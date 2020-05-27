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Кабмін схвалив концепцію оплати праці держслужбовців

Кабмін схвалив концепцію оплати праці держслужбовців

Кабінет Міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців і затвердив план заходів щодо її реалізації.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно ж, я запропоную у першу чергу підняти продуктивність праці чиновників до державного рівня і слідом одразу ж підіймати заробітну плату до ринкового рівня. Спочатку продуктивність, а потім зарплата", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як пояснив перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби Володимир Купрій, мета цієї концепції досягти стану, коли зарплата є прозорою, зрозумілою та передбачуваною для суспільства та для кожного державного службовця і кандидата, який претендує на посаду у держслужбі.

"Сама реформа є комплексною та передбачає три ключові елементи. Перший стосується реформування самої структури заробітної плати, тобто задача спростити її спростити та зменшити кількість складових елементів. Наступне – це досягнення принципу 70 на 30, тобто збільшити частку посадового окладу до 70% у структурі заробітної плати для державних службовців, ну і ввести критерії для премій, прив'язавши їх до конкретних результатів роботи", - сказав він.

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Купрій також зазначив, що, по-третє, планується удосконалення схеми формування посадових окладів на основі каталогу типових посад із відповідним коефіцієнтам груп.

"Йдеться про удосконалення системи розміру виплати за вислугу років обмеження за результати щорічного оцінювання до 100%", - додав він.

Автор: 

Кабмін (14057) держслужбовці (335) зарплата (2236) Денис Шмигаль (4536)


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Ну теперь Заживут , а то совсем Пообносились, - А то детей еще не родили , а кормить уже нечем.А народ сам себе Концепция
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27.05.2020 14:02 Відповісти
Твоюж матінку....
Новий термін "Виробничий показник праці держслужбовця (наприклад Шмигаля) по Шмигалю"...
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27.05.2020 14:05 Відповісти
Зарплата госслужащего в странах ЕС, США и Канады не бывает выше 8 минималок. Воры у власти в Украине об этом даже не говорят.
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27.05.2020 14:19 Відповісти
Яким чином термін "продуктивність праці" відноситься до роботи чинуши? Який продукт він виробляє? (Ну окрім головного болю оточуючих). Це що, вони ще більше папірців, справок та довідок будуть вимагати у людей? Ще більше цих самих папірців будуть робити? А потім приде Дубілєт і настане всім діджиталізація? Та йдіть ви лісом!
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27.05.2020 14:22 Відповісти
Діджіталізація у орг. держ. служби почалася у 1991 році, сер.
І ніколи не припинялась.
В усякому випадку до Зе, так точно.
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Кабмін схвалив концепцію оплати праці держслужбовців - Цензор.НЕТ 7708
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27.05.2020 14:50 Відповісти
Необхідно не тільки упорядкувати нарахування зарплати у державних службовців, але і суттєво зменшити їх кількість. Ось зараз, вони сидіятьна карантині, вже третій місяць, не працюють ( за мізерним винятком), ї нічого в країні не стало від цього гірше, але скіііільки коштів з бюджету іде на їх зарплати
І ще? Невже в Уряді не розуміють, звідки беруться премії 400 відсотків? Для цього достатньо заборонити використовувати економію фонду заробітної плати установи. Звідки ця економія? Свідомо не заповнюються вакансії, а за рахунок зекономлених таким чином коштів збільшують кількість надбавок, збільшують відсотки нарахування цих надбавок, виплачують матеріальні допомоги на оздоровлення до відпустки та вирішення соціально- побутових питань.
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27.05.2020 15:01 Відповісти
Эти воры и взяточники сами должны ежемесячно платить государству аренду за теплые местечка
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27.05.2020 17:56 Відповісти
 
 