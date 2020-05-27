Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что сейчас законопроект о референдуме направлен в Венецианскую комиссию и Швейцарскую Конфедерацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".
Разумков напомнил, что законопроектами из пакета о народовластии занимался и занимается первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
По словам спикера, законопроект направлен в Венецианскую комиссию и Швейцарскую Конфедерацию.
"Думаю, что через одну-две недели он должен быть зарегистрирован и до конца этой сессии рассмотрен в парламенте. Действительно, мы немного потеряли время, но это тяжелый документ, который надо было достаточно хорошо подготовить. Я надеюсь, что он будет поддержан парламентом", - сказал Разумков.
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она таки в оппозиции или таки нет ?
".24.05.2020 г.
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
(текст выделен мной)
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E
я так понял что 73% земля не нужна ......
Чиновники дерут простой народ при любой власти.
"О национализации имущества олигархов, сепаратистов и коллаборантов"
Два варианта:
1- Да
2- Поддерживаю