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Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков

Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что сейчас законопроект о референдуме направлен в Венецианскую комиссию и Швейцарскую Конфедерацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Разумков напомнил, что законопроектами из пакета о народовластии занимался и занимается первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По словам спикера, законопроект направлен в Венецианскую комиссию и Швейцарскую Конфедерацию.

"Думаю, что через одну-две недели он должен быть зарегистрирован и до конца этой сессии рассмотрен в парламенте. Действительно, мы немного потеряли время, но это тяжелый документ, который надо было достаточно хорошо подготовить. Я надеюсь, что он будет поддержан парламентом", - сказал Разумков.

Также читайте: Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29226) законопроект (3219) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+4
А что, закон о рефендуме - дело то хорошее:
".24.05.2020 г.

Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
(текст выделен мной)

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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27.05.2020 14:06
+3
Очередной ЗЕ-пиріжок ?????
Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1853 Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8740
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27.05.2020 14:03
+2
Так за рынок земли же проголосовали уже! чо еще за референдум чо еще за наридовластие?
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27.05.2020 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Так за рынок земли же проголосовали уже! чо еще за референдум чо еще за наридовластие?
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27.05.2020 14:00 Ответить
Какая радость, я плачу от счастья!
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27.05.2020 14:03 Ответить
Очередной ЗЕ-пиріжок ?????
Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1853 Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8740
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27.05.2020 14:03 Ответить
хорошо хоть, что не "баранка от бублика"
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27.05.2020 14:43 Ответить
"Разумков напомнил, что законопроектами из пакета о народовластии занимался и занимается первый вице-спикер Руслан Стефанчук.Источник: https://censor.net/n3198313"

Дальше можно не читать.
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27.05.2020 14:04 Ответить
жаль что Сивоху не привлекли к этому законопроэкту !
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27.05.2020 14:06 Ответить
https://censor.net/blogs/3198303/kakih_vam_esch_b_reform_ne_hvataet
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27.05.2020 14:04 Ответить
Что то Юля молчит за импичмент ???
Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 5034
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27.05.2020 14:12 Ответить
Та й зе пів вареничка. І за зубажіння, ні слова
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27.05.2020 14:20 Ответить
бабушка уже определилась со своим гендером ?

она таки в оппозиции или таки нет ?
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27.05.2020 14:44 Ответить
Зебіли застилі в радостном ожиданіі. Етож оні смогут чєрєз рєхвєрєндум самі рєшать, мазать ім красную ілі чьорную ікру.
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27.05.2020 14:06 Ответить
А что, закон о рефендуме - дело то хорошее:
".24.05.2020 г.

Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
(текст выделен мной)

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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27.05.2020 14:06 Ответить
ОА, они пропишут этот закон, как импичмент президенту, так что забудьте.
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27.05.2020 14:11 Ответить
Неважно. Речь о постоянном психологическом давлении на режим. Эта шайка должна себя чувствовать неуютно 25 часов в сутки.
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27.05.2020 14:46 Ответить
Как мрази из зелёной власти лишают украинцев последней земли.
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E
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27.05.2020 14:12 Ответить
а кто ж эту ЗЕленую власть то выбрал ?
я так понял что 73% земля не нужна ......
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27.05.2020 14:14 Ответить
А что, при Порошенко ситуация была другой? Или при Янеке или Юще?
Чиновники дерут простой народ при любой власти.
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27.05.2020 15:05 Ответить
прокремлевское зебыдло хочет чтото порешать для расии через референдум.
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27.05.2020 14:30 Ответить
У меня тоже мутное ощущени про этот законопроект про референдум. В сочетании с законом о местном самоуправлении и о земле его надо оччень тщательно проверить на предмет всяких подводных сепаратистских камней, а то от зелёных большевиков чего угодно можно ожидать.
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27.05.2020 15:04 Ответить
Первый референдум:
"О национализации имущества олигархов, сепаратистов и коллаборантов"
Два варианта:
1- Да
2- Поддерживаю
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27.05.2020 14:43 Ответить
 
 