добавил он.

Кабмин (14023) госслужащие (339) заработная плата (2399) Шмыгаль Денис (2663)


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Ну теперь Заживут , а то совсем Пообносились, - А то детей еще не родили , а кормить уже нечем.А народ сам себе Концепция
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27.05.2020 14:02 Ответить
Твоюж матінку....
Новий термін "Виробничий показник праці держслужбовця (наприклад Шмигаля) по Шмигалю"...
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27.05.2020 14:05 Ответить
Зарплата госслужащего в странах ЕС, США и Канады не бывает выше 8 минималок. Воры у власти в Украине об этом даже не говорят.
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27.05.2020 14:19 Ответить
Яким чином термін "продуктивність праці" відноситься до роботи чинуши? Який продукт він виробляє? (Ну окрім головного болю оточуючих). Це що, вони ще більше папірців, справок та довідок будуть вимагати у людей? Ще більше цих самих папірців будуть робити? А потім приде Дубілєт і настане всім діджиталізація? Та йдіть ви лісом!
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27.05.2020 14:22 Ответить
Діджіталізація у орг. держ. служби почалася у 1991 році, сер.
І ніколи не припинялась.
В усякому випадку до Зе, так точно.
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27.05.2020 14:47 Ответить
Кабмін схвалив концепцію оплати праці держслужбовців - Цензор.НЕТ 7708
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27.05.2020 14:50 Ответить
Необхідно не тільки упорядкувати нарахування зарплати у державних службовців, але і суттєво зменшити їх кількість. Ось зараз, вони сидіятьна карантині, вже третій місяць, не працюють ( за мізерним винятком), ї нічого в країні не стало від цього гірше, але скіііільки коштів з бюджету іде на їх зарплати
І ще? Невже в Уряді не розуміють, звідки беруться премії 400 відсотків? Для цього достатньо заборонити використовувати економію фонду заробітної плати установи. Звідки ця економія? Свідомо не заповнюються вакансії, а за рахунок зекономлених таким чином коштів збільшують кількість надбавок, збільшують відсотки нарахування цих надбавок, виплачують матеріальні допомоги на оздоровлення до відпустки та вирішення соціально- побутових питань.
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27.05.2020 15:01 Ответить
Эти воры и взяточники сами должны ежемесячно платить государству аренду за теплые местечка
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27.05.2020 17:56 Ответить
 
 