Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что сейчас законопроект о референдуме направлен в Венецианскую комиссию и Швейцарскую Конфедерацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Разумков напомнил, что законопроектами из пакета о народовластии занимался и занимается первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По словам спикера, законопроект направлен в Венецианскую комиссию и Швейцарскую Конфедерацию.

"Думаю, что через одну-две недели он должен быть зарегистрирован и до конца этой сессии рассмотрен в парламенте. Действительно, мы немного потеряли время, но это тяжелый документ, который надо было достаточно хорошо подготовить. Я надеюсь, что он будет поддержан парламентом", - сказал Разумков.

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